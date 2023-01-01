Перекрытие div элементов в CSS: позиционирование и выравнивание

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Быстрый ответ

Для того чтобы накрыть один div другим, нужно установить значение position у перекрывающего div на absolute . При этом это должно выполниться внутри контейнера с атрибутом position , установленным на relative .

CSS Скопировать код .container { position: relative; } .overlay { position: absolute; top: 0; left: 0; }

HTML Скопировать код <div class="container"> <div class="overlay">Содержимое перекрывающего div</div> Основное содержимое </div>

Своё содержимое необходимо разместить внутри div с классом .overlay , чтобы создать многослойный эффект.

Искусство создания эффекта перекрытия

Перекрывающий слой по центру

Если вам требуется сместить перекрывающий слой к центру, настройте параметры top и left следующим образом:

CSS Скопировать код .overlay { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }

Растяжение на весь контейнер

Для того чтобы растянуть перекрывающий слой, занимающий весь контейнер, настройте параметры следующим образом:

CSS Скопировать код .overlay { position: absolute; width: 100%; height: 100%; z-index: 1; }

Для предотвращения возникновения скроллбаров используйте следующее:

CSS Скопировать код html, body { overflow: hidden; }

Методы динамического позиционирования

Функция calc() будет полезна в более сложных случаях:

CSS Скопировать код .overlay { position: absolute; top: calc(50% – 20px); left: calc(50% – 30px); }

Метод CSS Grid

Для центрирования перекрывающего слоя без использования абсолютного позиционирования:

CSS Скопировать код .container { display: grid; place-items: center; }

Для большей гибкости в управлении колонками:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } .overlay { grid-column-start: 2; grid-column-end: 3; }

CSS Grid обеспечивает отзывчивость, избегая перекрытий и проблем с масштабированием.

Визуализация

Можно представлять перекрывающий div как наклейку на ноутбуке 🎨:

🌀 Крышка ноутбука = базовый слой, первый div (с position: static)

💻🔲 Наклейка Django = следующий div , нужен для перекрытия основного слоя

🔄 Наклейка Electron = второй div , перекрывается сверху (с position: absolute и z-index )

Так же, как с наклейками, директивы CSS создают слои:

CSS Скопировать код .Base-Div { position: relative; } .Overlay-Div { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; }

Продвинутые методы перекрытия и корректировки

Наложение слоев и z-index

При множественном перекрытии стоит помнить о Правиле Ethereum: чем выше значение z-index , тем больше видимость перекрывающего слоя.

CSS Скопировать код .overlay-one { position: absolute; z-index: 2; } .overlay-two { position: absolute; z-index: 1; }

Размеры родительского контейнера

Особое внимание стоит уделить размерам родительского контейнера при точном позиционировании перекрывающего слоя:

CSS Скопировать код .container { position: relative; width: 500px; height: 300px; }

Адаптивный дизайн

Для плавного перекрытия рекомендуется использовать проценты или viewport-единицы, вместо фиксированных значений:

CSS Скопировать код .overlay { position: absolute; top: 10%; left: 10%; width: 80vw; height: 80vh; }

Проблемы совместимости

Если вам до сих пор нужна поддержка Internet Explorer, стоит учесть, что Grid CSS может не работать в этом баузере.

CSS Скопировать код .container { display: -ms-grid; display: grid; }

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