Отправка HTML-почты с встроенными изображениями в PHPMailer#Веб-разработка
Быстрый ответ
Для встраивания изображения прямо в текст электронного письма при помощи PHPMailer используется метод
AddEmbeddedImage. Он прикрепляет изображение к письму и назначает ему уникальный
CID, который в дальнейшем используется как ссылка в HTML-коде письма.
$mail->AddEmbeddedImage('image.jpg', 'my_image_cid', 'image_name.jpg');
$mail->Body = '<img src="cid:my_image_cid">';
Важно следить, чтобы
CID, установленный в методе
AddEmbeddedImage, соотвествовал значению, указанному в атрибуте
src тега
<img>.
Внимательное изучение вставки изображений в PHPMailer
Посвятите время глубокому изучению принципов работы с изображениями в PHPMailer. Это может показаться сложным на первый взгляд, однако полученные знания позволят вам совершенствовать свои навыки. Помните: требуется базовое понимание PHP.
Методы PHPMailer: Сравниваем и выбираем
Изучите различие между методами
AddEmbeddedImage() и
AddAttachment() для более эффективной работы с электронной почтой.
// Этот метод добавит картинку как обычное вложение, не встроив ее в тело письма
$mail->AddAttachment('doggo.jpg', 'doggo');
AddAttachment() сообщает PHPMailer добавить изображение как отдельное вложение. Оно не будет встроено в тело письма так, как мы хотели бы.
// Используйте этот метод для создания качественного письма с встроенными изображениями
$mail->AddEmbeddedImage('logo.jpg', 'my_logo', 'logo.jpg');
В отличие от
AddAttachment(), метод
AddEmbeddedImage() позволяет встраивать изображение непосредственно в тело письма и назначать ему уникальный
CID.
Работаем с изображениями: Короткий гид
Ниже представлены шаги по правильной вставке изображений, сохраненных как локально, так и на удаленном сервере.
Для отправки логотипа в письме, сохраненного локально:
$mail->AddEmbeddedImage('path/to/logo.jpg', 'logo_cid');
Если необходимо вставить изображение из Интернета:
$imageData = file_get_contents('https://example.com/image.jpg'); $mail->addStringAttachment($imageData, 'image.jpg', 'base64', 'image/jpeg', 'inline', 'boss_image');
Плюсы и минусы встроенных изображений
Будьте готовы к трудностям при работе с изображениями в PHPMailer:
- Заблокированные изображения: Всегда предусматривайте альтернативный текст для изображения на случай блокировки картинок.
- Большой размер изображений: Очень крупные файлы могут стать причиной попадания письма в спам. Оптимизируйте изображения перед вставкой.
- Блокировка письма клиентами: Имейте в виду, что некоторые почтовые сервисы встроенные изображения блокируют по умолчанию. Поэтому важно, чтобы письмо было информативным и без использования изображений.
Визуализация
Представьте себе, что каждое изображение в HTML-галерее вашего письма имеет уникальный
cid:
<!-- Вот так выглядят встроенные изображения в PHPMailer -->
<img src="cid:unique-image-id" alt="Мона Лиза">
Ссылка через
cid:unique-image-id обеспечивает прямой доступ к изображениям в письме, словно это, приглашение на закрытую выставку.
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Полезные материалы
- GitHub – PHPMailer/PHPMailer: Надежная библиотека для отправки электронной почты на PHP — Исходный код PHPMailer доступен для вашего изучения.
- Transactional Email API Service For Developers | Mailgun — Подробная статья о вставке изображений в HTML-письма.
- Отправлять ли вложения с PHP Mail()? – Stack Overflow — Обсуждение различных аспектов отправки вложений на Stack Overflow.
- Полный список MIME-типов — Полезный список MIME-типов для справки.
- Веб-шрифты: Как добиться их совершенства в электронной почте | Litmus — Глубокое изучение использования веб-шрифтов в электронных письмах.
Элина Баранова
разработчик Android