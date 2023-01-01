Отправка POST-формы с помощью тега <a> в HTML: руководство#Теги и атрибуты #Формы #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для отправки формы методом POST, используя тег
<a>, вам понадобится обработчик
onclick который с помощью JavaScript требует submit от формы. Пример кода:
<form id="myForm" method="post" action="server-endpoint.php">
<!-- Здесь можно разместить содержимое формы -->
</form>
<a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('myForm').submit();">Отправить форму</a>
Когда пользователь кликает по ссылке, форма
myForm срабатывает. Значение
href="javascript:void(0);" предотвращает переход по ссылке и инициирует отправку POST-запроса.
Превращаем кнопку в ссылку (метод Кларка Кента)
Если вам хочется, чтобы элемент
<button> маскировался под тег
<a>, в этом случае CSS окажет помощь:
button.link-button {
background: none;
border: none;
color: blue;
text-decoration: underline;
cursor: pointer;
font-size: 1em;
font-family: sans-serif;
}
button.link-button:hover,
button.link-button:focus {
text-decoration: none;
}
Применив этот класс, вы сможете сделать внешний вид
<button> очень близким к
<a>, сохраняя при этом свойства кнопки.
Управление отправкой формы при помощи JavaScript
Вы можете мгновенно менять параметры формы перед отправкой с помощью JavaScript:
document.getElementById('linkSubmit').addEventListener('click', function() {
var myForm = document.getElementById('myForm');
myForm.action = '/DataRetrieval.exe';
myForm.appendChild(hiddenInput);
myForm.submit();
});
Такая возможность позволяет управлять поведением формы, добавляя в неё скрытые элементы и менять путь отправки данных.
Шпионские уловки: скрытые поля внутри форм
Для передачи скрытых данных очень удобно применять
<input type="hidden">:
<form id="myForm" method="post" action="submit.php">
<input type="hidden" name="secret" value="<%=n%>">
<!-- Тут могут быть другие поля -->
</form>
Скрытые поля помогают передавать информацию методом POST, которую потом обработает сервер.
Бродим по территории MVC
При изучении структурного паттерна Model-View-Controller (MVC), не забывайте про атрибут
[HttpPost] у методов контроллера, что делает их доступными лишь для POST-запроса:
[HttpPost]
public ActionResult SubmitData(MyModel model) {
// Обработка данных происходит здесь
}
Так как это обеспечивает синхронизацию между отправкой формы с клиента и обработкой данных на сервере.
Визуализация
Представьте себе железнодорожные пути, по которым поезд перевозит данные к серверу, подобно тому как станция перевозит пассажиров:
<form action="destination.php" method="POST">
<!-- Пассажиры – это поля формы -->
</form>
Тег
<a> в это контексте выступает как диспетчер:
<a href="#" onclick="document.querySelector('form').submit();">Поехали!</a>
По команде из ссылки форма отправится к месту назначения вместе со всеми данными.
Роутинг против стандартного поведения
Если вы используете тег
<a>, не забывайте прерывать стандартное поведение браузера:
document.getElementById('linkRedirect').addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault();
// Здесь начинается отправка формы
});
Таким образом можно избежать неожиданной смены URL или скроллы страницы при клике.
Учёт особенностей разных браузеров
Обязательно принимайте во внимание браузероспецифичность в вопросах визуализации:
- Используйте псевдоклассы для корректной работы в разных браузерах.
- Тестируйте на различных устройствах, чтобы проверить внешний вид.
- Применяйте vendor prefixes для обеспечения совместимости CSS.
Захватывающая структурирование формы
Не пренебрегайте семантической доступностью форм ради SEO:
- Правильное расположение
<label>повышает доступность.
- Поля
type="email",
type="url"повышают качество валидации и UX.
- Порядок элементов формы улучшается с помощью
<fieldset>и
<legend>.
Полезные материалы
- Отправка POST-запроса с помощью JavaScript, аналогичная отправке формы – Stack Overflow
- HTTP-методы GET и POST
- Использование Fetch API – Веб-API | MDN
- Событие submit | Документация jQuery API
- Тег: элемент якоря – HTML: Гипертекстовый язык разметки | MDN
- Получение данных с сервера – Учим веб-разработку | MDN
- Элемент: событие click – Веб-API | MDN
Пётр Гончаров
SEO-редактор