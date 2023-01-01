Перенос текста в input type='text' HTML/CSS без textarea

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Быстрый ответ

Элемент <input type="text"> не предоставляет возможности переносить текст на следующую строку. Для многострочного ввода рекомендуется использовать элемент <textarea> :

HTML Скопировать код <textarea rows="4" cols="50">Введите текст здесь...</textarea>

Чтобы обеспечить размер поля в соответствии с вашим дизайнерским видением, можно использовать CSS. В качестве альтернативы предлагается использование <div contenteditable="true"> для создания стильного редактируемого поля:

HTML Скопировать код <div contenteditable="true" style="border: 1px solid; width: 200px; height: 100px; overflow: auto;"> Введите текст здесь... </div>

Оба этих элемента поддерживают перенос текста на следующую строку.

Расширенное описание техник обработки переноса текста

В данном разделе мы детально рассмотрим методы создания многострочных полей для ввода текста и возможные варианты обработки переноса текста, которые не достигаются при использовании элемента input type="text" .

Перенос текста при помощи <textarea>

Элемент <textarea> предназначен для работы с многострочным текстом. С помощью CSS можно настроить вид текстового поля так, чтобы оно гармонировало с общим дизайном формы и обеспечивало эффективное взаимодействие с пользователем:

CSS Скопировать код /* Отключаем изменение размеров textarea */ textarea { resize: none; }

Можно использовать CSS для отключения изменения размеров с помощью resize: none; , задайте wrap="soft" для переноса строк, а также воспользуйтесь атрибутом maxlength для ограничения максимального количества вводимых символов.

Гибкое управление переполнением с помощью contenteditable

Другим решением является <div contenteditable="true"> , который предоставляет возможность создания стильного редактируемого поля. Вы можете индивидуально настроить его внешний вид, используя CSS-свойства, такие как width , border , height . Изменения в содержимом можно отслеживать посредством обработчиков событий, а затем управлять им через свойство textContent в JavaScript.

Что выбрать: <textarea> или редактируемый <div> ?

Каждый из этих элементов служит своей задаче:

<textarea> идеален для форм, где необходима стандартная возможность ввода текста.

идеален для форм, где необходима стандартная возможность ввода текста. Редактируемый <div> подходит для реализации WYSIWYG-редакторов и обработки форматированного текста.

Данные варианты были тестированы в различных браузерах с целью обеспечения совместимости и стабильной работы.

Визуализация

Представьте ситуацию: вы пытаетесь записать длинное предложение в вашу маленькую записную книжку:

Записная книжка: "Этот текст слишком длинный, чтобы поместиться у меня, дружище!"

Возможное решение этой проблемы:

CSS Скопировать код /* Кто там? Переполнение. Переполнение кто? Overflow: hidden! (Надеюсь это было не слишком за гранью!) */ input[type="text"] { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

📝 До: "Этот текст слишком длинный, чтобы..." 📝 После: [Текст оборачивается по границам, подобно интроверту на вечеринке]

Делаем редактируемый <div> похожим на input

Эффективными инструментами для придания редактируемому <div> продолжительностього поля ввода input могут стать:

border для создания видимых границ поля,

для создания видимых границ поля, padding для регулировки внутреннего отступа,

для регулировки внутреннего отступа, font-family и font-size позволяют сделать текст вписывающимся в стиль остального интерфейса.

JavaScript также можно использовать для очистки содержания, например, для удаления новых строк или запрета на ввод определённых символов, обеспечивая таким образом "чистоту" div .

Улучшаем взаимодействие

Почитайте о дополнительных возможностях улучшения взаимодействия с текстовыми полями, о которых многие забывают:

Используйте datalist с <input> для предложения вариантов автозаполнения,

с для предложения вариантов автозаполнения, Воспользуйтесь JavaScript-библиотеками для маскирования ввода, особенно при работе со сложными шаблонами,

Применяйте aria-label или aria-labelledby для обеспечения доступности, чтобы ваш интерфейс был доступен для всех пользователей.

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