Переход на конкретную вкладку Bootstrap Tabs по ссылке#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Для активации конкретной вкладки Twitter Bootstrap при использовании хеша URL-адреса и jQuery можно использовать следующий JavaScript-код:
$(document).ready(function() {
if(window.location.hash){
// Воспользуемся хешем URL для выбора вкладки
$('a[href="' + window.location.hash + '"]').tab('show');
} else {
// В случае отсутствия хеша активируем первую вкладку
$('a[data-toggle="tab"]:first').tab('show');
}
});
Чтобы активировать нужную вкладку, передайте её ID в адресной строке в формате
yourpage.html#tabID.
Изящное обновление хеша URL
Плавное переключение между вкладками можно обеспечить улучшив JavaScript-код:
$('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function(e) {
// Обновляем хеш URL для отображения активной вкладки
window.location.hash = e.target.hash;
// Предотвращаем автоматическую прокрутку страницы к содержимому вкладки
window.scrollTo(0, 0);
});
Чтобы выделять активную вкладку в строке URL и предотвращать автоматическую прокрутку страницы к вкладке, обработайте событие
shown.bs.tab.
Визуализация
Работа с кодом напоминает игру на музыкальном инструменте, таком как пианино 🎹. Каждый элемент (вкладка) производит уникальный звук (содержимое) при его активации:
Ваш музыкальный гид: [🎵 Нота До 🟦, 🎵 Нота Ре 🟩, 🎵 Нота Ми 🟨]
Если вы хотите "сыграть" "Ноту Ре" после обновления страницы или перехода по ссылке:
Звучит: 🎶🟩 (Переходим к "Ноте Ре")
Не забывайте:
- У вкладок разные ID, как у нот разные звуки
- В нашем URL заложена мелодия, указывающая на нужную ноту
Схема мелодии: symphony.com#re-note
Перейдя по этому URL или обновив страницу с таким хешем, мы получим именно "Ноту Ре" 🎯
🔄🔗 → 🎶🟩
Таким образом, с каждым новым посещением каждое посещение становится своеобразным концертом.
Добавляем изящества с помощью HTML5 и localStorage
Создавайте произведения искусства с помощью HTML5 History API, и ваши вкладки будут помнить каждое ваше посещение сайта:
$('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function(e) {
if(history.pushState) {
// Фиксируем текущий выбор в истории браузера
history.pushState(null, null, e.target.hash);
} else {
window.location.hash = e.target.hash;
}
});
Для сохранения последней активной вкладки можно воспользоваться localStorage:
$(document).ready(function() {
var activeTab = localStorage.getItem('activeTab');
// Восстанавливаем сохраненное состояние вкладки
if (activeTab) {
$('a[href="' + activeTab + '"]').tab('show');
}
});
$('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function(e) {
// Сохраняем состояние текущей вкладки
localStorage.setItem('activeTab', e.target.hash);
});
Теперь вкладки будут сохранять своё состояние, даже если браузер будет перезагружен или вкладка будет закрыта.
Распространённые проблемы и способы их решения
Остановка прокрутки
Для предотвращения автоматической прокрутки страницы к вкладке:
window.location.hash = "tab_" + e.target.hash;
Добавьте префикс к хешу, чтобы сохранить фокус на вкладке.
Использование URL-параметров при серверном рендеринге
Приложения, использующие серверный рендеринг, могут динамически обновлять вкладки:
// Используем параметры URL для выбора активной вкладки
let params = new URLSearchParams(window.location.search);
let activeTab = params.get('activeTab');
if(activeTab){
$('a[href="#' + activeTab + '"]').tab('show');
}
Благодаря использованию параметров URL, быстрый переход к нужной вкладке обеспечивается значительно проще.
Обработка отсутствия хеша URL
В случаях, когда хеш отсутствует в URL, можно использовать следующий код:
if(!window.location.hash) {
$('a[data-toggle="tab"]:first').tab('show');
}
Для стандартной активации первой вкладки при отсутствии хеша URL.
Полезные материалы
- Navs · Bootstrap — документация по вкладкам Bootstrap.
- .on() | jQuery API Documentation — подробности о функции
.on(), используемой для обработки событий в jQuery.
- History API – Web APIs | MDN — обзор API истории браузера для работы со вкладками.
- URLSearchParams – Web APIs | MDN — как использовать параметры URL.
- jquery – How can I keep the chosen Bootstrap tab on page refresh? – Stack Overflow — обсуждение различных подходов к сохранению состояния вкладок Bootstrap.
- Window: localStorage property – Web APIs | MDN — руководство по использованию хранилища localStorage для сохранения информации о сессиях.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда