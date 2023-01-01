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Отправка HTML-почты с встроенными изображениями в PHPMailer
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Отправка HTML-почты с встроенными изображениями в PHPMailer

#Веб-разработка  
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Быстрый ответ

Для встраивания изображения прямо в текст электронного письма при помощи PHPMailer используется метод AddEmbeddedImage. Он прикрепляет изображение к письму и назначает ему уникальный CID, который в дальнейшем используется как ссылка в HTML-коде письма.

php
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$mail->AddEmbeddedImage('image.jpg', 'my_image_cid', 'image_name.jpg'); 
$mail->Body = '<img src="cid:my_image_cid">';

Важно следить, чтобы CID, установленный в методе AddEmbeddedImage, соотвествовал значению, указанному в атрибуте src тега <img>.

Пошаговый план для смены профессии

Внимательное изучение вставки изображений в PHPMailer

Посвятите время глубокому изучению принципов работы с изображениями в PHPMailer. Это может показаться сложным на первый взгляд, однако полученные знания позволят вам совершенствовать свои навыки. Помните: требуется базовое понимание PHP.

Методы PHPMailer: Сравниваем и выбираем

Изучите различие между методами AddEmbeddedImage() и AddAttachment() для более эффективной работы с электронной почтой.

php
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// Этот метод добавит картинку как обычное вложение, не встроив ее в тело письма
$mail->AddAttachment('doggo.jpg', 'doggo');

AddAttachment() сообщает PHPMailer добавить изображение как отдельное вложение. Оно не будет встроено в тело письма так, как мы хотели бы.

php
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// Используйте этот метод для создания качественного письма с встроенными изображениями
$mail->AddEmbeddedImage('logo.jpg', 'my_logo', 'logo.jpg');

В отличие от AddAttachment(), метод AddEmbeddedImage() позволяет встраивать изображение непосредственно в тело письма и назначать ему уникальный CID.

Работаем с изображениями: Короткий гид

Ниже представлены шаги по правильной вставке изображений, сохраненных как локально, так и на удаленном сервере.

  1. Для отправки логотипа в письме, сохраненного локально:

    php
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    $mail->AddEmbeddedImage('path/to/logo.jpg', 'logo_cid');

  2. Если необходимо вставить изображение из Интернета:

    php
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    $imageData = file_get_contents('https://example.com/image.jpg');
$mail->addStringAttachment($imageData, 'image.jpg', 'base64', 'image/jpeg', 'inline', 'boss_image');

    Плюсы и минусы встроенных изображений

Будьте готовы к трудностям при работе с изображениями в PHPMailer:

  • Заблокированные изображения: Всегда предусматривайте альтернативный текст для изображения на случай блокировки картинок.
  • Большой размер изображений: Очень крупные файлы могут стать причиной попадания письма в спам. Оптимизируйте изображения перед вставкой.
  • Блокировка письма клиентами: Имейте в виду, что некоторые почтовые сервисы встроенные изображения блокируют по умолчанию. Поэтому важно, чтобы письмо было информативным и без использования изображений.

Визуализация

Представьте себе, что каждое изображение в HTML-галерее вашего письма имеет уникальный cid:

HTML
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<!-- Вот так выглядят встроенные изображения в PHPMailer -->
<img src="cid:unique-image-id" alt="Мона Лиза">

Ссылка через cid:unique-image-id обеспечивает прямой доступ к изображениям в письме, словно это, приглашение на закрытую выставку.

Опытный разработчик раскрывает тайны идеального оформления письма

Адаптируем письма к любому устройству

Добейтесь того, чтобы дизайн ваших писем адекватно отображался на любых устройствах.

CSS — наш незаменимый помощник

Используйте стили CSS с умом для того, чтобы ваши письма сохраняли привлекательный вид даже в условиях невозможности загрузки изображений.

Бережем простоту и легкость

Важна простота и легкость письма: избегайте перегрузки информацией и используйте изображения обдуманно и с осторожностью.

Завершающий тест

Не забывайте тестировать письма в различных почтовых клиентах и вносить необходимые корректировки. В вашем распоряжении целый набор инструментов, которые облегчат эту задачу.

Полезные материалы

  1. GitHub – PHPMailer/PHPMailer: Надежная библиотека для отправки электронной почты на PHP — Исходный код PHPMailer доступен для вашего изучения.
  2. Transactional Email API Service For Developers | Mailgun — Подробная статья о вставке изображений в HTML-письма.
  3. Отправлять ли вложения с PHP Mail()? – Stack Overflow — Обсуждение различных аспектов отправки вложений на Stack Overflow.
  4. Полный список MIME-типов — Полезный список MIME-типов для справки.
  5. Веб-шрифты: Как добиться их совершенства в электронной почте | Litmus — Глубокое изучение использования веб-шрифтов в электронных письмах.
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Элина Баранова

разработчик Android

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