Отслеживание изменений в текстовом инпуте на JavaScript

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Быстрый ответ

Для реального отслеживания изменений применяется событие input на элементах <input> .

JS Скопировать код document.querySelector('#input').addEventListener('input', function(event) { console.log(event.target.value); });

Этот код зарегистрирует каждое действие вроде ввода текста, удаления или вставки—моментально.

oninput

Событие input отличается от onchange . Последнее срабатывает, когда элемент теряет фокус, в то время как input реагирует на каждое действие моментально. Это обеспечивает непосредственную обратную связь, необходимую для интерфейсов, где требуется проверка, форматирование или фильтрация текста «на лету».

Для устаревших версий Internet Explorer применение событий oninput и onpropertychange давало схожие результаты. Сейчас же предпочтительнее следовать стандартам WHATWG HTML для обеспечения кроссбраузерной совместимости.

Визуализация

Представьте, что каждое нажатие клавиши в поле ввода — это нота в музыкальной композиции:

Markdown Скопировать код Поле ввода: [🎶]

Событие input "прислушивается" к этой мелодии:

JS Скопировать код inputField.addEventListener('input', function() { console.log('Прозвучала нота: 🎵'); });

С каждой нотой (нажатием клавиши) оркестр взаимодействия с пользователем доставляет нам мгновенные изменения:

Markdown Скопировать код | Нажатие клавиши | Событие сработало | | ---------------- | ---------------- | | А | 🎵 | | п | 🎵 | | п | 🎵 | | л | 🎵 | | е | 🎵 |

Обработка исключительных ситуаций и создание универсальных решений

Обеспечение обратной совместимости

Если вам нужена максимальная совместимость, используйте подход поэтапного ухудшения для поддержки старых браузеров. Даже если они не могут воспользоваться всеми функциями, базовая функциональность должна быть сохранена.

JS Скопировать код let inputElement = document.querySelector('input'); let inputEventHandler = function(event) { console.log(event.target.value); // 👀 фиксируем ввод пользователя }; if (inputElement.oninput === undefined) { // Старый добрый IE? inputElement.onpropertychange = inputEventHandler; } else { inputElement.oninput = inputEventHandler; }

Этот код проверяет поддержку события input . Если ее нет, то используется onpropertychange .

Оптимизация отслеживания событий вставки

Важно учитывать вставку текста без его непосредственного ввода пользователем.

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('paste', function(event) { // Тяжело ждать. Так считал Том Петти! setTimeout(() => console.log(inputElement.value), 0); });

Применение события onpaste вместе с минимальной задержкой setTimeout позволяет отследить отображение вставленного текста в поле ввода.

Повышение производительности с дебаунсингом

Частый и многократный ввод может снижать производительность. Используйте дебаунсинг для оптимизации – задержку выполнения функции до момента, когда пользователь прекратит ввести текст.

JS Скопировать код let debounce = function(func, delay) { let inDebounce; return function() { clearTimeout(inDebounce); inDebounce = setTimeout(() => func.apply(this, arguments), delay); }; }; inputElement.addEventListener('input', debounce(function(event) { console.log(event.target.value); }, 250));

Эта техника обеспечивает, что обработчик событий будет активирован только после короткого периода времени, который следует за остановкой ввода, тем самым освобождая системные ресурсы.

Устранение несоответствий работы с <textarea> в Safari

Для элементов <textarea> в Safari cобытие input может работать неправильно. Вместо него используйте событие textInput :

JS Скопировать код let textAreaElement = document.querySelector('textarea'); textAreaElement.addEventListener('textInput', function(event) { console.log(event.data); });

Это дает точный контроль за текстовым вводом и верно отслеживает изменения.

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