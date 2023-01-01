Перенаправление с главной страницы в Next.js: решение

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Быстрый ответ

Чтобы организовать редирект на серверной стороне, воспользуйтесь функцией getServerSideProps в Next.js. Вставьте следующий код в файл pages/index.js :

JS Скопировать код export const getServerSideProps = async () => ({ redirect: { destination: '/newpage', // Направляем пользователей на страницу /newpage permanent: false, }, });

Этот подход позволит без видимых задержек перенаправить посетителей с главной страницы index.js на страницу /newpage , ускоряя при этом загрузку сайта и положительно влияя на SEO.

Обработка клиентских редиректов без мерцания

Для предотвращения нежелательного мерцания во время клиентского редиректа можно применить метод location.replace() , который эмулирует редирект на серверной стороне:

JS Скопировать код import { useEffect } from 'react'; import { useRouter } from 'next/router'; const Home = () => { const router = useRouter(); useEffect(() => { router.replace('/newpage'); // И редирект выполнен без мерцания. }, [router]); return null; // Во время редиректа компоненты отрисовывать не нужно. }; export default Home;

Возврат null позволяет не отрисовывать компоненты и избежать эффекта мерцания до момента редиректа.

Условная отрисовка и клиентские редиректы

Если условная отрисовка или редирект зависят от статуса аутентификации, на клиентской стороне пригодятся такие инструменты Next.js, как компоненты-хранители и next/link :

JS Скопировать код import Link from 'next/link'; import { useRouter } from 'next/router'; const Home = () => { const { asPath } = useRouter(); if (conditionForRedirection) { return ( <Link href="/newpage"> <a>Редирект активирован, кликни здесь</a> </Link> // Если условие выполняется, происходит редирект ); } // Здесь отрисовывается компонент };

Данный подход позволяет организовать клиентский редирект без вмешательства сервера, что идеально подходит для сложной логики и динамических сценариев.

Использование middleware для продвинутого редиректа

Для подробной настройки редиректов в Next.js версии 12.1 и выше можно использовать механизм посреднического ПО (middleware):

JS Скопировать код // pages/_middleware.js import { NextResponse } from 'next/server'; export function middleware(request) { if (request.nextUrl.pathname === '/') { return NextResponse.redirect(new URL('/newpage', request.url)); // Переадресовываем с главной страницы } return NextResponse.next(); // Продолжаем обработку запроса. }

С применением middleware можно полностью контролировать редиректы, управляя сложной навигацией без задержек, которые возможны при серверной отрисовке.

Визуализация

Воспринимайте редирект в Next.js как плавный и быстрый процесс:

🚂💨: Стартуем с "/"

🛤️: Маршрут редиректа уже задан!

⚙️ Настройка редиректа ⚙️

JS Скопировать код // Next.js – использование getServerSideProps export async function getServerSideProps(context) { return { redirect: { destination: '/new-destination', // 🚉 направляем на "/new-destination" permanent: false, }, }; }

Редирект происходит молниеносно, как быстрый поезд, перевозящий посетителей с "/new-destination" так, что они даже не заметят перемены. 🎯

До: 🚂 => "/" После: 🚂 => "/new-destination"

Чух-чух! Следующая остановка – новая страница! 🎉

Понимание редиректов на стороне сервера и клиента

Выбор между серверным и клиентским редиректом влияет на производительность и UX. Вот краткий обзор различных методов:

Серверные редиректы Клиентские редиректы Middleware ( _middleware.js ) useEffect с использованием useRouter getServerSideProps Компонент next/link Редиректы в next.config.js useRouter.push Подходят для сложной логики Подходят для условной отрисовки

Выбирайте метод в зависимости от задачи и условий.

Советы по работе с редиректами

При использовании авторизации или других сложных сценариев ваши лучшие помощники – это middleware и getServerSideProps . Обращайтесь к опыту сообщества Next.js за лучшими практиками. Не забывайте также о:

Глобальных правилах в next.config.js .

. Избегании создания лишних записей в истории браузера с помощью NextResponse.replace() .

. Применении middleware для сценариев с множеством маршрутов.

Углубленное изучение редиректов в Next.js

Для профессионалов важно изучать официальную документацию Next.js и следить за сообществом, чтобы быть в курсе примеров и методов редиректов.

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