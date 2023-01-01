Отображение текста при наведении на изображение в HTML/JS

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Быстрый ответ

Для отображения текста при наведении курсора на изображение в HTML необходимо использовать атрибут title , который добавляется к элементу <img> :

HTML Скопировать код <img src="your-image.jpg" alt="Описание изображения" title="Текст при наведении" />

Для создания индивидуальных подсказок следует обернуть тег <img> в контейнер <div> и применить тег <span> для текста:

HTML Скопировать код <div class="tooltip"> <img src="your-image.jpg" alt="Описание изображения"> <span class="tooltiptext">Индивидуальный текст для подсказки</span> </div>

Используйте CSS для стилизации вашей подсказки:

CSS Скопировать код .tooltip .tooltiptext { visibility: hidden; position: absolute; background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px; border-radius: 6px; bottom: 100%; left: 50%; transform: translateX(-50%); } .tooltip:hover .tooltiptext { visibility: visible; }

Динамическое управление отображением текста при помощи JavaScript

JavaScript позволяет добавить к подсказкам больше интерактивности. События onmouseover и onmouseout позволяют динамически управлять отображением текста:

JS Скопировать код function showTooltip(element, text) { var tooltip = document.createElement('div'); tooltip.innerHTML = text; tooltip.classList.add('js-tooltiptext'); document.body.appendChild(tooltip); element.onmousemove = function(e) { tooltip.style.top = (e.pageY + 10) + 'px'; tooltip.style.left = (e.pageX + 10) + 'px'; }; } function hideTooltip() { var tooltips = document.querySelectorAll('.js-tooltiptext'); tooltips.forEach(function(tooltip) { tooltip.remove(); }); }

Примените эти функции, используя события mouseover и mouseout:

HTML Скопировать код <img src="your-image.jpg" alt="Описание изображения" onmouseover="showTooltip(this, 'Текст при наведении')" onmouseout="hideTooltip()">

Не забудьте стилизовать динамические подсказки.

Размышления о доступности и подсказках

Доступность подсказок играет ключевую роль. Некоторые вспомогательные технологии могут не распознавать атрибут title , поэтому рекомендуется использовать aria-label , aria-labelledby или aria-describedby для создания доступных интерфейсов.

Визуализация

Рассмотрим пример: на изображении (🖼️) при наведении курсора появляется подпись (✍️). Может быть так:

HTML Скопировать код <img src="picture.png" alt="Изображение" title="✍️ Наведите курсор, чтобы увидеть подпись!">

Вот как это работает: ваш курсор (🖱️) наталкивается на подпись (✍️) при навигации по странице:

Markdown Скопировать код Обычная страница: 🖼️📄💻 Событие наведения: ✍️📄💻 (Подпись появляется, как детектив находит ключевой след!)

Это просто, увлекательно и абсолютно точно.

Создание эффектов наведения для сенсорных устройств

Поскольку сенсорные устройства не обладают курсором, эффекты наведения необходимо адаптировать. Используйте нажатия или жесты для отображения информации, обеспечивая при этом комфортный пользовательский опыт на всех устройствах:

CSS Скопировать код @media (hover: none) { .tooltip:hover .tooltiptext, .tooltip:focus-within .tooltiptext { visibility: visible; /* Теперь ваша подсказка доступна на сенсорных устройствах */ } }

Увлекайте пользователей интерактивными подсказками на изображениях

Интерактивные подсказки повышают вовлеченность пользователя. В подсказках можно использовать не только текст, но и изображения или кнопки:

HTML Скопировать код <div class="interactive-tooltip"> <img src="interactive-image.jpg" alt="Интерактивное изображение"> <div class="interactive-content"> Изучите новую функцию! <button>Нажмите, чтобы начать!</button></div> </div>

Для создания более динамичного интерактивного взаимодействия можно использовать CSS-переходы и анимации.

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