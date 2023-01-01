Отправка формы без перезагрузки страницы: решение PHP

JS Скопировать код

fetch('submit.php', { method: 'POST', body: new FormData(document.querySelector('form')) }).then(response => { if (!response.ok) { throw new Error('В ответе сервера обнаружен неожиданный элемент'); } return response.text(); }).then(text => { console.log('Форма успешно достигла своей цели:', text); }).catch(error => { console.error('В процессе отправки обнаружена ошибка:', error); });