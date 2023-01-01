Перестановка колонок Bootstrap при переходе на мобильный#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Для того чтобы изменить порядок отображения колонок на мобильных устройствах в Bootstrap, используйте классы
order, указав нужные размеры экрана. Для того чтобы колонка отображалась первой на экранах малых размеров, пропишите для неё класс
order-1:
<div class="row">
<div class="col-md-8 order-md-2 order-1">Правая колонка</div>
<div class="col-md-4 order-md-1 order-2">Левая колонка</div>
</div>
Таким образом, правая колонка поместится перед левой колонкой при просмотре на мобильных устройствах, но сохранит своё расположение для десктопных экранов.
Основы адаптивной перестановки колонок
Порядок контента в адаптивных шаблонах имеет важное значение. Сетка Bootstrap позволяет не только размещать колонки в столбик для малых экранов, но и контролировать их порядок. Это способствует улучшению пользовательского взаимодействия.
Применение возможностей Flexbox и классов Bootstrap
Знакомиться с Flexbox: поменять ряды местами
Сетка Bootstrap, основанная на Flexbox, предоставляет простые способы для регулировки распределения пространства и позиционирования элементов.
- Примените
.flex-row-reverseдля глобальной перестановки колонок.
- Используйте стиль
flex-direction: column-reverseдля изменения порядка на мобильных устройствах.
Техника "толкни и потяни"
В Bootstrap применяются такие классы как
col-md-push-x и
col-md-pull-x, благодаря которым можно изменить порядок колонок без редактирования HTML-структуры. Главное – чтобы сумма значений push и pull равнялась 12, чтобы шаблон оставался гармоничным.
Адаптировать порядок колонок согласно брейкпоинтам
Обеспечьте разнообразие в шаблонах на разных устройствах, используя классы push/pull с указанием необходимых брейкпоинтов (например,
sm,
md,
lg).
Выравнивание в сетке: требует внимательного подхода
В 12-колоночной сетке Bootstrap необходимо следить за тем, чтобы общее количество единиц, выделенных для колонок, всегда было равно 12. Это гарантирует правильное выравнивание и распределение пространства между элементами.
Визуализация концепции
[Вид на десктопе] [Вид на мобильном] [🃏] [🂠] [🂠] [🃁] [🃎] 🔄 [🃏]
[🃁]
[🃎]
Иначе говоря, медиа-запросы Bootstrap позволяют аккуратно перемещать элементы, в частности "правую колонку" ([🂠]) на верхние позиции при просмотре на мобильных устройствах.
Чек-лист для адаптивного дизайна под мобильные устройства
Проверяйте ваш шаблон на различных устройствах, используйте эмуляторы и инструменты разработчика, либо осуществите проверку на собственных гаджетах, чтобы убедиться в том, что шаблон органично выглядит на всех типах экранов.
Мудрость сообщества: совместная работа
Сообщество разработчиков это источник взаимопомощи. Если вы встретили трудности в процессе настройки шаблона, есть вероятность, что кто-то уже нашёл решение подобной задачи.
Фокус на пользователе
Делая выбор в пользу изменения порядка контента, важно учитывать логику восприятия информации пользователями. Пространство на экранах мобильных устройств ограничено, поэтому следует приоритизировать улучшение пользовательского взаимодействия.
Полезные материалы
- Сетка в Bootstrap — Официальная документация Bootstrap по системе сеток.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Обстоятельное руководство по Flexbox, инструменту для гибкой настройки компоновки.
- Основные концепции Flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Описание принципов работы с моделью Flexbox авторами MDN.
- Flex в Bootstrap 4 | W3Schools — Обучающий курс по использованию Flexbox в Bootstrap 4 от W3Schools.
- Понимание сетки Bootstrap 3 | DigitalOcean — Разъяснение работы сетки в Bootstrap 3 и основных принципов, которые применимы для всех версий.
- Дизайн для печати с использованием CSS — Smashing Magazine — Советы по созданию веб-страниц, настроенных Применение CSS может быть полезным для адаптивного дизайна.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда