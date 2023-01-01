Поддержка API WebSocket в браузерах: список и обходные пути

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Быстрый ответ

HTML5 WebSocket API поддерживается большинством современных браузеров:

Chrome : ✔️ (начиная с версии 16)

: ✔️ (начиная с версии 16) Firefox : ✔️ ( начиная с версии 11)

: ✔️ ( начиная с версии 11) Edge : ✔️

: ✔️ Safari : ✔️ ( начиная с версии 7)

: ✔️ ( начиная с версии 7) Opera : ✔️ ( начиная с версии 12.1)

: ✔️ ( начиная с версии 12.1) IE: ⚠️ ( начиная с версии 10, но с некоторыми ограничениями)

Для получения наиболее актуальной информации рекомендуется обратиться на сайт caniuse.com/websockets .

Значение WebSocket и поддержка на мобильных устройствах

WebSocket API играет ключевую роль в создании интерактивных веб-приложений. Этот инструмент предоставляет надёжные дуплексные каналы связи между клиентом и сервером.

Поддержка API на мобильных устройствах выглядит следующим образом:

iOS Safari : ✔️ ( начиная с версии 4.2)

: ✔️ ( начиная с версии 4.2) Firefox Mobile : ✔️ ( начиная с версии 11)

: ✔️ ( начиная с версии 11) Opera Mobile: ✔️ ( начиная с версии 12.1)

Адаптация WebSocket для старых браузеров

При работе со старыми версиями браузеров, вы можете применить WebSocket, используя JavaScript-библиотеки:

Socket.IO : Отличное решение, автоматически переключается на long polling при необходимости.

: Отличное решение, автоматически переключается на long polling при необходимости. web-socket-js: Flash-полифилл, расширяющий возможности использования WebSocket в устаревших браузерах.

Серверная поддержка WebSocket

WebSocket протокол широко поддерживается серверными решениями:

Jetty : ✔️ ( начиная с версии 7.0+)

: ✔️ ( начиная с версии 7.0+) GlassFish : ✔️ ( начиная с версии 3.0+)

: ✔️ ( начиная с версии 3.0+) Tomcat: ✔️ ( начиная с версии 7.0.27)

Для тех разработчиков, кто не использует Java, существуют альтернативные решения:

XSockets.NET : Для фанатов .NET.

: Для фанатов .NET. Ratchet : Не только игра слов, но и инструмент для PHP.

: Не только игра слов, но и инструмент для PHP. libwebsockets: Высококачественная реализация на языке C.

Визуализация

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая поддержку WebSocket в веб-браузерах для HTML5 WebSocket API:

Markdown Скопировать код | Браузер | Поддержка WebSocket? | | -------------- | :----------------: | | Chrome Browser | ✔️ | | Firefox | ✔️ | | Safari | ✔️ | | Edge | ✔️ | | Internet Explorer | ❌ |

Инструментарий для работы с WebSocket в зависимости от языка

Есть инструменты, специфичные для каждого языка программирования, которые могут оказаться полезными при работе с WebSocket:

C# : SignalR – это не только музыкальная группа 80-х.

: SignalR – это не только музыкальная группа 80-х. PHP : Ratchet и его помощник php-websocket.

: Ratchet и его помощник php-websocket. Python : Tornado – не только стихийное бедствие, а и websocket-client – образец простоты и эффективности.

: Tornado – не только стихийное бедствие, а и websocket-client – образец простоты и эффективности. Node.js: WS и Socket.IO – идеальное сочетание для разработки.

Поддержка WebSocket на облачных платформах

WebSocket протоколы поддерживаются на многих облачных платформах:

Pusher.com : Расширяет возможности инфраструктуры WebSocket.

: Расширяет возможности инфраструктуры WebSocket. AWS : API Gateway & Lambda делают AWS готовой к использованию WebSocket.

: API Gateway & Lambda делают AWS готовой к использованию WebSocket. Heroku: Развертывание WebSocket осуществляется без труда.

Проверка соответствия международным стандартам

Необходимо убедиться, что реализация WebSocket соответствует международным стандартам:

Autobahn : Не только немецкая автобан, но и инструмент для тестирования WebSockets.

: Не только немецкая автобан, но и инструмент для тестирования WebSockets. RFC 6455: Документ, описывающий протокол WebSocket.

Полезные материалы