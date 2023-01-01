Отслеживание изменений в contenteditable div с jQuery

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Быстрый ответ

Для того, чтобы следить за изменениями в элементе с атрибутом contenteditable , применяйте событие input , которое срабатывает при каждом обновлении содержимого. Данный пример показывает, как происходит подписка на этo событие:

JS Скопировать код document.querySelector('[contenteditable]').addEventListener('input', e => { console.log('Изменено:', e.target.innerHTML); });

Этот подход дает возможность логировать innerHTML элемента contenteditable после внесения каждого изменения, и таким образом отпадает необходимость использования сложных триггеров или усложненной логики.

Отслеживание действий клавиатуры и операций с буфером обмена

Событие input позволяет уловить изменения содержимого, однако, чтобы учесть все действия пользователя, может потребоваться обработка и других событий. Добавление обработчиков для клавиатурных событий ( keypress , keydown , keyup ) и событий, связанных с буфером обмена ( cut , copy , paste , drop , blur ), обеспечивает основательное отслеживание:

JS Скопировать код element.addEventListener('cut', handleContentChange); element.addEventListener('paste', handleContentChange); element.addEventListener('drop', handleContentChange);

Такая стратегия охватывает все потенциальные действия редактирования, но помните, что обработчики действий с клавиатурой срабатывают до реальных изменений в тексте. Для обеспечения надёжности вашего подхода используйте событие blur для отслеживания изменений, когда элемент теряет фокус:

JS Скопировать код element.addEventListener('blur', handleContentChange);

Расширенное обнаружение изменений при помощи современных API

Для детального отслеживания изменений DOM используйте MutationObserver , который фиксирует изменения структуры DOM, включая изменения атрибута contenteditable .

MutationObserver можно конфигурировать в отношении отслеживания любых изменений содержимого, включая и изменения формата или произошедшие в ходе перетаскивания:

JS Скопировать код const observer = new MutationObserver(mutations => { mutations.forEach(mutation => { if (mutation.type === 'childList' || mutation.type === 'characterData') { console.log('Содержимое обновлено!'); } }); }); observer.observe(element, { childList: true, characterData: true, subtree: true });

Необходимо помнить, что поддержка браузерами может быть ограничена. Например, событие input не поддерживается некоторыми версиями Internet Explorer. Для достижения соответствующего функционала можно воспользоваться сторонними библиотеками типа html5edit и полифиллами для MutationObserver, такими как mutation summary.

Улучшите свои способности к обнаружению с помощью дополняющих элементов

При работе с jQuery можно сохранить исходное состояние содержимого используя метод .data() , и затем сравнивать его при приходе событий изменения:

JS Скопировать код $(element).on('input keyup paste', function() { if ($(this).data('initialContent') !== $(this).html()) { console.log('Содержимое изменилось!'); } }); $(element).data('initialContent', $(element).html());

При обработке множества contenteditable элементов может возникнуть вопрос оптимизации. В этом случае применение делегирования событий увеличит производительность и уменьшит использование памяти:

JS Скопировать код $(document).on('input', '[contenteditable]', function() { console.log('Содержимое изменилось в:', this); });

Учитывая эти улучшения, ваш метод обнаружения изменений станет более эффективным и масштабируемым.

Визуализация

Событие input для contenteditable элементов можно сравнить с художником, который ведет работу над холстом:

Markdown Скопировать код 🎨 Представьте себе холст (`<div contenteditable='true'></div>`): До: Чистый белый холст [ ] Художник (👩‍🎨) наносит мазок краски (изменяет содержимое): После: Холст с мазком [🖌️]

С каждым новым мазком холст сообщает о новых изменениях:

plaintext Скопировать код Холст заявляет: "Обнаружено новое изменение!"

Запомните: каждый мазок кисти художника инициирует событие input , словно это бдительный сторож.

Реальные задачи и трудности

Рассмотрим практические примеры и возможные сложности:

Сложные изменения:

Если пользователь изменяет формат текста, например, делает его жирным или курсивным, просто обработка события input может быть недостаточной. В этом случае MutationObserver сможет отследить все виды изменений.

Несовместимость с браузерами:

Важно учесть ограничения браузеров, особенно при работе со старыми версиями IE. В таких случаях, альтернативой может стать регулярный опрос:

JS Скопировать код let предыдущееСодержимое = element.innerHTML; setInterval(function() { if (element.innerHTML !== предыдущееСодержимое) { console.log('Содержимое изменилось!'); предыдущееСодержимое = element.innerHTML; } }, 500);

Однако, следует помнить, что такой метод может негативно сказываться на производительности из-за необходимости постоянного опроса.

Использование события "blur":

Событие blur может быть полезно для фиксации изменений при потере фокуса элементом contenteditable . Если сохранить исходное содержимое в момент получения фокуса, возможно проверить наличие изменений позднее:

JS Скопировать код let исходноеСодержимое; element.addEventListener('focus', () => { исходноеСодержимое = element.innerHTML; }); element.addEventListener('blur', () => { if (исходноеСодержимое !== element.innerHTML) { console.log('Содержимое изменилось!'); } });

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