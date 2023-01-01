Поддержка HTML 5 Favicon в браузерах: Chrome, IE, Firefox#Веб-разработка #Основы HTML #Метаданные (meta, title)
Быстрый ответ
Чтобы добавить иконку сайта (favicon) в HTML5, пропишите в атрибут
rel значения
"icon" или
"shortcut icon". Для указания пути к файлу favicon используйте
href:
<link rel="icon" href="путь/к/favicon.ico" type="image/x-icon">
Для улучшения совместимости, добавьте иконки различных размеров и форматов:
<link rel="icon" sizes="16x16" href="путь/к/favicon-16.png">
<link rel="icon" sizes="32x32" href="путь/к/favicon-32.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="путь/к/apple-touch-icon.png">
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="путь/к/favicon.svg">
Важно: размеры, указанные в атрибуте
sizes, должны совпадать с реальными размерами favicon. Воспользуйтесь форматами .png и .svg для отображения изображения в высоком качестве на разных платформах.
Особенности разных браузеров
Необходимо учесть особенности работы различных браузеров. Вот некоторые ключевые нюансы:
Internet Explorer Версия 11: PNG-сага
Ранее Internet Explorer (IE) не поддерживал использование PNG для favicon, но в 11 версии это изменилось. Для IE9 и более ранних версий используйте условные комментарии для вставки .ico favicon размером 32x32 пикселя.
<!--[if IE]><link rel="shortcut icon" href="путь/к/favicon.ico"><![endif]-->
Microsoft Tile Story: Новое начало
IE11 и Edge позволяют создавать индивидуальные плитки для Windows 8.1 и более поздних версий. Для этого свяжите файл
.xml с Windows, чтобы добавить метаданные, нужные для создания плиток на стартовом экране.
<meta name="msapplication-TileColor" content="#fefefe">
<meta name="msapplication-TileImage" content="mstile-144x144.png">
<meta name="msapplication-config" content="browserconfig.xml">
Адаптация под мобильные устройства – важный аспект!
Учитывайте рост аудитории мобильных устройств и не забывайте про apple-touch иконки и иконки в
manifest.json для правильного отображения сайта на главном экране.
apple-touch-icon не должен иметь атрибут `rel="apple-touch-icon-precomposed", поскольку он уже устарел в iOS; сейчас устройства обрабатывают иконки самостоятельно.
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="manifest" href="site.webmanifest">
Особенности нишевых браузеров
Opera Coast, Google TV и другие нишевые браузеры требуют favicon определенных размеров, например 228x228 или 96x96 пикселей. Рекомендуем ознакомиться с документацией, чтобы узнать требования каждого из этих браузеров.
Визуализация
Можно представить поддержку браузерами HTML5 Favicons как набор криптовалют:
Биржа Браузеров Криптовалютной Поддержки 🎆
| Браузер | Bitcoin | Ethereum | Dogecoin |
| ------------------ | ---------- | ----------- | -------- |
| Chrome | ✅| ✅| ✅|
| Firefox | ✅| ✅| ❌|
| Safari | ✅| ❌| ❌|
| Edge | ✅| ✅| ✅|
| Internet Explorer | ❌| ❌| ❌|
Каждый токен здесь обозначает формат favicon, а браузеры – инвесторов. Но не все инвесторы вкладывают в каждую криптовалюту.
Bitcoin:
.ico
Ethereum:
.png /
.gif
Dogecoin: Экспериментальные форматы, например
.svg
Стратегия Favicon для всей сети
Чтобы максимально приспособить favicon к разным условиям, следуйте этим рекомендациям:
Favicon для каждого браузера
Предоставьте доступность
.ico файла для старых браузеров и
.png версию для более новых. Так каждый браузер сможет адекватно отобразить вашу иконку.
<link rel="icon" href="путь/к/favicon.ico" sizes="32x32">
<link rel="icon" href="путь/к/favicon.png" sizes="192x192">
Готовность к работе с нишевыми устройствами
Устройства, такие как Windows Phone, требуют квадратных изображений размером 768x768 пикселей для закрепления на стартовом экране. Имейте в виду:
<meta name="msapplication-TileImage" content="путь/к/zzz-768x768.png">
Обязательно отслеживайте изменения веб-стандартов, они могут быть так же динамичны, как сюжеты ваших любимых сериалов. Кейс с
apple-touch-icon-precomposed является хорошим примером изменчивости требований.
Указывайте размеры иконки, этим вы поможете браузерам, которые не поддерживают соответствующий атрибут, выбрать оптимальный вариант для отображения.
Полезные материалы
- HTML Стандарт — Ваше руководство по типам ссылок согласно последней версии HTML стандарта.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Инструмент для отслеживания совместимости браузеров в отношении favicon.
- Что в заголовке? Метаданные в HTML – Обучение веб-разработке | MDN — Руководство MDN по добавлению пользовательских иконок на ваш сайт.
- GitHub – audreyfeldroy/favicon-cheat-sheet — Шпаргалка с подробным описанием размеров и типов favicon для идеальной подготовки.
- rel="shortcut icon" considered harmful · Mathias Bynens — Подробная информация о лучших практиках favicon и распространенных ошибках.
- Favicon Generator for perfect icons on all browsers — Оптимизируйте ваши иконки под все устройства и браузеры с помощью этого удобного генератора.
Ирина Швецова
технический редактор