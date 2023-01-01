Поддержка HTML 5 Favicon в браузерах: Chrome, IE, Firefox

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Быстрый ответ

Чтобы добавить иконку сайта (favicon) в HTML5, пропишите в атрибут rel значения "icon" или "shortcut icon" . Для указания пути к файлу favicon используйте href :

HTML Скопировать код <link rel="icon" href="путь/к/favicon.ico" type="image/x-icon">

Для улучшения совместимости, добавьте иконки различных размеров и форматов:

HTML Скопировать код <link rel="icon" sizes="16x16" href="путь/к/favicon-16.png"> <link rel="icon" sizes="32x32" href="путь/к/favicon-32.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="путь/к/apple-touch-icon.png"> <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="путь/к/favicon.svg">

Важно: размеры, указанные в атрибуте sizes , должны совпадать с реальными размерами favicon. Воспользуйтесь форматами .png и .svg для отображения изображения в высоком качестве на разных платформах.

Особенности разных браузеров

Необходимо учесть особенности работы различных браузеров. Вот некоторые ключевые нюансы:

Internet Explorer Версия 11: PNG-сага

Ранее Internet Explorer (IE) не поддерживал использование PNG для favicon, но в 11 версии это изменилось. Для IE9 и более ранних версий используйте условные комментарии для вставки .ico favicon размером 32x32 пикселя.

HTML Скопировать код <!--[if IE]><link rel="shortcut icon" href="путь/к/favicon.ico"><![endif]-->

Microsoft Tile Story: Новое начало

IE11 и Edge позволяют создавать индивидуальные плитки для Windows 8.1 и более поздних версий. Для этого свяжите файл .xml с Windows, чтобы добавить метаданные, нужные для создания плиток на стартовом экране.

HTML Скопировать код <meta name="msapplication-TileColor" content="#fefefe"> <meta name="msapplication-TileImage" content="mstile-144x144.png"> <meta name="msapplication-config" content="browserconfig.xml">

Адаптация под мобильные устройства – важный аспект!

Учитывайте рост аудитории мобильных устройств и не забывайте про apple-touch иконки и иконки в manifest.json для правильного отображения сайта на главном экране. apple-touch-icon не должен иметь атрибут `rel="apple-touch-icon-precomposed", поскольку он уже устарел в iOS; сейчас устройства обрабатывают иконки самостоятельно.

HTML Скопировать код <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png"> <link rel="manifest" href="site.webmanifest">

Особенности нишевых браузеров

Opera Coast, Google TV и другие нишевые браузеры требуют favicon определенных размеров, например 228x228 или 96x96 пикселей. Рекомендуем ознакомиться с документацией, чтобы узнать требования каждого из этих браузеров.

Визуализация

Можно представить поддержку браузерами HTML5 Favicons как набор криптовалют:

Markdown Скопировать код Биржа Браузеров Криптовалютной Поддержки 🎆 | Браузер | Bitcoin | Ethereum | Dogecoin | | ------------------ | ---------- | ----------- | -------- | | Chrome | ✅| ✅| ✅| | Firefox | ✅| ✅| ❌| | Safari | ✅| ❌| ❌| | Edge | ✅| ✅| ✅| | Internet Explorer | ❌| ❌| ❌|

Каждый токен здесь обозначает формат favicon, а браузеры – инвесторов. Но не все инвесторы вкладывают в каждую криптовалюту.

Bitcoin: .ico

Ethereum: .png / .gif

Dogecoin: Экспериментальные форматы, например .svg

Стратегия Favicon для всей сети

Чтобы максимально приспособить favicon к разным условиям, следуйте этим рекомендациям:

Favicon для каждого браузера

Предоставьте доступность .ico файла для старых браузеров и .png версию для более новых. Так каждый браузер сможет адекватно отобразить вашу иконку.

HTML Скопировать код <link rel="icon" href="путь/к/favicon.ico" sizes="32x32"> <link rel="icon" href="путь/к/favicon.png" sizes="192x192">

Готовность к работе с нишевыми устройствами

Устройства, такие как Windows Phone, требуют квадратных изображений размером 768x768 пикселей для закрепления на стартовом экране. Имейте в виду:

HTML Скопировать код <meta name="msapplication-TileImage" content="путь/к/zzz-768x768.png">

Обязательно отслеживайте изменения веб-стандартов, они могут быть так же динамичны, как сюжеты ваших любимых сериалов. Кейс с apple-touch-icon-precomposed является хорошим примером изменчивости требований.

Указывайте размеры иконки, этим вы поможете браузерам, которые не поддерживают соответствующий атрибут, выбрать оптимальный вариант для отображения.

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