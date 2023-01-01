Поиск элементов по нескольким классам в BeautifulSoup4

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Методы BeautifulSoup findAll() и select() позволяют осуществлять поиск элементов по заданным классам:

Python Скопировать код soup.findAll("tag", class_=["class1", "class2"]) # Поиск элемента “tag” классом "class1" или "class2" soup.select(".class1.class2") # Поиск элементов, одновременно классов "class1" и "class2"

Примечание: В findAll() подстановочный термин "tag" замените на интересующий тег, а "class1" , "class2" – на требуемые классы. Метод select() вернёт элементы, содержащие оба класса.

Python Скопировать код import re soup.findAll("tag", {"class": re.compile("class1|class2")}) # Поиск элемента “tag” классом "class1" или "class2" с помощью регулярных выражений

Регулярное выражение re.compile("class1|class2") поможет найти элементы, которые содержат class1 или class2 .

Понимание принципов работы findAll()

В процессе веб-скрапинга часто требуется фильтр элементов по нескольким классам. BeautifulSoup предлагает разные подходы к решению данной задачи, соответствующие логикам ИЛИ (OR) и И (AND).

Поиск элементов по одному из классов (логика ИЛИ)

Для поиска элементов, совпадающих с любым из указанных классов, применяется findAll() :

Python Скопировать код elements = soup.findAll("tag", class_=["class1", "class2"]) # Поиск элемента “tag” классом "class1" или "class2"

Поиск элементов по всем классам (логика И)

Для поиска тегов, которые содержат все перечисленные классы, используется метод select() :

Python Скопировать код elements = soup.select(".class1.class2") # Поиск элемента “tag” классами "class1" и "class2"

Применение регулярных выражений для сложных запросов

Регулярные выражения пригодятся для формирования более сложных условий поиска:

Python Скопировать код elements = soup.findAll("tag", {"class": re.compile("^class1.*class2$")}) # Более сложный запрос с помощью регулярных выражений

Паттерн ^class1.*class2$ поможет найти классы, которые начинаются с class1 и заканчиваются class2 .

Сохранение порядка элементов во время парсинга

BeautifulSoup умеет сохранять последовательность элементов в том порядке, в котором они представлены в исходном HTML, что критично важно для корректного понимания и сохранения данных.

Обработка реальных случаев

Учёт порядка при использовании findAll()

Используйте findAll() с указанием списка классов, чтобы сохранить порядок элементов. Это особенно актуально при работе с таблицами, где важно не нарушить исходную структуру.

Применение сессий для сохранения состояния при процедуре скрапинга

На сайтах с сессиями создавайте сессионные запросы с помощью библиотеки requests, что гарантирует устойчивое сопряжение между запросами:

Python Скопировать код import requests from bs4 import BeautifulSoup session = requests.Session() response = session.get('https://example.com') soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser') # Теперь с помощью soup.findAll можно изучить страницы, сохраняя контекст

Работа со сложноструктурированными и динамическими классами

Для решения задач, связанных с динамическими классами, применяйте модуль re Python:

Python Скопировать код import re dynamic_elements = soup.findAll("tag", {"class": re.compile("^class1.*class2$")}) # Использование регулярных выражений

Визуализация

Давайте рассмотрим аналогию: представьте себя флористом, выбирающим разные сорта цветов ( 🌸 , 🌺 , 🌼 ) в зависимости от их категорий ( findAll() ):

Markdown Скопировать код Изысканные перчатки (findAll()): [🌸, 🌺, 🌼] Категории цветов (Классы): 🌸(Роза), 🌺(Тюльпан), 🌼(Ромашка)

Флорист может выбирать разные категории одновременно:

Python Скопировать код florist_gloves.findAll(class_=["Rose", "Tulip"])

В руках флориста оказываются:

Markdown Скопировать код 👐🌸🌺: [🌸(Розы), 🌺(Тюльпаны)]

Действуя по аналогии с флористом, мы выбираем элементы нашего HTML-сада, применяя findAll() .

Тщательный анализ данных

Для более точного вычленения информации из определённого вложенного класса пройдите по элементам в цикле, уточняя запрос:

Python Скопировать код for parent in soup.find_all("div", class_="parent-class"): children = parent.find_all("span", class_="child-class") # Таким образом, будут найдены все теги span с классом "child-class", которые расположены в дивах с классом "parent-class".

Селекторы CSS

Если требуется максимальная точность и контроль над поиском, select() в BeautifulSoup предоставляет возможность работы с селекторами CSS:

Python Скопировать код articles = soup.select("div.content > p.story.story-highlight") # Здесь осуществляется поиск каждого элемента <p> с классами "story" и "story-highlight", являющегося прямым потомком <div> с классом "content".

Полезные материалы