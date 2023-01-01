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Отображение символа < в HTML без вызова кода
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Отображение символа < в HTML без вызова кода

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Ошибки разметки  
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Быстрый ответ

Для предотвращения неверного распознавания угловых скобок браузером в качестве HTML-тегов необходимо использовать HTML-сущности: &lt; для < и &gt; для >. К примеру, чтобы отобразить <ваш текст> в HTML, вы должны записать это следующим образом:

HTML
Скопировать код
&lt;ваш текст&gt;

Важно осознать то, что в подобных случаях символы обрабатываются как текст, а не как элементы разметки.

Пошаговый план для смены профессии

Декодирование HTML-сущностей

Зачем нам сущности?

HTML-сущности, например &lt;, &gt;, &amp;, играют ключевую роль в сохранении интегритета вашего кода. Они не только помогают избежать синтаксических ошибок, но также обеспечивают защиту от уязвимостей, таких как межсайтовые скрипты, и исключают некорректное отображение контента веб-страницы.

Другие важные сущности

Помимо &lt; и &gt;, вам могут пригодиться сущности &amp; для амперсанда (&), &quot; для двойной кавычки ("), &apos; для апострофа ('), для предотвращения проблем с HTML-разметкой.

Это особенно актуально при работе с контентом, который создают пользователи. Не забывайте о санитации данных и защите вашего сайта от потенциальных угроз.

Визуализация

Как представить сущности в коде

Для большей наглядности ваших примеров кода, используйте тег <code>, который позволяет ясно отличить код от прочего текста:

HTML
Скопировать код
<code>&lt;p&gt;Здесь абзац.&lt;/p&gt;</code>

Взглянем на сущности

Используйте HTML-сущности Не используйте HTML-сущности
Информационное шоссе открыто. 🚗🛣️🏁 Пробка! Код воспринимает < как начало тега. 🚗💥🚧

Правила использования сущностей

  1. Запоминайте: &lt; ассоциируется с "меньше чем" (<), &gt; с "больше чем" (>), &amp; со знаком амперсанд (&).
  2. Применяйте: Вставляйте указанные сущности в код, чтобы автоматизировать их использование в практике.
  3. Справочник: Имейте под рукой список HTML-сущностей или сохраните его в закладках.
  4. Практика: Используйте сущности в различных ситуациях для закрепления навыков.

Полезные материалы

[Перейти в справочный раздел, упомянутый выше]

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Какую сущность нужно использовать для отображения символа < в HTML?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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