Поддержка API WebSocket в браузерах: список и обходные пути#Веб-разработка #Web API #Асинхронность
Быстрый ответ
HTML5 WebSocket API поддерживается большинством современных браузеров:
- Chrome: ✔️ (начиная с версии 16)
- Firefox: ✔️ ( начиная с версии 11)
- Edge: ✔️
- Safari: ✔️ ( начиная с версии 7)
- Opera: ✔️ ( начиная с версии 12.1)
- IE: ⚠️ ( начиная с версии 10, но с некоторыми ограничениями)
Для получения наиболее актуальной информации рекомендуется обратиться на сайт
caniuse.com/websockets.
Значение WebSocket и поддержка на мобильных устройствах
WebSocket API играет ключевую роль в создании интерактивных веб-приложений. Этот инструмент предоставляет надёжные дуплексные каналы связи между клиентом и сервером.
Поддержка API на мобильных устройствах выглядит следующим образом:
- iOS Safari: ✔️ ( начиная с версии 4.2)
- Firefox Mobile: ✔️ ( начиная с версии 11)
- Opera Mobile: ✔️ ( начиная с версии 12.1)
Адаптация WebSocket для старых браузеров
При работе со старыми версиями браузеров, вы можете применить WebSocket, используя JavaScript-библиотеки:
- Socket.IO: Отличное решение, автоматически переключается на long polling при необходимости.
- web-socket-js: Flash-полифилл, расширяющий возможности использования WebSocket в устаревших браузерах.
Серверная поддержка WebSocket
WebSocket протокол широко поддерживается серверными решениями:
- Jetty: ✔️ ( начиная с версии 7.0+)
- GlassFish: ✔️ ( начиная с версии 3.0+)
- Tomcat: ✔️ ( начиная с версии 7.0.27)
Для тех разработчиков, кто не использует Java, существуют альтернативные решения:
- XSockets.NET: Для фанатов .NET.
- Ratchet: Не только игра слов, но и инструмент для PHP.
- libwebsockets: Высококачественная реализация на языке C.
Визуализация
Ниже представлена таблица, иллюстрирующая поддержку WebSocket в веб-браузерах для HTML5 WebSocket API:
| Браузер | Поддержка WebSocket? |
| -------------- | :----------------: |
| Chrome Browser | ✔️ |
| Firefox | ✔️ |
| Safari | ✔️ |
| Edge | ✔️ |
| Internet Explorer | ❌ |
Инструментарий для работы с WebSocket в зависимости от языка
Есть инструменты, специфичные для каждого языка программирования, которые могут оказаться полезными при работе с WebSocket:
- C#: SignalR – это не только музыкальная группа 80-х.
- PHP: Ratchet и его помощник php-websocket.
- Python: Tornado – не только стихийное бедствие, а и websocket-client – образец простоты и эффективности.
- Node.js: WS и Socket.IO – идеальное сочетание для разработки.
Поддержка WebSocket на облачных платформах
WebSocket протоколы поддерживаются на многих облачных платформах:
- Pusher.com: Расширяет возможности инфраструктуры WebSocket.
- AWS: API Gateway & Lambda делают AWS готовой к использованию WebSocket.
- Heroku: Развертывание WebSocket осуществляется без труда.
Проверка соответствия международным стандартам
Необходимо убедиться, что реализация WebSocket соответствует международным стандартам:
- Autobahn: Не только немецкая автобан, но и инструмент для тестирования WebSockets.
- RFC 6455: Документ, описывающий протокол WebSocket.
Полезные материалы
- Таблица поддержки Web Sockets – подробная информация о совместимости WebSockets.
- WebSocket API – руководство MDN, содержащее сведения о совместимости и примеры использования.
- Основы работы с WebSockets – базовое руководство.
- Стандарт WebSockets – актуальные данные о спецификации API WebSocket.
- WebSocket Echo Server – удобный инструмент для проверки поддержки WebSocket браузерами.
- Создание клиентских WebSocket-приложений – обучающий материал от MDN для разработчиков.
- Какие браузеры поддерживают HTML5 WebSocket API? – Stack Overflow – дискуссия на тему поддержки WebSocket в различных браузерах.
Тимур Голубев
веб-разработчик