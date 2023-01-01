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Перестановка колонок Bootstrap при переходе на мобильный
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Перестановка колонок Bootstrap при переходе на мобильный

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Bootstrap  
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Быстрый ответ

Для того чтобы изменить порядок отображения колонок на мобильных устройствах в Bootstrap, используйте классы order, указав нужные размеры экрана. Для того чтобы колонка отображалась первой на экранах малых размеров, пропишите для неё класс order-1:

HTML
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<div class="row">
  <div class="col-md-8 order-md-2 order-1">Правая колонка</div>
  <div class="col-md-4 order-md-1 order-2">Левая колонка</div>
</div>

Таким образом, правая колонка поместится перед левой колонкой при просмотре на мобильных устройствах, но сохранит своё расположение для десктопных экранов.

Пошаговый план для смены профессии

Основы адаптивной перестановки колонок

Порядок контента в адаптивных шаблонах имеет важное значение. Сетка Bootstrap позволяет не только размещать колонки в столбик для малых экранов, но и контролировать их порядок. Это способствует улучшению пользовательского взаимодействия.

Применение возможностей Flexbox и классов Bootstrap

Знакомиться с Flexbox: поменять ряды местами

Сетка Bootstrap, основанная на Flexbox, предоставляет простые способы для регулировки распределения пространства и позиционирования элементов.

  • Примените .flex-row-reverse для глобальной перестановки колонок.
  • Используйте стиль flex-direction: column-reverse для изменения порядка на мобильных устройствах.

Техника "толкни и потяни"

В Bootstrap применяются такие классы как col-md-push-x и col-md-pull-x, благодаря которым можно изменить порядок колонок без редактирования HTML-структуры. Главное – чтобы сумма значений push и pull равнялась 12, чтобы шаблон оставался гармоничным.

Адаптировать порядок колонок согласно брейкпоинтам

Обеспечьте разнообразие в шаблонах на разных устройствах, используя классы push/pull с указанием необходимых брейкпоинтов (например, sm, md, lg).

Выравнивание в сетке: требует внимательного подхода

В 12-колоночной сетке Bootstrap необходимо следить за тем, чтобы общее количество единиц, выделенных для колонок, всегда было равно 12. Это гарантирует правильное выравнивание и распределение пространства между элементами.

Визуализация концепции

[Вид на десктопе] [Вид на мобильном] [🃏] [🂠] [🂠] [🃁] [🃎] 🔄 [🃏]

                                          [🃁]
                                          [🃎]

Иначе говоря, медиа-запросы Bootstrap позволяют аккуратно перемещать элементы, в частности "правую колонку" ([🂠]) на верхние позиции при просмотре на мобильных устройствах.

Чек-лист для адаптивного дизайна под мобильные устройства

Проверяйте ваш шаблон на различных устройствах, используйте эмуляторы и инструменты разработчика, либо осуществите проверку на собственных гаджетах, чтобы убедиться в том, что шаблон органично выглядит на всех типах экранов.

Мудрость сообщества: совместная работа

Сообщество разработчиков это источник взаимопомощи. Если вы встретили трудности в процессе настройки шаблона, есть вероятность, что кто-то уже нашёл решение подобной задачи.

Фокус на пользователе

Делая выбор в пользу изменения порядка контента, важно учитывать логику восприятия информации пользователями. Пространство на экранах мобильных устройств ограничено, поэтому следует приоритизировать улучшение пользовательского взаимодействия.

Полезные материалы

  1. Сетка в Bootstrap — Официальная документация Bootstrap по системе сеток.
  2. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Обстоятельное руководство по Flexbox, инструменту для гибкой настройки компоновки.
  3. Основные концепции Flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Описание принципов работы с моделью Flexbox авторами MDN.
  4. Flex в Bootstrap 4 | W3Schools — Обучающий курс по использованию Flexbox в Bootstrap 4 от W3Schools.
  5. Понимание сетки Bootstrap 3 | DigitalOcean — Разъяснение работы сетки в Bootstrap 3 и основных принципов, которые применимы для всех версий.
  6. Дизайн для печати с использованием CSS — Smashing Magazine — Советы по созданию веб-страниц, настроенных Применение CSS может быть полезным для адаптивного дизайна.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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