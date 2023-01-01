Перенос текста в input type='text' HTML/CSS без textarea#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Элемент
<input type="text"> не предоставляет возможности переносить текст на следующую строку. Для многострочного ввода рекомендуется использовать элемент
<textarea>:
<textarea rows="4" cols="50">Введите текст здесь...</textarea>
Чтобы обеспечить размер поля в соответствии с вашим дизайнерским видением, можно использовать CSS. В качестве альтернативы предлагается использование
<div contenteditable="true"> для создания стильного редактируемого поля:
<div contenteditable="true" style="border: 1px solid; width: 200px; height: 100px; overflow: auto;">
Введите текст здесь...
</div>
Оба этих элемента поддерживают перенос текста на следующую строку.
Расширенное описание техник обработки переноса текста
В данном разделе мы детально рассмотрим методы создания многострочных полей для ввода текста и возможные варианты обработки переноса текста, которые не достигаются при использовании элемента
input type="text".
Перенос текста при помощи
<textarea>
Элемент
<textarea> предназначен для работы с многострочным текстом. С помощью CSS можно настроить вид текстового поля так, чтобы оно гармонировало с общим дизайном формы и обеспечивало эффективное взаимодействие с пользователем:
/* Отключаем изменение размеров textarea */
textarea {
resize: none;
}
Можно использовать CSS для отключения изменения размеров с помощью
resize: none;, задайте
wrap="soft" для переноса строк, а также воспользуйтесь атрибутом
maxlength для ограничения максимального количества вводимых символов.
Гибкое управление переполнением с помощью
contenteditable
Другим решением является
<div contenteditable="true">, который предоставляет возможность создания стильного редактируемого поля. Вы можете индивидуально настроить его внешний вид, используя CSS-свойства, такие как
width,
border,
height. Изменения в содержимом можно отслеживать посредством обработчиков событий, а затем управлять им через свойство
textContent в JavaScript.
Что выбрать:
<textarea> или редактируемый
<div>?
Каждый из этих элементов служит своей задаче:
<textarea>идеален для форм, где необходима стандартная возможность ввода текста.
- Редактируемый
<div>подходит для реализации WYSIWYG-редакторов и обработки форматированного текста.
Данные варианты были тестированы в различных браузерах с целью обеспечения совместимости и стабильной работы.
Визуализация
Представьте ситуацию: вы пытаетесь записать длинное предложение в вашу маленькую записную книжку:
Записная книжка: "Этот текст слишком длинный, чтобы поместиться у меня, дружище!"
Возможное решение этой проблемы:
/* Кто там? Переполнение.
Переполнение кто?
Overflow: hidden! (Надеюсь это было не слишком за гранью!) */
input[type="text"] {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
}
📝 До: "Этот текст слишком длинный, чтобы..."
📝 После: [Текст оборачивается по границам, подобно интроверту на вечеринке]
Делаем редактируемый
<div> похожим на
input
Эффективными инструментами для придания редактируемому
<div> продолжительностього поля ввода
input могут стать:
borderдля создания видимых границ поля,
paddingдля регулировки внутреннего отступа,
font-familyи
font-sizeпозволяют сделать текст вписывающимся в стиль остального интерфейса.
JavaScript также можно использовать для очистки содержания, например, для удаления новых строк или запрета на ввод определённых символов, обеспечивая таким образом "чистоту"
div.
Улучшаем взаимодействие
Почитайте о дополнительных возможностях улучшения взаимодействия с текстовыми полями, о которых многие забывают:
- Используйте
datalistс
<input>для предложения вариантов автозаполнения,
- Воспользуйтесь JavaScript-библиотеками для маскирования ввода, особенно при работе со сложными шаблонами,
- Применяйте
aria-labelили
aria-labelledbyдля обеспечения доступности, чтобы ваш интерфейс был доступен для всех пользователей.
Полезные материалы
- Handling Long Words and URLs (Forcing Breaks, Hyphenation, Ellipsis, etc) | CSS-Tricks — Разнообразные CSS-техники для работы с длинными текстами и ссылками.
- The box model – Learn web development | MDN — Изучение CSS-блочной модели, являющейся неотъемлемой частью работы веб-разработчика.
- How to remove the space between inline/inline-block elements? – Stack Overflow — Полезные советы сообщества о том, как убрать пробелы между элементами в строке.
- CSS word-wrap property — Подробное объяснение свойства
word-wrapдля эффективной работы с переносом текста.
- overflow | CSS-Tricks — Глубокое погружение в свойство
overflow, имеющее влияние на обтекание текста.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Актуальная информация о поддержке CSS свойств различными браузерами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда