Отправка HTML-почты с встроенными изображениями в PHPMailer

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для встраивания изображения прямо в текст электронного письма при помощи PHPMailer используется метод AddEmbeddedImage . Он прикрепляет изображение к письму и назначает ему уникальный CID , который в дальнейшем используется как ссылка в HTML-коде письма.

php Скопировать код $mail->AddEmbeddedImage('image.jpg', 'my_image_cid', 'image_name.jpg'); $mail->Body = '<img src="cid:my_image_cid">';

Важно следить, чтобы CID , установленный в методе AddEmbeddedImage , соотвествовал значению, указанному в атрибуте src тега <img> .

Внимательное изучение вставки изображений в PHPMailer

Посвятите время глубокому изучению принципов работы с изображениями в PHPMailer. Это может показаться сложным на первый взгляд, однако полученные знания позволят вам совершенствовать свои навыки. Помните: требуется базовое понимание PHP.

Методы PHPMailer: Сравниваем и выбираем

Изучите различие между методами AddEmbeddedImage() и AddAttachment() для более эффективной работы с электронной почтой.

php Скопировать код // Этот метод добавит картинку как обычное вложение, не встроив ее в тело письма $mail->AddAttachment('doggo.jpg', 'doggo');

AddAttachment() сообщает PHPMailer добавить изображение как отдельное вложение. Оно не будет встроено в тело письма так, как мы хотели бы.

php Скопировать код // Используйте этот метод для создания качественного письма с встроенными изображениями $mail->AddEmbeddedImage('logo.jpg', 'my_logo', 'logo.jpg');

В отличие от AddAttachment() , метод AddEmbeddedImage() позволяет встраивать изображение непосредственно в тело письма и назначать ему уникальный CID .

Работаем с изображениями: Короткий гид

Ниже представлены шаги по правильной вставке изображений, сохраненных как локально, так и на удаленном сервере.

Для отправки логотипа в письме, сохраненного локально: php Скопировать код $mail->AddEmbeddedImage('path/to/logo.jpg', 'logo_cid'); Если необходимо вставить изображение из Интернета: php Скопировать код $imageData = file_get_contents('https://example.com/image.jpg'); $mail->addStringAttachment($imageData, 'image.jpg', 'base64', 'image/jpeg', 'inline', 'boss_image'); Плюсы и минусы встроенных изображений

Будьте готовы к трудностям при работе с изображениями в PHPMailer:

Заблокированные изображения : Всегда предусматривайте альтернативный текст для изображения на случай блокировки картинок.

: Всегда предусматривайте альтернативный текст для изображения на случай блокировки картинок. Большой размер изображений : Очень крупные файлы могут стать причиной попадания письма в спам. Оптимизируйте изображения перед вставкой.

: Очень крупные файлы могут стать причиной попадания письма в спам. Оптимизируйте изображения перед вставкой. Блокировка письма клиентами: Имейте в виду, что некоторые почтовые сервисы встроенные изображения блокируют по умолчанию. Поэтому важно, чтобы письмо было информативным и без использования изображений.

Визуализация

Представьте себе, что каждое изображение в HTML-галерее вашего письма имеет уникальный cid :

HTML Скопировать код <!-- Вот так выглядят встроенные изображения в PHPMailer --> <img src="cid:unique-image-id" alt="Мона Лиза">

Ссылка через cid:unique-image-id обеспечивает прямой доступ к изображениям в письме, словно это, приглашение на закрытую выставку.

Опытный разработчик раскрывает тайны идеального оформления письма

Адаптируем письма к любому устройству

Добейтесь того, чтобы дизайн ваших писем адекватно отображался на любых устройствах.

CSS — наш незаменимый помощник

Используйте стили CSS с умом для того, чтобы ваши письма сохраняли привлекательный вид даже в условиях невозможности загрузки изображений.

Бережем простоту и легкость

Важна простота и легкость письма: избегайте перегрузки информацией и используйте изображения обдуманно и с осторожностью.

Завершающий тест

Не забывайте тестировать письма в различных почтовых клиентах и вносить необходимые корректировки. В вашем распоряжении целый набор инструментов, которые облегчат эту задачу.

Полезные материалы