Плюсы и минусы использования iframes в веб-разработке#Веб-разработка #Основы HTML #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
IFrame предназначены для встраивания внешнего контента. Их стоит использовать осознанно и не для построения полноценных страниц, чтобы не нарушить SEO-оптимизацию и удобство пользователей. Пример идеального кода для встраивания видео с YouTube, который не повлияет на производительность страницы:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/videoID" allowfullscreen></iframe>
Правильное использование iframe
Защита безопасности контента
IFrame подходят для тех случаев, когда нужно внедрить внешний контент, вроде видео с YouTube или карт Google, а также для изоляции пользовательского контента, обеспечивая общую безопасность сайта.
Ситуации, когда доступен только HTML
Могут быть случаи, когда iframe — единственное решение, например, при фоновой обработке данных с использованием XmlHttpRequest или реализации автоматизированной загрузки файлов, если доступен только HTML.
// подскажем iframe работать эффективно, без перебора 😅
<iframe src="..."></iframe>
♨️ Стоит отметить, что взаимодействие с встроенным контентом в iframe может усложниться из-за ограничений кроссдоменных скриптов.
Визуализация
Пример визуализации iframe:
🖼️ = Основная веб-страница
🖼️⬜ = IFrame, отображающий другую веб-страницу или контент внутри вашей страницы
Недостатки iframe
SEO соображения
Перед использованием iframe следует учесть SEO. Содержимое внутри iframe может не индексироваться поисковыми системами, что потенциально приведёт к потере трафика.
Возможное ухудшение пользовательского опыта
Применение iframe в качестве ключевого элемента на сайте может негативно повлиять на пользовательский опыт. Зачастую добиться лучшей интеграции дизайна можно с помощью других подходов.
<!-- IFrame обращается к тегу FORMAT: "Эй, партнёр, не можешь ли мне приделать немного стиля?" 😂 -->
<iframe src="..."></iframe>
Безопасность
IFrame скрывают в себе риски и могут представлять угрозы безопасности, поэтому их использование требует особенного внимания. Важно хорошо понимать эту проблематику.
Код, соответствующий лучшим практикам
Удобство навигации
IFrame могут улучшить навигацию по истории браузера, как это сделала компания Google. Однако вопросы безопасности всегда нужно ставить на первое место.
Соответствие лучшим практикам
Кроме их прямого назначения, важно следить за тем, чтобы ваш iframe соответствовал лучшим практикам веб-разработки и соглашениям об уровне обслуживания (SLA).
Восприятие профессионализма
Чрезмерная зависимость от iframe может создать впечатление непрофессионализма или устаревающего решения, ведь современные веб-проекты обычно предпочитают использовать API и AJAX.
Рассмотрите альтернативы
Прежде чем выбрать iframe, изучите и другие современные веб-технологии, такие как Веб-компоненты, AJAX или серверные включения для более эффективного встраивания контента.
Полезные материалы
<iframe>: Элемент встроенного фрейма– HTML | MDN — детальное руководство по
<iframe>на MDN.
- Тег
iframeв HTML – W3Schools — практический учебник и примеры использования
<iframe>.
- html – Плоха ли практика использования
iframes? – Stack Overflow — дискуссия о преимуществах и недостатках
<iframe>, мнения сообщества Stack Overflow.
- WCAG (Краткое справочное руководство) — принципы доступности веб-контента, включая
<iframe>.
- Что такое смешанный контент? | web.dev — лучшие практики для безопасного встраивания контента.
- Безопасная работа с IFrame | Статьи | web.dev — все аспекты изоляции
<iframe>для усиления безопасности.
Элина Баранова
разработчик Android