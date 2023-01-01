Подсчет текстовых строк в DOM элементе: Javascript и CSS#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
Воспользуемся следующим кодом на JavaScript для подсчёта количества текстовых строк в элементе DOM, где все строки имеют одинаковую высоту и не имеют переполнения:
const el = document.getElementById('yourIdHere'); // Замените 'yourIdHere' на ID вашего элемента
const lineHeight = parseInt(window.getComputedStyle(el).lineHeight); // Определяем высоту строки
const lineCount = Math.ceil(el.scrollHeight / lineHeight); // Делим полную высоту на высоту строки для подсчёта их числа 🧮
Глубже к сути: Учёт отступов и границ
У блочных элементов есть особенности. Если в элементе есть отступы или границы, это может повлиять на точность подсчёта. Подкорректируем расчёт:
const style = window.getComputedStyle(el); // Собираем информацию о стилях
const lineHeight = parseInt(style.lineHeight); // Определяем высоту строки
const paddingBottom = parseInt(style.paddingBottom); // Учитываем нижний отступ
const paddingTop = parseInt(style.paddingTop); // И верхний отступ
const borderHeight = parseInt(style.borderTopWidth) + parseInt(style.borderBottomWidth); // Учитываем высоту границ
const adjustedHeight = el.scrollHeight – paddingBottom – paddingTop – borderHeight; // Находим "чистую" высоту
const lineCount = Math.ceil(adjustedHeight / lineHeight); // Получаем количество строк
Свойство box-sizing: Учтите нюансы
Свойство
box-sizing элемента (
border-box или
content-box) может значительно влиять на расчёты. Поэтому нужно учесть это:
const boxSizing = style.boxSizing; // Узнаем значение box-sizing
const totalVerticalPadding = paddingBottom + paddingTop + borderHeight; // Общая величина вертикальных полей и границ
const lineCount = boxSizing === 'border-box' // Учтём значение box-sizing
? Math.ceil((el.clientHeight – totalVerticalPadding) / lineHeight)
: Math.ceil(el.clientHeight / lineHeight);
Визуализация подсчёта строк
Для наглядности процесс подсчёта строк можно изобразить так:
[🔷🔷🔷🔷] – Элемент DOM
[🔷🔷] – Текстовое содержимое
📊 Счёт – Обнаружено 2 строки!
Приспособление к различным размерам шрифтов и стилям
Размеры шрифтов неизбежно влияют на количество строк. Нужно быть готовым к этому:
['Arial', 'Verdana', 'Times', 'Cursive'].forEach(fontFamily => { // Коллекция различных шрифтов
el.style.fontFamily = fontFamily; // Применяем каждый шрифт
// Здесь подсчитываем строки для каждого применённого стиля
});
Динамическая адаптация макета и изменение размеров окна
В адаптивном дизайне содержимое постоянно меняется. Обработчик событий поможет актуализировать подсчёт строк:
window.addEventListener('resize', () => { // Будьте готовы к изменениям!
// Повторяем подсчёт строк при каждом изменении размера
});
Перенос строки: Не упустите из виду
Переносы строк также могут вносить коррективы в количество строк. Следите за этим:
document.querySelectorAll('element br').forEach((br, index) => { // Отслеживаем их!
// Включаем переносы строк в общий подсчёт
});
Инлайновые элементы также могут скрывать переносы строк. Метод
getClientRects() поможет их выявить:
Array.from(el.getClientRects()).length; // Проверим, не пропустили ли мы что-то
Когда встречаются крайние случаи, учитесь на них
При переполнении потока содержимого: отыскиваем скрытые строки
В потоковой верстке изменение ширины контейнера может скрывать строки. Отследим такие изменения, создав копию элемента:
const clone = el.cloneNode(true);
clone.style.position = 'absolute';
clone.style.width = '{desired_width}px'; // Укажите нужную ширину
document.body.appendChild(clone); // Отправляем клон в бой
// Теперь он поможет подсчитать все строки, не занимая места на экране
Адаптивность браузеров и шрифтов
Для обеспечения надёжности проверяйте результаты подсчёта строк в различных браузерах и условиях:
Не забывайте о трёх важных аспектах:
- Проверка в разных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge),
- При различных размерах окна браузера, и
- Учитывая различные уровни масштабирования и размеры текста с учётом доступности.
Особое внимание к широким символам
Если в тексте присутствуют широкие символы, они могут заметно повлиять на подсчёт. Вот каким образом можно это учитывать:
const widestChar = 'W';
el.textContent = widestChar.repeat(100); // Для примера повторим 'W' сто раз
// Это контрольное действие и не затронет внешний вид страницы
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Станислав Плотников
фронтенд-разработчик