Подгонка размера дочернего div под родительский: кроссбраузерное решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Дабы пропорционально растянуть дочерний
div относительно всей ширины родительского контейнера, укажите в CSS правило
width: 100%;. Такое предписание надёжно выставит дочерний элемент до полной ширины родителя в любом браузере.
.child-div {
/* Расширяем дочерний элемент до границ родительского контейнера */
width: 100%;
}
Приложите этот класс к вашему дочернему
div, и он непременно займёт всё возможное пространство в родителе!
<div class="parent-div">
<div class="child-div">Бесконечность – не предел для этого div!</div>
</div>
Как бы волшебством,
.child-div будет динамично подстраивать свои размеры в ответ на изменения размеров родителя.
Наилучшая консистентность с border-box
Включение свойства
box-sizing: border-box; в ваш CSS гарантирует, что отступы и рамки будут включены в общую ширину элемента.
.child-div {
/* Границы и отступы теперь являются частью общей ширины, и пусть это останется нежным секретом! */
box-sizing: border-box;
}
Соблюдение стандартов
Используйте стандартное блочное поведение для
div, устанавливая для дочернего элемента ширину
auto. Это позволит ему автоматически подстраиваться под размер контейнера.
.child-div {
/* Автоматическая адаптация, подобно тому, как мы адаптируемся после ёлочного праздника... */
width: auto;
}
Позиционирование родителя
Свойство
position родительского контейнера существенно. Если оно установлено как
relative, дочерний элемент будет динамично менять свои размеры в зависимости от родительского контейнера.
Отступы внутри border-box
Используя
box-sizing: border-box;, расположите отступы прямо внутри дочернего элемента, для обеспечения соблюдения его максимальной ширины в рамках родительского контейнера.
Отступ или поле: выбирайте свое пространство
Для организации пространства внутри элемента выбирайте поля. Если нужно обустроить пространство снаружи, не влияя на общую ширину, используйте отступ.
Визуализация
Представьте себе следующей образ:
Родительский контейнер – это картина в раме (🖼️), а дочерний div – это само художественное произведение (🎨):
🖼️ Рама: [ | | ]
🎨 Картина: [ ]
Цель: Картина идеально вписывается в раму.
🖼️ Рама: [ ]
🎨 Картина: [ ]
Чтобы достичь этой цели, устанавливаем для дочернего div ширину в
100% родительского контейнера:
.child-div {
width: 100%;
}
И вот перед вами полотно, идеально умещающееся в раму, независимо от используемого браузера.
Избегание распространенных ошибок
Будьте осмотрительны: устаревшие методы, например использование
display: table-cell;, могут привести к проблемам в вёрстке в старых браузерах, таких как IE версий до 8. Именно поэтому важна проверка CSS в разных браузерах, чтобы избежать нежелательных сюрпризов с совместимостью.
Обеспечение кроссбраузерной консистентности
Для уверенной гарантии кроссбраузерной консистентности используйте для дочерних
div свойство
box-sizing: border-box;. Это свойство поддерживается всеми современными браузерами, включая даже Internet Explorer начиная с 8-й версии.
Внутри CSS Box Model
Чтобы быть уверенными в своих макетах, полезно понимать модель коробки CSS. Используя
box-sizing: border-box;, вы можете не волноваться о суммировании ширины, отступов и рамок – всё это становится частью общей ширины, без излишеств.
Практический пример
Для лучшего осмысления принципов обратитесь к этому практическому примеру: jsfiddle.net/U7PhY/2/.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks – детальное описание работы Flexbox для компоновки элементов.
- Основные концепции flexbox – CSS | MDN – обстоятельный материал от MDN о базовых принципах Flexbox.
- Как растянуть DIV на всю высоту окна браузера – метод по созданию div, занимающего всю высоту окна просмотра.
- CSS Flexible Box Layout Module | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – компас по совместимости элементов Flexbox в разных браузерах.
- CSS Flexible Box Layout Module Level 1 – официальная спецификация W3C модуля Flexible Box Layout CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда