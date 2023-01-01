Почему не работает autoplay видео в Safari и Chrome?#Веб-разработка #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
<video autoplay muted playsinline>
<source src="your-video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Для автоматического воспроизведения видео в браузерах Safari и Chrome используйте атрибуты
autoplay,
muted и
playsinline. Muted помогает обойти ограничения, связанные с автозапуском, а
playsinline позволяет воспроизводить видео непосредственно на странице (не в полноэкранном режиме) на мобильных устройствах. Проверьте правильность указания пути к файлу видео в атрибуте
src.
Работа с автозапуском в разных браузерах
Все браузеры имеют свои особенности, и контроль над автозапуском требует знания этих тонкостей.
Правила автозапуска в различных браузерах
Браузеры формируют политику автозапуска, стремясь обеспечить лучший пользовательский опыт. Например, в Chrome автоматическое воспроизведение видео со звуком заблокировано, но использование атрибута
muted позволяет переопределить это ограничение.
Основные атрибуты тега Video
Для надежного автовоспроизведения видео рекомендуется добавлять атрибуты
height,
loop,
controls добавляя к
autoplay и
muted:
<video autoplay muted loop controls height="720">
<!-- Используйте несколько источников для обеспечения лучшей совместимости -->
<source src="your-video.webm" type="video/webm">
<source src="your-video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Визуализация
Думайте о автозапуске видео как о дисциплинированном роботе 🤖, который ожидает команды к действию:
🤖 = Автозапуск видео
🔒 = Ограничения со стороны Safari и Chrome
Без правильных настроек автозапуск видео заблокирован:
🤖🔒🖥️ = Автозапуск отключен: терпеливо ждет интеракции от пользователя!
Однако с корректной конфигурацией автозапуск срабатывает:
🤖✅🖥️ = Автозапуск включен: робот начинает воспроизведение без участия пользователя!
И помните, что в зависимости от политики браузеров могут потребоваться дополнительные настройки:
🤖✅🔒🗝️ = Политика браузера: для начала работы могут потребоваться дополнительные параметры (например, mute)!
Внимание к коду
Незакрытые теги и некорректные скрипты могут мешать автозапуску — поддерживайте HTML-код чистым и минимизируйте использование JavaScript там, где это возможно.
Автозапуск и динамические изменения DOM
Имейте в виду, что автозапуск может отказаться работать после динамических изменений DOM в Safari и Chrome. Обработчик события
canplaythrough может быть полезен.
Отказ от jQuery для этой задачи
Использование метода
.wrap() jQuery вокруг элемента видео стоит признать устаревшим: оно может препятствовать функционированию автозапуска.
Многофакторное тестирование
Проверьте надёжность автозапуска, проведя тесты на разных страницах и при различных условиях подключения.
Автозапуск с использованием JavaScript
Ручной запуск видео
Если автоматическое воспроизведение не работает, можно применить принудительный запуск видео через JavaScript:
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
var myVideo = document.getElementById("myVideo");
if (myVideo) {
myVideo.muted = true; // Извините, аудиофилы, но видео нужно замутить для обеспечения автозапуска!
myVideo.play();
}
});
Правильное встраивание видео
Иногда причиной проблем с воспроизведением становится способ встраивания видео на страницу. Обратите внимание на корректность настроек
iframe или
<video>.
Будьте в курсе изменений в политиках автоматического воспроизведения
Политика браузеров постоянно меняется, в особенности в отношении автозапуска беззвучных видео в Chrome. Следите за этими изменениями.
Полезные материалы
- Политика автозапуска в Chrome | Chrome для разработчиков
- <video>: Встраиваемый элемент видео – HTML: Язык разметки гипертекста | MDN
- javascript – Показать изображение в модальном окне при клике на кнопку – Stack Overflow
- Can I use... Поддержка HTML5, CSS3 и других веб-технологий
- HTML5 Video – События мультимедиа
Лина Андреева
видеоредактор