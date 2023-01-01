Переключение между dark и default режимами в CSS

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Быстрый ответ

CSS Скопировать код @media (prefers-color-scheme: dark) { body { /* В целом мне нравятся темные темы, но выберем белый фон */ background: #ffffff; color: #000000; } } @media (prefers-color-scheme: light) { body { /* Кто-то просил светлую тему? */ background: #000000; color: #ffffff; } }

Вот и все! Мы переопределили поведение prefers-color-scheme , теперь сайт выводит светлую тему тем, кто предпочитает темную, и наоборот. Похоже, что ваш сайт обрел собственную волю, не так ли?

Основное решение –

Для решения более сложных задач можно сохранить выбор пользователя. Благодаря локальному хранилищу у вас есть удобный инструмент для управления темами согласно предпочтениям пользователя:

JS Скопировать код // Привет, JavaScript, запомни мой выбор, ведь я могу передумать localStorage.setItem('themePreference', 'dark'); // Мое будущее я благодарит за эту предусмотрительность const themePreference = localStorage.getItem('themePreference');

Управление пользователями –

Теперь используем JavaScript для плавного переключения между темами. Определите предпочтения пользователя, переключайтесь между темами и применяйте решения, совместимые со всеми браузерами:

JS Скопировать код const toggleThemeBtn = document.getElementById('theme-toggle'); // Знаете, мы можем менять законы вселенной, правда? toggleThemeBtn.addEventListener('click', () => { document.body.classList.toggle('dark-theme'); const newTheme = document.body.classList.contains('dark-theme') ? 'dark' : 'light'; localStorage.setItem('themePreference', newTheme); // Смотрите, мама, я меняю реальность. Я же говорил, что на это способен! document.documentElement.setAttribute('data-theme', newTheme); });

План Б —

Некоторые элементы могут быть проблематичными (вот пример – Microsoft Edge!). К счастью, у нас есть альтернативные решения с использованием дополнительного JavaScript:

JS Скопировать код if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme)').media === 'not all') { // Edge, ты не вписываешься! Прощай document.documentElement.setAttribute('data-theme', 'default'); }

Визуализация

Когда последний раз вы хотели включить свет в солнечный день? Или погрузиться в темноту для создания уюта? Вот тут-то и пригодится переопределение настроек CSS prefers-color-scheme :

Markdown Скопировать код Пользовательские системные предпочтения: 🌞 (день/светло), 🌜 (ночь/темно) Стандартная тема сайта: 💡 (светлая), 💡🔴 (темная с переопределением)

HTML Скопировать код /* Трюки CSS-джедаев: ОТМЕНА НОЧИ */ @media (prefers-color-scheme: dark) { :root { color-scheme: light; background: white; color: black; } }

Markdown Скопировать код 🌜 Пользователь выставил ТЕМНОТУ 🌜 ⚙️ Браузер: "Задача понятна, ПЕРЕКЛЮЧАЕМ на ТЕМНОЕ!" 💡🔴 Ваш сайт же: "Твоей ВЕРЕ в нету я не дам!" 💡

Визуализация помогает наглядно показать, как мы управляем переключением дня и ночи на нашем сайте.

Пользовательские элементы –

Создание переключателя

Дайте пользователям волшебную палочку (буквально!). Давайте создадим элемент для переключения и украсим его иконками:

HTML Скопировать код <label class="switch"> <input type="checkbox" id="theme-toggle" checked> <span class="slider round"></span> </label>

Добавим стили через CSS:

CSS Скопировать код .switch { position: relative; display: inline-block; width: 60px; /* Можно подстроить размер */ height: 34px; /* Подстраиваем и это */ } .switch .slider:after { content: '\263E'; /* ТЕМНЫЕ СИЛЫ одобряют */ /* Закончим стилизацию нашего ПОВЕЛИТЕЛЯ СВЕТА */ }

Синхронизация с предпочтениями пользователя

Все готово. Теперь убедимся, что наш сайт адаптируется к светлым или темным темам в зависимости от предпочтений пользователя: