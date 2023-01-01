Отправка POST-формы с помощью тега <a> в HTML: руководство

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Быстрый ответ

Для отправки формы методом POST, используя тег <a> , вам понадобится обработчик onclick который с помощью JavaScript требует submit от формы. Пример кода:

HTML Скопировать код <form id="myForm" method="post" action="server-endpoint.php"> <!-- Здесь можно разместить содержимое формы --> </form> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('myForm').submit();">Отправить форму</a>

Когда пользователь кликает по ссылке, форма myForm срабатывает. Значение href="javascript:void(0);" предотвращает переход по ссылке и инициирует отправку POST-запроса.

Превращаем кнопку в ссылку (метод Кларка Кента)

Если вам хочется, чтобы элемент <button> маскировался под тег <a> , в этом случае CSS окажет помощь:

CSS Скопировать код button.link-button { background: none; border: none; color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer; font-size: 1em; font-family: sans-serif; } button.link-button:hover, button.link-button:focus { text-decoration: none; }

Применив этот класс, вы сможете сделать внешний вид <button> очень близким к <a> , сохраняя при этом свойства кнопки.

Управление отправкой формы при помощи JavaScript

Вы можете мгновенно менять параметры формы перед отправкой с помощью JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('linkSubmit').addEventListener('click', function() { var myForm = document.getElementById('myForm'); myForm.action = '/DataRetrieval.exe'; myForm.appendChild(hiddenInput); myForm.submit(); });

Такая возможность позволяет управлять поведением формы, добавляя в неё скрытые элементы и менять путь отправки данных.

Шпионские уловки: скрытые поля внутри форм

Для передачи скрытых данных очень удобно применять <input type="hidden"> :

HTML Скопировать код <form id="myForm" method="post" action="submit.php"> <input type="hidden" name="secret" value="<%=n%>"> <!-- Тут могут быть другие поля --> </form>

Скрытые поля помогают передавать информацию методом POST, которую потом обработает сервер.

Бродим по территории MVC

При изучении структурного паттерна Model-View-Controller (MVC), не забывайте про атрибут [HttpPost] у методов контроллера, что делает их доступными лишь для POST-запроса:

csharp Скопировать код [HttpPost] public ActionResult SubmitData(MyModel model) { // Обработка данных происходит здесь }

Так как это обеспечивает синхронизацию между отправкой формы с клиента и обработкой данных на сервере.

Визуализация

Представьте себе железнодорожные пути, по которым поезд перевозит данные к серверу, подобно тому как станция перевозит пассажиров:

HTML Скопировать код <form action="destination.php" method="POST"> <!-- Пассажиры – это поля формы --> </form>

Тег <a> в это контексте выступает как диспетчер:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="document.querySelector('form').submit();">Поехали!</a>

По команде из ссылки форма отправится к месту назначения вместе со всеми данными.

Роутинг против стандартного поведения

Если вы используете тег <a> , не забывайте прерывать стандартное поведение браузера:

JS Скопировать код document.getElementById('linkRedirect').addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); // Здесь начинается отправка формы });

Таким образом можно избежать неожиданной смены URL или скроллы страницы при клике.

Учёт особенностей разных браузеров

Обязательно принимайте во внимание браузероспецифичность в вопросах визуализации:

Используйте псевдоклассы для корректной работы в разных браузерах.

Тестируйте на различных устройствах, чтобы проверить внешний вид.

Применяйте vendor prefixes для обеспечения совместимости CSS.

Захватывающая структурирование формы

Не пренебрегайте семантической доступностью форм ради SEO:

Правильное расположение <label> повышает доступность.

повышает доступность. Поля type="email" , type="url" повышают качество валидации и UX.

, повышают качество валидации и UX. Порядок элементов формы улучшается с помощью <fieldset> и <legend> .

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