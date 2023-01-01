logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Поддержка API WebSocket в браузерах: список и обходные пути
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Поддержка API WebSocket в браузерах: список и обходные пути

#Веб-разработка  #Web API  #Асинхронность  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

HTML5 WebSocket API поддерживается большинством современных браузеров:

  • Chrome: ✔️ (начиная с версии 16)
  • Firefox: ✔️ ( начиная с версии 11)
  • Edge: ✔️
  • Safari: ✔️ ( начиная с версии 7)
  • Opera: ✔️ ( начиная с версии 12.1)
  • IE: ⚠️ ( начиная с версии 10, но с некоторыми ограничениями)

Для получения наиболее актуальной информации рекомендуется обратиться на сайт caniuse.com/websockets.

Пошаговый план для смены профессии

Значение WebSocket и поддержка на мобильных устройствах

WebSocket API играет ключевую роль в создании интерактивных веб-приложений. Этот инструмент предоставляет надёжные дуплексные каналы связи между клиентом и сервером.

Поддержка API на мобильных устройствах выглядит следующим образом:

  • iOS Safari: ✔️ ( начиная с версии 4.2)
  • Firefox Mobile: ✔️ ( начиная с версии 11)
  • Opera Mobile: ✔️ ( начиная с версии 12.1)

Адаптация WebSocket для старых браузеров

При работе со старыми версиями браузеров, вы можете применить WebSocket, используя JavaScript-библиотеки:

  • Socket.IO: Отличное решение, автоматически переключается на long polling при необходимости.
  • web-socket-js: Flash-полифилл, расширяющий возможности использования WebSocket в устаревших браузерах.

Серверная поддержка WebSocket

WebSocket протокол широко поддерживается серверными решениями:

  • Jetty: ✔️ ( начиная с версии 7.0+)
  • GlassFish: ✔️ ( начиная с версии 3.0+)
  • Tomcat: ✔️ ( начиная с версии 7.0.27)

Для тех разработчиков, кто не использует Java, существуют альтернативные решения:

  • XSockets.NET: Для фанатов .NET.
  • Ratchet: Не только игра слов, но и инструмент для PHP.
  • libwebsockets: Высококачественная реализация на языке C.

Визуализация

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая поддержку WebSocket в веб-браузерах для HTML5 WebSocket API:

Markdown
Скопировать код
| Браузер        | Поддержка WebSocket? |
| -------------- | :----------------: |
| Chrome Browser |         ✔️         |
| Firefox        |         ✔️         |
| Safari         |         ✔️         |
| Edge           |         ✔️         |
| Internet Explorer |       ❌        |

Инструментарий для работы с WebSocket в зависимости от языка

Есть инструменты, специфичные для каждого языка программирования, которые могут оказаться полезными при работе с WebSocket:

  • C#: SignalR – это не только музыкальная группа 80-х.
  • PHP: Ratchet и его помощник php-websocket.
  • Python: Tornado – не только стихийное бедствие, а и websocket-client – образец простоты и эффективности.
  • Node.js: WS и Socket.IO – идеальное сочетание для разработки.

Поддержка WebSocket на облачных платформах

WebSocket протоколы поддерживаются на многих облачных платформах:

  • Pusher.com: Расширяет возможности инфраструктуры WebSocket.
  • AWS: API Gateway & Lambda делают AWS готовой к использованию WebSocket.
  • Heroku: Развертывание WebSocket осуществляется без труда.

Проверка соответствия международным стандартам

Необходимо убедиться, что реализация WebSocket соответствует международным стандартам:

  • Autobahn: Не только немецкая автобан, но и инструмент для тестирования WebSockets.
  • RFC 6455: Документ, описывающий протокол WebSocket.

Полезные материалы

  1. Таблица поддержки Web Sockets – подробная информация о совместимости WebSockets.
  2. WebSocket API – руководство MDN, содержащее сведения о совместимости и примеры использования.
  3. Основы работы с WebSockets – базовое руководство.
  4. Стандарт WebSockets – актуальные данные о спецификации API WebSocket.
  5. WebSocket Echo Server – удобный инструмент для проверки поддержки WebSocket браузерами.
  6. Создание клиентских WebSocket-приложений – обучающий материал от MDN для разработчиков.
  7. Какие браузеры поддерживают HTML5 WebSocket API? – Stack Overflow – дискуссия на тему поддержки WebSocket в различных браузерах.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие браузеры поддерживают HTML5 WebSocket API начиная с версии 11?
1 / 5

Тимур Голубев

веб-разработчик

Свежие материалы
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...