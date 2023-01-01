Отправка значения из отключенного поля input в форме#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый метод
Чтобы отправить значение неактивного поля, используйте скрытое поле. При отправке формы неактивные поля не учитываются, в отличие от скрытых.
<input type="hidden" name="userCopy" value="CopiedValue">
document.myForm.onsubmit = () => {
document.querySelector('[type="hidden"]').value = document.querySelector('[disabled]').value; // Применяем хитрость
};
Использование 'readonly'
Если вам нужно зафиксировать данные, например, от Google Карт, применяйте атрибут
readonly. Значения будут отображаться на экране, но изменить их будет невозможно. При этом, данные успешно отправяться с формой. Забудьте о сложных методах!
<input type="text" name="location" value="FetchedCoords" readonly>
Визуализация процесса передачи данных
Отправка формы напоминает эстафету. Если неактивное поле ввода остаётся позади, оно не достигнет цели:
🏃♂️(активное поле ввода) → 🏃♂️(неактивное поле ввода – держит эстафету 🏆) → 🎽(Финишная линия – Отправка формы)
Но если мы добавим скрытого участника, эстафета незаметно преодолеет финишную линию. Похоже на магию, не так ли?
🏃♂️(активное поле ввода) ✋🤫🤝🏃♂️(скрытое поле с тем же значением 🏆) → 🎽(Финишная линия – Отправка формы)
И зрители ликуют, видя, как данные достигают своей цели. 📤🎉
Таким образом, мы получили:
- Неактивное поле: ❌ Значение не отправится с формой.
- Поле только для чтения: ✅ Значение отправится, но его нельзя редактировать.
- Скрытое поле: ✅ Значение отправится, не заметив его взглядом.
Организация форм с использованием readonly и скрытых полей
Выбирайте между
readonly и
hidden в зависимости от своих требований. Если вам нужно отобразить данные без возможности их редактирования, используйте readonly. Если данные не предназначены для отображения пользователю, применяйте скрытые поля.
Попробуем развлечься с JS, создав readonly поля с координатами:
function updateLocationFields(lat, lng) {
const latField = document.getElementById('latitude');
const lngField = document.getElementById('longitude');
latField.value = lat; // Задаём широту
lngField.value = lng; // Задаём долготу
latField.readOnly = true; // Больше изменений не принимается
lngField.readOnly = true; // Откатиться назад невозможно
}
Вот так можно скрыть данные от глаз пользователя:
<input type="hidden" id="secretSauce" name="invisibleCode" value="HiddenRecipe">
Синхронизация полей readonly и скрытых
Для правильного отображения и скрытой отправки данных формы необходимо синхронизировать поля readonly и скрытые поля. Пользователь видит только readonly поля, а скрытое поле выполняет всю работу "за кулисами".
Пример скоординированной "скрытой операции":
function syncFields() {
document.getElementById('hiddenLatitude').value = document.getElementById('readonlyLatitude').value; // Скрытая передача
document.getElementById('hiddenLongitude').value = document.getElementById('readonlyLongitude').value; // Незаметная передача
}
Блокировка полей ввода при отправке формы
Заморозьте ввод данных через JavaScript в момент отправки формы для предотвращения последующих изменений. Этот метод особенно подходит для форм с несколькими этапами.
Пример замораживания полей ввода:
document.myForm.onsubmit = () => {
const inputs = document.querySelectorAll('.stage-specific-input');
inputs.forEach(input => input.disabled = true); // Все работы остановлены
};
Полезные материалы
- Атрибут HTML: disabled — HTML: HyperText Markup Language | MDN — MDN, всегда надёжный источник информации.
- Атрибут disabled элемента input HTML — W3 Schools раскрывает тонкости использования.
- Стандарт HTML — Погружаемся в тайны форм HTML!
- Валидация форм HTML5 — SitePoint — HTML5 делает формы надежнее и безопаснее.
- Изучение форм | web.dev — Узнайте все об управлении формами в эпоху HTML5.
- .prop() | Документация jQuery API — Управляйте атрибутами как профи (словно солируете на гитаре).
- cross browser – В чем разница между disabled="disabled" и readonly="readonly" для полей ввода форм HTML? – Stack Overflow — Углубляемся в глубины обсуждений на Stack Overflow.
Завершение
Практика приводит к совершенству в работе с формами. Если эта статья оказалась полезной, буду рад увидеть ваш отзыв. Удачного кодинга!👩💻
Ксения Сорокина
веб-техредактор