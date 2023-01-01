Отображение символа < в HTML без вызова кода

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Быстрый ответ

Для предотвращения неверного распознавания угловых скобок браузером в качестве HTML-тегов необходимо использовать HTML-сущности: < для < и > для > . К примеру, чтобы отобразить <ваш текст> в HTML, вы должны записать это следующим образом:

HTML Скопировать код <ваш текст>

Важно осознать то, что в подобных случаях символы обрабатываются как текст, а не как элементы разметки.

Декодирование HTML-сущностей

Зачем нам сущности?

HTML-сущности, например < , > , & , играют ключевую роль в сохранении интегритета вашего кода. Они не только помогают избежать синтаксических ошибок, но также обеспечивают защиту от уязвимостей, таких как межсайтовые скрипты, и исключают некорректное отображение контента веб-страницы.

Другие важные сущности

Помимо < и > , вам могут пригодиться сущности & для амперсанда (&), " для двойной кавычки ("), ' для апострофа ('), для предотвращения проблем с HTML-разметкой.

Это особенно актуально при работе с контентом, который создают пользователи. Не забывайте о санитации данных и защите вашего сайта от потенциальных угроз.

Визуализация

Как представить сущности в коде

Для большей наглядности ваших примеров кода, используйте тег <code> , который позволяет ясно отличить код от прочего текста:

HTML Скопировать код <code><p>Здесь абзац.</p></code>

Взглянем на сущности

Используйте HTML-сущности Не используйте HTML-сущности Информационное шоссе открыто. 🚗🛣️🏁 Пробка! Код воспринимает < как начало тега. 🚗💥🚧

Правила использования сущностей

Запоминайте: < ассоциируется с "меньше чем" (<), > с "больше чем" (>), & со знаком амперсанд (&). Применяйте: Вставляйте указанные сущности в код, чтобы автоматизировать их использование в практике. Справочник: Имейте под рукой список HTML-сущностей или сохраните его в закладках. Практика: Используйте сущности в различных ситуациях для закрепления навыков.

Полезные материалы

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