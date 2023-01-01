Перестановка колонок Bootstrap при переходе на мобильный

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Быстрый ответ

Для того чтобы изменить порядок отображения колонок на мобильных устройствах в Bootstrap, используйте классы order , указав нужные размеры экрана. Для того чтобы колонка отображалась первой на экранах малых размеров, пропишите для неё класс order-1 :

HTML Скопировать код <div class="row"> <div class="col-md-8 order-md-2 order-1">Правая колонка</div> <div class="col-md-4 order-md-1 order-2">Левая колонка</div> </div>

Таким образом, правая колонка поместится перед левой колонкой при просмотре на мобильных устройствах, но сохранит своё расположение для десктопных экранов.

Основы адаптивной перестановки колонок

Порядок контента в адаптивных шаблонах имеет важное значение. Сетка Bootstrap позволяет не только размещать колонки в столбик для малых экранов, но и контролировать их порядок. Это способствует улучшению пользовательского взаимодействия.

Применение возможностей Flexbox и классов Bootstrap

Знакомиться с Flexbox: поменять ряды местами

Сетка Bootstrap, основанная на Flexbox, предоставляет простые способы для регулировки распределения пространства и позиционирования элементов.

Примените .flex-row-reverse для глобальной перестановки колонок.

для глобальной перестановки колонок. Используйте стиль flex-direction: column-reverse для изменения порядка на мобильных устройствах.

Техника "толкни и потяни"

В Bootstrap применяются такие классы как col-md-push-x и col-md-pull-x , благодаря которым можно изменить порядок колонок без редактирования HTML-структуры. Главное – чтобы сумма значений push и pull равнялась 12, чтобы шаблон оставался гармоничным.

Адаптировать порядок колонок согласно брейкпоинтам

Обеспечьте разнообразие в шаблонах на разных устройствах, используя классы push/pull с указанием необходимых брейкпоинтов (например, sm , md , lg ).

Выравнивание в сетке: требует внимательного подхода

В 12-колоночной сетке Bootstrap необходимо следить за тем, чтобы общее количество единиц, выделенных для колонок, всегда было равно 12. Это гарантирует правильное выравнивание и распределение пространства между элементами.

Визуализация концепции

[Вид на десктопе] [Вид на мобильном] [🃏] [🂠] [🂠] [🃁] [🃎] 🔄 [🃏]

[🃁] [🃎]

Иначе говоря, медиа-запросы Bootstrap позволяют аккуратно перемещать элементы, в частности "правую колонку" ([🂠]) на верхние позиции при просмотре на мобильных устройствах.

Чек-лист для адаптивного дизайна под мобильные устройства

Проверяйте ваш шаблон на различных устройствах, используйте эмуляторы и инструменты разработчика, либо осуществите проверку на собственных гаджетах, чтобы убедиться в том, что шаблон органично выглядит на всех типах экранов.

Мудрость сообщества: совместная работа

Сообщество разработчиков это источник взаимопомощи. Если вы встретили трудности в процессе настройки шаблона, есть вероятность, что кто-то уже нашёл решение подобной задачи.

Фокус на пользователе

Делая выбор в пользу изменения порядка контента, важно учитывать логику восприятия информации пользователями. Пространство на экранах мобильных устройств ограничено, поэтому следует приоритизировать улучшение пользовательского взаимодействия.

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