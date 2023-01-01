Перестановка порядка блоков в CSS без position:absolute#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Желаете оживить дизайн вашей страницы? С использованием CSS Flexbox вы с лёгкостью сможете изменить расположение блоков. Просто установите для родительского элемента
display: flex;, а для дочерних элементов свойство
order:
.container {
display: flex; /* Теперь контейнер работает как flex-контейнер */
}
.block1 {
order: 2; /* Место Block1 теперь второе */
}
.block2 {
order: 1; /* Block2, теперь ты на первом месте! */
}
Благодаря свойству
order вы определите порядок отображения блоков, игнорируя их начальное местоположение в исходном HTML. Это особенно рационально при динамической перестройке контента и необходимости адаптировать дизайн под мобильные устройства.
Применение медиа-запросов
Медиа-запросы CSS помогут приспособить ваш сайт к различным размерам экранов и подстроить расположение элементов так, чтобы они становились лёгкими для восприятия.
@media (max-width: 600px) {
.container {
flex-direction: column; /* Меняем расположение на вертикальное на малых экранах */
}
.block1, .block2 {
order: 1; /* Порядок меняется в зависимости от размера экрана */
}
}
С помощью медиа-запросов элементы будут отлично выглядеть на экранах любого размера, что обеспечит лучшее взаимодействие пользователя со страницей.
Прогрессивное улучшение
Важно не забывать о прогрессивном улучшении и поддержке старых версий браузеров. Используйте префиксы
-webkit-box и
-moz-box, чтобы обеспечить работу вашего сайта как со старыми, так и с новыми версиями браузеров, поддерживающими Flexbox.
.container {
display: -webkit-box; /* Для старых версий Safari и Chrome */
display: -moz-box; /* Для старых версий Firefox */
display: flex; /* Современный стандарт flex */
flex-wrap: wrap; /* Элементы теперь могут переноситься на новую строку */
}
Независимо от использования конкретного браузера, каждый пользователь получит наилучший возможный результат.
Растяжимые отзывчивые макеты
Адаптивные макеты прекрасно подстраиваются под размеры контейнера. Благодаря свойству flex, блоки правильно растягиваются и размещаются, в то же время избегая наложения одного на другой.
.block {
flex: 1;
padding: 10px; /* Добавляем отступы для дополнительного пространства */
}
Забудьте о позиционировании с помощью
absolute, так как гибкие макеты поддерживают нормальный поток документа и предоставляют блокам необходимое пространство.
Визуализация
Рассмотрим два блока:
До перестановки: 📍 Блок A 📍 Блок B
И вот, здесь вступает в действие магия flexbox! Порядок блоков изменяется, при этом HTML-структура остается нетронутой:
.block-container {
display: flex;
flex-direction: row-reverse; /* Идем в обратном направлении */
}
В результате получаем следующую картину:
После перестановки: 📍 Блок B 📍 Блок A
Основная концепция: Мы меняем порядок блоков, при этом сохраняя структуру DOM.
Честная игра с семантикой контента
При использовании визуального порядка стоит помнить о семантике контента. Изменения не должны вводить пользователей в заблуждение и нарушать логику навигации, так как доступность важна.
/* Изменяем порядок, сохраняя семантическую ценность элементов */
@media (min-width: 768px) {
.container {
display: flex; /* Вновь используем flex */
flex-direction: row; /* Элементы расположены в ряд */
}
.nav {
order: 2; /* Навигация перемещается на второе место */
}
.main-content {
order: 1; /* Основной контент идет первым */
}
}
Эстетическая привлекательность интерфейса никогда не должна иметь более высокого приоритета чем семантическая структура и логичность навигации.
Сочетание с другими CSS-свойствами
Flexbox идеально совмещается с другими свойствами. Можно использовать трансформацию
scaleY(-1), чтобы перевернуть блоки без изменения их порядка.
.flipped-container {
display: flex;
transform: scaleY(-1); /* Переворачиваем контейнер */
}
.flipped-container > * {
transform: scaleY(-1); /* Также переворачиваем каждый дочерний элемент */
}
Такой креативный подход внесет разнообразие в макеты и расширит возможности для создания динамичных дизайнов.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox от CSS-Tricks — это незаменимый ресурс для освоения flexbox-макета.
- Основные концепции flexbox — MDN — Вводные материалы MDN о flexbox.
- Полное руководство по CSS Grid от CSS-Tricks — подробное руководство по CSS Grid макету.
- Макет сетки CSS — MDN — это лучшие объяснения от MDN на тему CSS Grid Layout.
- Как перевернуть изображение — руководство по перевороту изображений с помощью CSS.
- Свойство order в CSS — информация о том, как понимать и применять визуальный порядок элементов при использовании свойства
orderв CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда