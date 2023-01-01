Почему google.com не отображается в iframe: причины и решение#Веб-разработка #Веб-безопасность #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
Google запрещает отображение своей главной страницы google.com в iframe в связи с установленной настройкой заголовка X-Frame-Options, имеющего значение SAMEORIGIN. Это ограничение разрешает показывать страницу только в рамках одного и того же домена. Ниже представлен пример того, как такой код может быть реализован на странице, принадлежащей Google:
<iframe src="https://www.google.com" width="600" height="400"></iframe>
<!-- Отлично выглядит, но вряд ли заработает на стороннем домене -->
Если попытаться реализовать это на вашем собственном домене, в итоге получится пустой фрейм или ошибка. Важно всегда учитывать политику использования X-Frame-Options при работе с iframe.
Альтернативы и обходные пути
Вы можете использовать следующие альтернативные варианты вместо прямого встраивания google.com:
Используйте Пользовательский Поиск Google
Вы можете встроить результаты поиска Google на своем сайте, настроив Google Custom Search Engine:
<gcse:search></gcse:search>
<script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР_ПОИСКОВОЙ_СИСТЕМЫ"></script>
<!-- "О, незаурядно," — подумаете вы, применив это решение -->
Требуется заменить
ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР_ПОИСКОВОЙ_СИСТЕМЫ на ваш уникальный идентификатор, полученный от Google.
Настройте Прокси-Сервер
При помощи настройки обратного прокси через Nginx или Apache можно отобразить содержимое google.com. Этот метод является решением-посредником, но может подвергнуть вас правовым рискам.
Используйте альтернативный URL Google
Иногда загрузка страницы
https://www.google.com/search?igu=1 через iframe работает, однако это не стоит рассматривать как постоянное решение, так как политики Google могут измениться.
Используйте YQL для загрузки содержимого
Yahoo! Query Language (YQL) позволяет извлекать и отображать HTML-контент внутри iframe. Для корректного функционирования ссылок внутри контента, полученного через YQL, используйте:
<base href="https://www.google.com">
<!-- Избегайте путаницы с относительными URL-ами как истинный профессионал -->
Не забудьте предусмотреть скрипты для управления ссылками в встроенном контенте.
Знайте свои границы
Разработчики часто ищут обходные пути, но нужно не забывать о юридических и этических последствиях таких действий. Нарушение мер безопасности сайта может подорвать доверие пользователей. Всегда относитесь с уважением к целостности интернета и приватности пользователей.
Визуализация
Попытка встроить google.com внутри iframe сравнима с попыткой заглянуть через окно с закрытыми жалюзи. Ваш сайт — это дом с окном, google.com — дом с жалюзи:
Ваш сайт (🏠 с окном): [🪟]
Google.com (🏘 с закрытыми жалюзи): [🏠🪟🔒]
И ваша попытка встроить google.com в iframe выглядит вот так:
<iframe src="https://www.google.com"></iframe>
<!-- "Можно?" — задается вопрос Тим, а Google отвечает: "Нет!" -->
Результат: [🏠🪟] ➡️ [⛔️🔒🏘]
Так как нельзя заглянуть сквозь закрытые жалюзи, так и браузер предотвратит отображение некоторых сайтов в iframe в целях безопасности.
Играйте по правилам с безопасными методами
Если нам нужно отобразить содержимое с других доменов, можно использовать безопасные методы:
Пользовательские веб-компоненты
Создание и использование веб-компонентов — один из способов инкапсуляции и безопасного отображения содержимого.
Серверная отрисовка (SSR)
Server Side Rendering (SSR) позволяет контролировать визуализацию и минимизировать кроссдоменные проблемы, так как отрисовка происходит на сервере.
Официальные API
Оптимальный способ взаимодействия с контентом других сервисов — использование официальных API. Это безопасный и законный путь встраивания функций в ваши веб-проекты.
Полезные материалы
- <iframe>: Элемент встроенного фрейма – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное изучение возможностей и особенностей работы с тегом iframe.
- HTML iframe tag – W3Schools — основные сведения о теге iframe.
- Политика одного источника – Безопасность в вебе | MDN — подход к политике одного источника и её влиянию на iframe.
- Framekiller – Википедия — описание методов, которые предотвращают использование iframes.
- Стандарт HTML — детали безопасного использования iframe с атрибутом sandbox.
- Политика безопасности содержимого | Статьи | web.dev — укрепление безопасности iframe с помощью Content Security Policy.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — разъяснение взаимодействия между CORS и iframes.
Элина Баранова
разработчик Android