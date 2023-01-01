Перенос текста внутри тега <pre> в HTML без скролла#Основы HTML #CSS и верстка #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Чтобы обеспечить перенос текста в элементе
<pre>, пропишите для свойства CSS
white-space значение
pre-wrap:
pre { white-space: pre-wrap; }
Также, это можно указать непосредственно внутри HTML:
<pre style="white-space: pre-wrap;">Здесь ваш текст...</pre>
Этот подход позволяет сохранить пробелы и переходы на новую строку, при этом текст переносит с учетом границ контейнера.
Обеспечение кросс-браузерной совместимости
pre-wrap хорошо работает в большинстве современных браузеров, однако для некоторых устаревших версий возможно потребуется дополнительная настройка.
- Mozilla: Для старых версий Mozilla используйте
-moz-pre-wrap;.
- Opera: До 6-й версии включительно укажите
-pre-wrap;, начиная с 7-й —
-o-pre-wrap;.
- Internet Explorer: С версии 5.5 и выше применяется
word-wrap: break-word;для корректного переноса.
Для гарантии поддержки всеми браузерами добавьте:
pre {
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
-moz-pre-wrap: pre-wrap;
-o-pre-wrap: pre-wrap;
}
Предотвращение нежелательного переноса внутри слов
Чтобы избежать разрыва слов при переносе текста в
<pre>, примените
word-break: keep-all;.
Пример реализации в CSS:
pre {
white-space: pre-wrap;
word-break: keep-all;
}
Визуализация
Рассмотрим пример переноса текста:
Представим узкую улицу (это будет наш элемент `<pre>`) и колонну (ваш текст), идущую по ней.
Без переноса:
🛣️[🥁🎺🎷🎸🎻...🏁] // Музыканты не помещаются на ширину улицы!
С переносом:
<pre style="white-space: pre-wrap;">
🛣️[🥁🎺🎷🎸
🎻...🏁] // Все музыканты аккуратно расположены на улице!
</pre>
Иллюстрация эффекта:
Без переноса: 🛣️🥁🎺🎷🎸🎻...🏁🌳(куда же они делись?)
С переносом: 🛣️🥁🎺 🎷
🎸🎻...🏁 👏
Свойство
white-space: pre-wrap; позволяет уместить весь текст в пределах контейнера.
Замена pre на div с целью избежания горизонтального прокручивания
Заменив
<pre> на
<div>, вы сможете избавиться от горизонтального скролла, сохранив форматирование:
<div style="white-space: pre-wrap; font-family: monospace;">
Форматированный текст без скролла...
</div>
Такой подход сохраняет форматирование, улучшая при этом контроль над версткой.
Создание отдельного класса для большей гибкости
Если на вашем сайте есть несколько элементов
<pre> с различным стилем, пользовательский CSS-класс может упростить управление ими:
.prettyprint-override {
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
word-break: keep-all;
}
Примените этот класс к элементам
<pre>:
<pre class="prettyprint-override">Здесь ваш текст...</pre>
Поддержка удобочитаемости при переносе
Используя
white-space: pre-wrap; в сочетании с
word-break: keep-all;, можно достичь красивого и легко читаемого переноса текста:
pre {
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
word-break: keep-all;
}
Полезные материалы
- Make "Pre" Text Wrap | CSS-Tricks — подробное руководство по переносу текста от CSS-Tricks.
- <pre>: Элемент Preformatted Text – HTML | MDN — все о
<pre>на MDN.
- html – Как перенести текст внутри тега pre? – Stack Overflow — обсуждение переноса текста в
<pre>на Stack Overflow.
- HTML pre tag — руководство по элементу
<pre>от W3Schools.
- Php://input example – PHP – SitePoint Forums — использование переноса текста в ссылках, обсуждение на форуме SitePoint.
- Web Design Blog | WDD — секреты переноса кода в HTML от Webdesigner Depot.
Ксения Сорокина
веб-техредактор