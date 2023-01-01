Отправка формы с помощью обычной ссылки в HTML

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Быстрый ответ

Чтобы отправить форму посредством ссылки при использовании JavaScript, вы можете воспользоваться следующим кодом:

HTML Скопировать код <!-- Ссылка выглядит как кнопка отправки, интересное решение! --> <a href="javascript:void(0);" id="form-submit-link">Отправьте форму</a> <!-- Форма обретает статус скрытой --> <form id="cunning-form"> <!-- все элементы формы --> </form> <script> document.getElementById('form-submit-link').addEventListener('click', function() { document.getElementById('cunning-form').submit(); }); </script>

Не забудьте, что идентификаторы ссылки и формы ('form-submit-link' и 'cunning-form') требуется заменить на актуальные идентификаторы из вашего кода.

Настройка вида кнопки отправки формы в виде ссылки

Если вы хотите, чтобы кнопка отправки не могла выглядеть слишком формальной и напоминала обыкновенную ссылку, примените следующие CSS-стили:

CSS Скопировать код .link-like-button { background: none; border: none; color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer; } .link-like-button:hover, .link-like-button:focus { text-decoration: none; }

HTML Скопировать код <form id="form-bruce-wayne"> <!-- все элементы формы --> <input class="link-like-button" type="submit" value="Отправить форму"> </form>

Представленный CSS-код превращает кнопку в обыкновенную ссылку.

Использование кнопок отправки формы с изображениями

HTML Скопировать код <form id="picture-this"> <!-- все элементы формы --> <input type="image" src="your-image.png" alt="Отправить форму" /> </form>

В этом примере кнопка отправляет форму с использованием изображений, что можно сравнить с работой Бэт-сигнала, который оповещает о вызове функции submit() формы.

Применение функции отправки с использованием JavaScript

Вы можете добавить слушателя событий в JavaScript, чтобы получить больше контроля над отправкой формы:

JS Скопировать код document.querySelector('.link-in-disguise').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); // Отменяем стандартное поведение ссылки let form = this.closest('form'); // Запрашиваем ближайшую форму if(form) { form.submit(); // Отправляем форму } });

Продвинутый контроль над формой с помощью AJAX

JS Скопировать код document.querySelector('.ajax-link').addEventListener('click', function(e){ e.preventDefault(); let formData = new FormData(document.querySelector('#ajax-form')); fetch('/submit', { method: 'POST', body: formData }).then(response => { // Обработка ответа от сервера. Кто желает веселиться? }); });

В этом случае ссылка может быть сравнена с Бэтмобилем, оборудованным всеми возможными функциями, среди которых и AJAX.

Визуализация

Представьте себе, как ссылка управляет отправкой данных формы:

Markdown Скопировать код - Пользователь взаимодействует с веб-страницей, вводит информацию в поля формы, которые, подобно **пассажирам**, готовятся к отправке серверу — месту назначения. - Нажимая стандартную кнопку "отправить", данные, как и **пассажиры автобуса**, отправляются к назначению. - Однако, когда ссылка используется для отправки формы, данные похожи на **вертолёт**, который быстро и точно доставит их к месту назначения.

Доступность по всей форме

В контексте обеспечения доступности используйте элемент <button> , стилизованный под ссылку:

HTML Скопировать код <form> <!-- элементы формы --> <button type="submit" class="link-like-button">Отправить форму</button> </form>

Это позволяет инструментам для чтения с экрана лучше интерпретировать вашу страницу, обеспечивая доступность для каждого.

Полезные ресурсы