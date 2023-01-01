Подсчет текстовых строк в DOM элементе: Javascript и CSS

JS Скопировать код

const style = window.getComputedStyle(el); // Собираем информацию о стилях const lineHeight = parseInt(style.lineHeight); // Определяем высоту строки const paddingBottom = parseInt(style.paddingBottom); // Учитываем нижний отступ const paddingTop = parseInt(style.paddingTop); // И верхний отступ const borderHeight = parseInt(style.borderTopWidth) + parseInt(style.borderBottomWidth); // Учитываем высоту границ const adjustedHeight = el.scrollHeight – paddingBottom – paddingTop – borderHeight; // Находим "чистую" высоту const lineCount = Math.ceil(adjustedHeight / lineHeight); // Получаем количество строк