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Отображение символа галочки в HTML без изображений: решение
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Отображение символа галочки в HTML без изображений: решение

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Текстовые элементы  
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Быстрый ответ

Если вам требуется символ галочки в HTML, воспользуйтесь следующими вариантами:

  • HTML-сущность: &check; (✓)
  • Шестнадцатеричное представление Unicode-символа: &#x2713; (✓)
  • Десятичное представление Unicode-символа: &#10003; (✓)

Скопируйте этот фрагмент кода в нужное место вашего документа:

HTML
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&#x2713; &check; &#10003;

На веб-странице эти символы отобразятся как: ✓ ✓ ✓

Пошаговый план для смены профессии

Кроссбраузерная совместимость и использование Unicode

Символы Unicode обеспечивают широкую кроссбраузерную совместимость, поэтому символ галочки отобразится корректно почти в любом браузере. Примеры: для неотмеченного чекбокса и для отмеченного. Самыми популярными символами галочки являются ✓ и ✔. Важно указывать кодировку UTF-8, чтобы избежать проблем с отображением символов:

HTML
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<meta charset="UTF-8">

Выбираем шрифты и библиотеки

Не все шрифты поддерживают символы галочек. Чтобы избежать проблем, используйте шрифты, такие как Arial Unicode MS и Lucida Grande. Если ваш сайт должен поддерживать устаревшие браузеры, такие как Internet Explorer 6, используйте чекбокс только для чтения:

HTML
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<input type="checkbox" checked onclick="return false;">

А если вы стремитесь к единообразию визуальных элементов, попробуйте иконки из библиотеки Font Awesome:

HTML
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<i class="fas fa-check"></i>

Встраиваем галочку стильно

Универсальный доступ: Никого не оставляем за бортом

Чтобы скринридеры корректно воспроизводили символы галочек и обеспечивала доступность вашего веб-контента, используйте HTML-сущности и улучшайте их восприятие с помощью ARIA:

HTML
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<span aria-hidden="true">&check;</span><span class="visually-hidden">Завершено</span>

Цвета и типографика: Привлекаем внимание

Цвет и шрифт символа галочки играют важную роль. Они подбираются в зависимости от контекста. Например, для обозначения положительного результата часто используют зеленый цвет:

HTML
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<span style="color:#28a745;">&check;</span>

Альтернативные символы: План Б обязателен

Если выбранный вами символ отображается некорректно, готовьтесь к использованию графических иконок, CSS-форм или других символов, например ☒.

HTML
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<span>&#10060;</span>

Исправляем проблемы с отображением галочек

Устраняем разногласия между браузерами и шрифтами

Каждый браузер интерпретирует символы по-своему, поэтому разработчику приходится использовать определенные приемы:

  • Применяйте веб-безопасные шрифты.
  • Заменяйте текстовые символы на SVG-иконки.
  • Используйте CSS псевдоэлементы и фоновые изображения.

Масштабируем для разных устройств

Символы галочек должны корректно отображаться на всех устройствах. SVG или шрифты от Font Awesome помогут вам в этом.

Поддерживаем устаревшие системы

Для поддержки старых систем используйте изображения, хотя они и менее масштабируемы.

Исправляем проблемы с кодировкой символов

Убедитесь в том, что ваш сервер передает корректный заголовок Content-Type с указанием кодировки UTF-8.

HTML
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Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Визуализация

Символ галочки (✓) ассоциируется с точностью и завершенностью. Как саженец, превращающийся в некое растение, так и символ на HTML-странице становится положительным подтверждением для пользователя:

HTML
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&#10003; <!-- Это скромное начало с уверенностью превратится в отмечающую выполнение задачи галочку! -->

Полезные материалы

  1. Специальные символы HTML в Официальном стандарте HTML.
  2. Обучение использованию специальных символов в HTML на сайте W3Schools.
  3. Подробное описание Unicode символа галочки 'CHECK MARK' (U+2713).
  4. Список HTML символов и кодов от Toptal Designers.
  5. Иконки галочек от Font Awesome.
  6. Руководство по доступности веб-контента (WAI-ARIA) 1.1.
  7. Техники создания различных форм с помощью CSS на CSS-Tricks.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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