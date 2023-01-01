Отправка значения из отключенного поля input в форме

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Быстрый метод

Чтобы отправить значение неактивного поля, используйте скрытое поле. При отправке формы неактивные поля не учитываются, в отличие от скрытых.

HTML Скопировать код <input type="hidden" name="userCopy" value="CopiedValue">

JS Скопировать код document.myForm.onsubmit = () => { document.querySelector('[type="hidden"]').value = document.querySelector('[disabled]').value; // Применяем хитрость };

Использование 'readonly'

Если вам нужно зафиксировать данные, например, от Google Карт, применяйте атрибут readonly . Значения будут отображаться на экране, но изменить их будет невозможно. При этом, данные успешно отправяться с формой. Забудьте о сложных методах!

HTML Скопировать код <input type="text" name="location" value="FetchedCoords" readonly>

Визуализация процесса передачи данных

Отправка формы напоминает эстафету. Если неактивное поле ввода остаётся позади, оно не достигнет цели:

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️(активное поле ввода) → 🏃‍♂️(неактивное поле ввода – держит эстафету 🏆) → 🎽(Финишная линия – Отправка формы)

Но если мы добавим скрытого участника, эстафета незаметно преодолеет финишную линию. Похоже на магию, не так ли?

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️(активное поле ввода) ✋🤫🤝🏃‍♂️(скрытое поле с тем же значением 🏆) → 🎽(Финишная линия – Отправка формы)

И зрители ликуют, видя, как данные достигают своей цели. 📤🎉

Таким образом, мы получили:

Неактивное поле: ❌ Значение не отправится с формой.

Поле только для чтения: ✅ Значение отправится, но его нельзя редактировать.

Скрытое поле: ✅ Значение отправится, не заметив его взглядом.

Организация форм с использованием readonly и скрытых полей

Выбирайте между readonly и hidden в зависимости от своих требований. Если вам нужно отобразить данные без возможности их редактирования, используйте readonly. Если данные не предназначены для отображения пользователю, применяйте скрытые поля.

Попробуем развлечься с JS, создав readonly поля с координатами:

JS Скопировать код function updateLocationFields(lat, lng) { const latField = document.getElementById('latitude'); const lngField = document.getElementById('longitude'); latField.value = lat; // Задаём широту lngField.value = lng; // Задаём долготу latField.readOnly = true; // Больше изменений не принимается lngField.readOnly = true; // Откатиться назад невозможно }

Вот так можно скрыть данные от глаз пользователя:

HTML Скопировать код <input type="hidden" id="secretSauce" name="invisibleCode" value="HiddenRecipe">

Синхронизация полей readonly и скрытых

Для правильного отображения и скрытой отправки данных формы необходимо синхронизировать поля readonly и скрытые поля. Пользователь видит только readonly поля, а скрытое поле выполняет всю работу "за кулисами".

Пример скоординированной "скрытой операции":

JS Скопировать код function syncFields() { document.getElementById('hiddenLatitude').value = document.getElementById('readonlyLatitude').value; // Скрытая передача document.getElementById('hiddenLongitude').value = document.getElementById('readonlyLongitude').value; // Незаметная передача }

Блокировка полей ввода при отправке формы

Заморозьте ввод данных через JavaScript в момент отправки формы для предотвращения последующих изменений. Этот метод особенно подходит для форм с несколькими этапами.

Пример замораживания полей ввода:

JS Скопировать код document.myForm.onsubmit = () => { const inputs = document.querySelectorAll('.stage-specific-input'); inputs.forEach(input => input.disabled = true); // Все работы остановлены };

Полезные материалы

Завершение

Практика приводит к совершенству в работе с формами. Если эта статья оказалась полезной, буду рад увидеть ваш отзыв. Удачного кодинга!👩‍💻