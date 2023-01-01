Перенос длинных слов в span: решение без переполнений

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Быстрый ответ

Для того чтобы аккуратно перенести длинный текст в элементе <span> , ширина которого задана предварительно, следует применить CSS-свойства overflow-wrap: break-word; и white-space: normal; . Благодаря этому длинное слово не выйдет за пределы заданной ширины и будет корректно перенесено на следующую строку.

CSS Скопировать код .span-wrap { width: 200px; overflow-wrap: break-word; white-space: normal; }

HTML Скопировать код <span class="span-wrap">ExtraLongWordThatNeedsWrapping</span>

Так, внутри элемента span текст не превысит установленную ширину в 200 пикселей и будет переноситься в соответствии с потребностью.

Детальный разбор:

CSS-свойства overflow-wrap: break-word; и word-break: break-all; эффективно решают проблему переноса слов, в которых нет пробелов. Здесь основные различия между ними:

overflow-wrap: break-word; аккуратно переносит текст, не разрывая слова на части.

аккуратно переносит текст, не разрывая слова на части. word-break: break-all; без пощады разбивает слова на части, не учитывая границы слов.

Если вы хотите сохранить целостность слов, лучше выбрать overflow-wrap .

Наследование CSS: Span внутри других элементов

Когда элемент span является вложенным в другие элементы, правила переноса текста все равно сохраняют свое действие. Вот пример:

CSS Скопировать код /* Помещаем span внутрь элемента списка */ li span { display: block; width: 100px; overflow-wrap: break-word; }

С такими настройками текст внутри span будет перенесен, при этом сохранится его читаемость.

Визуализация

Предположим, вам требуется разместить очень длинный текст внутри не большого элемента span:

Markdown Скопировать код До: 🚂🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃[Станция]🏠

Текст слишком длинный и выходит за границы станции, не так ли?

Применяем к нему методы переноса текста:

CSS Скопировать код span { display: block; overflow-wrap: break-word; }

Markdown Скопировать код После: 🚂 🚃🚃🚃 🚃🚃🚃 🚃🚃🚃 [Станция]🏠

Теперь текст корректно разбился на несколько строк в пределах заданного размера span.

Практическая проверка – Мы справимся!

При реализации переноса текста следует учесть:

Фиксированные размеры : Явно задайте ширину элемента span, чтобы текст размещался корректно.

: Явно задайте ширину элемента span, чтобы текст размещался корректно. Адаптивный дизайн : Обязательно проверьте, как текст отображается на разных устройствах, чтобы предоставить удобный интерфейс для всех пользователей.

: Обязательно проверьте, как текст отображается на разных устройствах, чтобы предоставить удобный интерфейс для всех пользователей. Доступность: Обеспечьте хорошую читаемость текста после его переноса.

Форматирование кода – Потому что аккуратность – это святость

Удостоверьтесь, что ваш CSS-код оформлен четко и выглядит понятно с правильными отступами. Для сообщества Stack Overflow оберните CSS в теги style и используйте блоки pre и code для улучшения читаемости.

Работа с пользовательским контентом: Ожидайте неожиданное

Если span включает в себя контент, вводимый пользователем, следует быть готовым к разной структуре текстовых данных и символов.

Демонстрация на практике: Покажите, а не только рассказывайте

Для большей наглядности демонстрируйте ваше решение в действии на платформах, таких как JSFiddle, CodePen или StackBlitz.

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