Перенос текста внутри тега <pre> в HTML без скролла

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы обеспечить перенос текста в элементе <pre> , пропишите для свойства CSS white-space значение pre-wrap :

CSS Скопировать код pre { white-space: pre-wrap; }

Также, это можно указать непосредственно внутри HTML:

HTML Скопировать код <pre style="white-space: pre-wrap;">Здесь ваш текст...</pre>

Этот подход позволяет сохранить пробелы и переходы на новую строку, при этом текст переносит с учетом границ контейнера.

Обеспечение кросс-браузерной совместимости

pre-wrap хорошо работает в большинстве современных браузеров, однако для некоторых устаревших версий возможно потребуется дополнительная настройка.

Mozilla: Для старых версий Mozilla используйте -moz-pre-wrap; .

. Opera: До 6-й версии включительно укажите -pre-wrap; , начиная с 7-й — -o-pre-wrap; .

, начиная с 7-й — . Internet Explorer: С версии 5.5 и выше применяется word-wrap: break-word; для корректного переноса.

Для гарантии поддержки всеми браузерами добавьте:

CSS Скопировать код pre { white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; -moz-pre-wrap: pre-wrap; -o-pre-wrap: pre-wrap; }

Предотвращение нежелательного переноса внутри слов

Чтобы избежать разрыва слов при переносе текста в <pre> , примените word-break: keep-all; .

Пример реализации в CSS:

CSS Скопировать код pre { white-space: pre-wrap; word-break: keep-all; }

Визуализация

Рассмотрим пример переноса текста:

Markdown Скопировать код Представим узкую улицу (это будет наш элемент `<pre>`) и колонну (ваш текст), идущую по ней.

Без переноса:

Markdown Скопировать код 🛣️[🥁🎺🎷🎸🎻...🏁] // Музыканты не помещаются на ширину улицы!

С переносом:

HTML Скопировать код <pre style="white-space: pre-wrap;"> 🛣️[🥁🎺🎷🎸 🎻...🏁] // Все музыканты аккуратно расположены на улице! </pre>

Иллюстрация эффекта:

Markdown Скопировать код Без переноса: 🛣️🥁🎺🎷🎸🎻...🏁🌳(куда же они делись?) С переносом: 🛣️🥁🎺 🎷 🎸🎻...🏁 👏

Свойство white-space: pre-wrap; позволяет уместить весь текст в пределах контейнера.

Замена pre на div с целью избежания горизонтального прокручивания

Заменив <pre> на <div> , вы сможете избавиться от горизонтального скролла, сохранив форматирование:

HTML Скопировать код <div style="white-space: pre-wrap; font-family: monospace;"> Форматированный текст без скролла... </div>

Такой подход сохраняет форматирование, улучшая при этом контроль над версткой.

Создание отдельного класса для большей гибкости

Если на вашем сайте есть несколько элементов <pre> с различным стилем, пользовательский CSS-класс может упростить управление ими:

CSS Скопировать код .prettyprint-override { white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; word-break: keep-all; }

Примените этот класс к элементам <pre> :

HTML Скопировать код <pre class="prettyprint-override">Здесь ваш текст...</pre>

Поддержка удобочитаемости при переносе

Используя white-space: pre-wrap; в сочетании с word-break: keep-all; , можно достичь красивого и легко читаемого переноса текста:

CSS Скопировать код pre { white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; word-break: keep-all; }

Полезные материалы