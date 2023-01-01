Отображение времени в 24-часовом формате в HTML без HTML5

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Быстрый ответ

Для отображения времени в 24-часовом формате используйте тег <input type="time"> . Этот тег автоматически отображает время в соответствии с локальными настройками пользователя, которые обычно представлены в 24-часовом формате.

HTML Скопировать код <input type="time">

Этот HTML-элемент аутоматически адаптируется к 24-часовому формату в зависимости от локальных настроек пользователя. Тем не менее, для улучшения пользовательского опыта и детальной настройки формата можно использовать дополнительные библиотеки, такие как TimePicker.js. Дополнительную информацию о поведении элемента input в различных локализациях и браузерах найдете на сайте MDN Web Docs.

Улучшение ввода времени с помощью внешних библиотек

Выбор подходящего инструмента для выбора времени

Когда стандартный элемент <input type="time"> не отвечает требованиям определенных браузеров или не обладает достаточной гибкостью, на помощь приходят библиотеки, такие как TimePicker.js. Этот легковесный инструмент, не требующий наличия других библиотек, может стать отличным дополнением для вашего проекта.

Работа с датами

Кроме инструментов для выбора времени, библиотеки вроде moment.js и jQuery UI предлагают 24-часовые форматы времени, адаптированные под разные языки. Эти библиотеки особенно полезны при работе с датами на сервере, где важна согласованность форматов.

Отслеживание, адаптация и обновление

Применение слушателей событий, таких как timepicker.on('change', function(evt) {...}) , позволяет автоматически обновлять поля ввода. Это гарантирует, что введенное время в 24-часовом формате всегда актуально и корректно.

Визуализация

Представьте ввод времени как установку подробного расписания в вашем 24-часовом графике:

Поле для ввода 🕒 12-часовой формат (AM/PM) 🔒🌞/🌜 24-часовой формат 🔒⏰

Переход на 24-часовой формат устраняет любую путаницу и точно фиксирует ваше время.

Без AM/PM: [00:00, 23:59] // 🌐 Ясность и отсутствие путаницы С AM/PM: [01:00 AM, 11:59 PM] // 🔄 Возможная путаница и неоднозначность

Одно время – один замок на протяжении всего дня. 🗝️➡️🕖🔒

Преодоление локальных отличий и особенностей браузеров

Кроссбраузерность

Несмотря на удобство <input type="time"> , отображение времени в 24-часовом формате может существенно различаться в зависимости от браузера. По этой причине важно обеспечить его корректную работу в разных браузерах для реализации лучшего пользовательского опыта.

Локализация

Локализационные настройки операционной системы и предпочтения пользователей значительно влияют на формат отображения времени. Для создания удобного пользовательского опыта не стоит нежданно переопределять системную локализацию.

Серверная поддержка

Работа с временем на сервере обеспечивает надежную базу для использования 24-часового формата и поддерживает его взаимосогласованность, независимо от настроек пользователя и особенностей браузера.

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