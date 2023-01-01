Подтверждение закрытия вкладки: решение на JS для всех браузеров

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Быстрый ответ

Чтобы защитить несохранённые данные пользователей, можно использовать эффективный метод: просто добавьте к объекту window обработчик события beforeunload и установите значение returnValue события в сообщение, предназначенное для пользователя. Это вызовет стандартный диалоговый окно подтверждения в большинстве браузеров. Насколько это просто? Словно прилетел Бэтмен!

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function(e) { e.returnValue = 'Не забыли ли вы сохранить изменения?'; return e.returnValue; // Этот код нужен для поддержки старых браузеров. };

Обеспечение совместимости между браузерами

Использование обработчиков событий

Для современных браузеров предлагается использовать window.addEventListener('beforeunload', eventHandlerFunction) вместо window.onbeforeunload . Это столь же приятно, как обнаружить монетку от зубной феи под подушкой после того, как выпал молочный зуб.

JS Скопировать код window.addEventListener('beforeunload', function (e) { e.preventDefault(); // Куда ты спешишь? e.returnValue = ''; // Chrome требует явного указания намерений. return 'Не хотели бы вы остаться ещё немного?'; // Маленькое уступление для тех, кто сомневается. });

Safari предпочитает, когда вы возвращаете строку непосредственно. Chrome может игнорировать ваше сообщение, если пользователь еще не взаимодействовал со страницей.

Эстетические и функциональные улучшения

Старайтесь быть тактичными: вызывайте beforeunload только тогда, когда это действительно необходимо. Так, как если бы вы предлагали тёплое одеяло, когда ощущается холод, а не в самый разгар летней жары.

JS Скопировать код let isDirty = false; // Состояние "грязности" страницы window.addEventListener('beforeunload', function (e) { if (!isDirty) { return undefined; // Если проблем нет – проверка не требуется. } e.preventDefault(); e.returnValue = ''; // Это код для Chrome. return 'У вас есть несохранённые изменения. Может быть, стоит их сохранить?'; // Напоминание о необходимости предпринять действие. });

Придание индивидуального стиля

Персонализируйте текст диалогового окна и регулируйте его отображение, чтобы улучшить пользовательский опыт. Однако, не забывайте, что многие браузеры предпочитают использовать стандартные сообщения и могут проигнорировать вашу персонализацию.

Управление пользовательскими настройками и исключениями

Обеспечиваем свободный проход

Некоторые сценарии, например, выход из приложения или отправка формы, должны выполняться без лишних уведомлений. Обрабатывайте подобные исключения с умом, обеспечивая исключение стандартных процедур проверки.

JS Скопировать код function optOut() { window.removeEventListener('beforeunload', byeFelicia); // Прощайте без лишних слов. // Здесь выполняем нужное действие } function byeFelicia(e) { e.preventDefault(); e.returnValue = ''; return 'Так скоро? Может, подумаете ещё раз?'; // Попытка удержать пользователя. } window.addEventListener('beforeunload', byeFelicia);

Предугадываем поведение браузеров

Разные браузеры по-разному реагируют на событие beforeunload . IE может отдать предпочтение e.cancelBubble = true , тогда как другие ожидают вызова e.stopPropagation() . Будьте готовы к этим особенностям и возможным несоответствиям.

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