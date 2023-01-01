Отслеживание нажатия кнопки очистки в HTML5 Search Input

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Определить момент очистки поля поиска можно через отслеживание отсутствия значения value во время события input :

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="search"]').addEventListener('input', (e) => { if (!e.target.value) console.log('Поиск был очищен!'); });

В данном случае обработчик событий наблюдает за изменениями в поле поиска и реагирует на его очистку.

Используем событие 'input' в своих интересах

Событие input используется для отслеживания действий пользователя при вводе:

JS Скопировать код let searchInput = document.querySelector('input[type=search]'); searchInput.addEventListener('input', (e) => { if (!e.target.value) console.log('Поиск был очищен!'); });

Браузерные различия

Поведение события search , срабатывающего при использовании кнопки очистки, отличается в разных браузерах. В Chrome оно работает отлично, однако Firefox и Safari могут вести себя непредсказуемо. Рассмотрим решение этой проблемы:

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('search', function(evt) { if (evt.target.value === '') { console.log('Очистка поиска выполнена при помощи кнопки очистки'); } });

Debouncing: усмирение чрезмерно активного события ввода

Поиск в реальном времени может иногда слишком активно реагировать на ввод. Воспользуемся приемом debouncing для управления частотой реакции:

JS Скопировать код let debounceTimeout; const debounce = (fn, delay) => { return function() { clearTimeout(debounceTimeout); debounceTimeout = setTimeout(() => fn.apply(this, arguments), delay); }; }; const handleInput = debounce(() => console.log('Поиск был изменен'), 250); document.querySelector('input[type=search]').addEventListener('input', handleInput);

Автозаполнение и сброс формы

Автозаполнение и сброс формы могут быть как удобными, так и неудобными, в зависимости от контекста. Вот как с ними работать:

JS Скопировать код form.addEventListener('reset', function() { console.log('Форма была сброшена – поиск очищен'); });

Отслеживание кнопки 'X'

Если стандартные методы не работают, вы можете попробовать разместить скрытую кнопку поверх вашей кнопки 'X' и отслеживать клики по ней:

HTML Скопировать код <input type="search" id="searchInput"/> <div onclick="detectClear()" style="position: absolute; right: 2px; top: 2px;"></div>

Следите за тем, чтобы скрытая кнопка была неприметной и вписывалась в дизайн интерфейса.

Читаемость кода: вопрос вежливости или необходимости?

Хороший код — это продукт не только решения сложных задач, но и умения писать понятный и читаемый текст, который будет легко восприниматься и в дальнейшем:

JS Скопировать код function onSearchCleared() { console.log('Поиск был очищен!'); } document.getElementById('searchInput') .addEventListener('input', (e) => { if (!e.target.value) onSearchCleared(); });

Взаимодействие с пользователем: не заставляйте меня думать!

Важен не только сам код, но и его взаимодействие с пользователем. Сделайте его удобным для очистки поля поиска:

JS Скопировать код let inputElement = document.querySelector('input[type="search"]'); inputElement.addEventListener('input', function(evt) { if (evt.target.value === '') { updateSearchStatus('Поиск очищен...'); } });

Визуализация

Перед очисткой:

Markdown Скопировать код 🏖 – Поле Ввода – 🐾🐾🐾🐾🐾 (Следы поиска)

После очистки:

Markdown Скопировать код 🏖 – Поле Ввода – 🌊 (Волна смывает следы)

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('search', function(evt) { if (!this.value) { console.log('Поиск был очищен! 🌊'); } });

Акт очистки = Волна, которая смывает следы поиска.

ES6: возможности синтаксиса JavaScript

Расширьте возможности кода с помощью синтаксиса ES6:

JS Скопировать код const searchInput = document.querySelector('input[type=search]'); searchInput.addEventListener('input', ({currentTarget}) => { if (!currentTarget.value) console.log('Поиск был очищен'); });

Надежность в любом браузере

Убедитесь, что код работает корректно во всех браузерах:

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('input', function(evt) { const isCleared = evt.target.value === ''; handleSearchInput(isCleared); }); function handleSearchInput(cleared) { if (cleared) { console.log('Поиск был очищен во всех браузерах'); } }

Полезные материалы