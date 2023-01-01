Почему google.com не отображается в iframe: причины и решение

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Быстрый ответ

Google запрещает отображение своей главной страницы google.com в iframe в связи с установленной настройкой заголовка X-Frame-Options, имеющего значение SAMEORIGIN. Это ограничение разрешает показывать страницу только в рамках одного и того же домена. Ниже представлен пример того, как такой код может быть реализован на странице, принадлежащей Google:

HTML Скопировать код <iframe src="https://www.google.com" width="600" height="400"></iframe> <!-- Отлично выглядит, но вряд ли заработает на стороннем домене -->

Если попытаться реализовать это на вашем собственном домене, в итоге получится пустой фрейм или ошибка. Важно всегда учитывать политику использования X-Frame-Options при работе с iframe.

Альтернативы и обходные пути

Вы можете использовать следующие альтернативные варианты вместо прямого встраивания google.com:

Используйте Пользовательский Поиск Google

Вы можете встроить результаты поиска Google на своем сайте, настроив Google Custom Search Engine:

HTML Скопировать код <gcse:search></gcse:search> <script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР_ПОИСКОВОЙ_СИСТЕМЫ"></script> <!-- "О, незаурядно," — подумаете вы, применив это решение -->

Требуется заменить ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР_ПОИСКОВОЙ_СИСТЕМЫ на ваш уникальный идентификатор, полученный от Google.

Настройте Прокси-Сервер

При помощи настройки обратного прокси через Nginx или Apache можно отобразить содержимое google.com. Этот метод является решением-посредником, но может подвергнуть вас правовым рискам.

Используйте альтернативный URL Google

Иногда загрузка страницы https://www.google.com/search?igu=1 через iframe работает, однако это не стоит рассматривать как постоянное решение, так как политики Google могут измениться.

Используйте YQL для загрузки содержимого

Yahoo! Query Language (YQL) позволяет извлекать и отображать HTML-контент внутри iframe. Для корректного функционирования ссылок внутри контента, полученного через YQL, используйте:

HTML Скопировать код <base href="https://www.google.com"> <!-- Избегайте путаницы с относительными URL-ами как истинный профессионал -->

Не забудьте предусмотреть скрипты для управления ссылками в встроенном контенте.

Знайте свои границы

Разработчики часто ищут обходные пути, но нужно не забывать о юридических и этических последствиях таких действий. Нарушение мер безопасности сайта может подорвать доверие пользователей. Всегда относитесь с уважением к целостности интернета и приватности пользователей.

Визуализация

Попытка встроить google.com внутри iframe сравнима с попыткой заглянуть через окно с закрытыми жалюзи. Ваш сайт — это дом с окном, google.com — дом с жалюзи:

Markdown Скопировать код Ваш сайт (🏠 с окном): [🪟] Google.com (🏘 с закрытыми жалюзи): [🏠🪟🔒]

И ваша попытка встроить google.com в iframe выглядит вот так:

HTML Скопировать код <iframe src="https://www.google.com"></iframe> <!-- "Можно?" — задается вопрос Тим, а Google отвечает: "Нет!" -->

Markdown Скопировать код Результат: [🏠🪟] ➡️ [⛔️🔒🏘]

Так как нельзя заглянуть сквозь закрытые жалюзи, так и браузер предотвратит отображение некоторых сайтов в iframe в целях безопасности.

Играйте по правилам с безопасными методами

Если нам нужно отобразить содержимое с других доменов, можно использовать безопасные методы:

Пользовательские веб-компоненты

Создание и использование веб-компонентов — один из способов инкапсуляции и безопасного отображения содержимого.

Серверная отрисовка (SSR)

Server Side Rendering (SSR) позволяет контролировать визуализацию и минимизировать кроссдоменные проблемы, так как отрисовка происходит на сервере.

Официальные API

Оптимальный способ взаимодействия с контентом других сервисов — использование официальных API. Это безопасный и законный путь встраивания функций в ваши веб-проекты.

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