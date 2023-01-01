Плюсы и минусы использования iframes в веб-разработке

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Быстрый ответ

IFrame предназначены для встраивания внешнего контента. Их стоит использовать осознанно и не для построения полноценных страниц, чтобы не нарушить SEO-оптимизацию и удобство пользователей. Пример идеального кода для встраивания видео с YouTube, который не повлияет на производительность страницы:

HTML Скопировать код <iframe src="https://www.youtube.com/embed/videoID" allowfullscreen></iframe>

Правильное использование iframe

Защита безопасности контента

IFrame подходят для тех случаев, когда нужно внедрить внешний контент, вроде видео с YouTube или карт Google, а также для изоляции пользовательского контента, обеспечивая общую безопасность сайта.

Ситуации, когда доступен только HTML

Могут быть случаи, когда iframe — единственное решение, например, при фоновой обработке данных с использованием XmlHttpRequest или реализации автоматизированной загрузки файлов, если доступен только HTML.

JS Скопировать код // подскажем iframe работать эффективно, без перебора 😅 <iframe src="..."></iframe>

♨️ Стоит отметить, что взаимодействие с встроенным контентом в iframe может усложниться из-за ограничений кроссдоменных скриптов.

Визуализация

Пример визуализации iframe:

Markdown Скопировать код 🖼️ = Основная веб-страница 🖼️⬜ = IFrame, отображающий другую веб-страницу или контент внутри вашей страницы

Недостатки iframe

SEO соображения

Перед использованием iframe следует учесть SEO. Содержимое внутри iframe может не индексироваться поисковыми системами, что потенциально приведёт к потере трафика.

Возможное ухудшение пользовательского опыта

Применение iframe в качестве ключевого элемента на сайте может негативно повлиять на пользовательский опыт. Зачастую добиться лучшей интеграции дизайна можно с помощью других подходов.

HTML Скопировать код <!-- IFrame обращается к тегу FORMAT: "Эй, партнёр, не можешь ли мне приделать немного стиля?" 😂 --> <iframe src="..."></iframe>

Безопасность

IFrame скрывают в себе риски и могут представлять угрозы безопасности, поэтому их использование требует особенного внимания. Важно хорошо понимать эту проблематику.

Код, соответствующий лучшим практикам

Удобство навигации

IFrame могут улучшить навигацию по истории браузера, как это сделала компания Google. Однако вопросы безопасности всегда нужно ставить на первое место.

Соответствие лучшим практикам

Кроме их прямого назначения, важно следить за тем, чтобы ваш iframe соответствовал лучшим практикам веб-разработки и соглашениям об уровне обслуживания (SLA).

Восприятие профессионализма

Чрезмерная зависимость от iframe может создать впечатление непрофессионализма или устаревающего решения, ведь современные веб-проекты обычно предпочитают использовать API и AJAX.

Рассмотрите альтернативы

Прежде чем выбрать iframe, изучите и другие современные веб-технологии, такие как Веб-компоненты, AJAX или серверные включения для более эффективного встраивания контента.

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