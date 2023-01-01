Переход на конкретную вкладку Bootstrap Tabs по ссылке

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для активации конкретной вкладки Twitter Bootstrap при использовании хеша URL-адреса и jQuery можно использовать следующий JavaScript-код:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { if(window.location.hash){ // Воспользуемся хешем URL для выбора вкладки $('a[href="' + window.location.hash + '"]').tab('show'); } else { // В случае отсутствия хеша активируем первую вкладку $('a[data-toggle="tab"]:first').tab('show'); } });

Чтобы активировать нужную вкладку, передайте её ID в адресной строке в формате yourpage.html#tabID .

Изящное обновление хеша URL

Плавное переключение между вкладками можно обеспечить улучшив JavaScript-код:

JS Скопировать код $('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function(e) { // Обновляем хеш URL для отображения активной вкладки window.location.hash = e.target.hash; // Предотвращаем автоматическую прокрутку страницы к содержимому вкладки window.scrollTo(0, 0); });

Чтобы выделять активную вкладку в строке URL и предотвращать автоматическую прокрутку страницы к вкладке, обработайте событие shown.bs.tab .

Визуализация

Работа с кодом напоминает игру на музыкальном инструменте, таком как пианино 🎹. Каждый элемент (вкладка) производит уникальный звук (содержимое) при его активации:

Markdown Скопировать код Ваш музыкальный гид: [🎵 Нота До 🟦, 🎵 Нота Ре 🟩, 🎵 Нота Ми 🟨]

Если вы хотите "сыграть" "Ноту Ре" после обновления страницы или перехода по ссылке:

Markdown Скопировать код Звучит: 🎶🟩 (Переходим к "Ноте Ре")

Не забывайте:

У вкладок разные ID, как у нот разные звуки

В нашем URL заложена мелодия, указывающая на нужную ноту

Markdown Скопировать код Схема мелодии: symphony.com#re-note

Перейдя по этому URL или обновив страницу с таким хешем, мы получим именно "Ноту Ре" 🎯

Markdown Скопировать код 🔄🔗 → 🎶🟩

Таким образом, с каждым новым посещением каждое посещение становится своеобразным концертом.

Добавляем изящества с помощью HTML5 и localStorage

Создавайте произведения искусства с помощью HTML5 History API, и ваши вкладки будут помнить каждое ваше посещение сайта:

JS Скопировать код $('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function(e) { if(history.pushState) { // Фиксируем текущий выбор в истории браузера history.pushState(null, null, e.target.hash); } else { window.location.hash = e.target.hash; } });

Для сохранения последней активной вкладки можно воспользоваться localStorage:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { var activeTab = localStorage.getItem('activeTab'); // Восстанавливаем сохраненное состояние вкладки if (activeTab) { $('a[href="' + activeTab + '"]').tab('show'); } }); $('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function(e) { // Сохраняем состояние текущей вкладки localStorage.setItem('activeTab', e.target.hash); });

Теперь вкладки будут сохранять своё состояние, даже если браузер будет перезагружен или вкладка будет закрыта.

Распространённые проблемы и способы их решения

Остановка прокрутки

Для предотвращения автоматической прокрутки страницы к вкладке:

JS Скопировать код window.location.hash = "tab_" + e.target.hash;

Добавьте префикс к хешу, чтобы сохранить фокус на вкладке.

Использование URL-параметров при серверном рендеринге

Приложения, использующие серверный рендеринг, могут динамически обновлять вкладки:

JS Скопировать код // Используем параметры URL для выбора активной вкладки let params = new URLSearchParams(window.location.search); let activeTab = params.get('activeTab'); if(activeTab){ $('a[href="#' + activeTab + '"]').tab('show'); }

Благодаря использованию параметров URL, быстрый переход к нужной вкладке обеспечивается значительно проще.

Обработка отсутствия хеша URL

В случаях, когда хеш отсутствует в URL, можно использовать следующий код:

JS Скопировать код if(!window.location.hash) { $('a[data-toggle="tab"]:first').tab('show'); }

Для стандартной активации первой вкладки при отсутствии хеша URL.

Полезные материалы