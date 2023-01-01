Отображение символа галочки в HTML без изображений: решение#Основы HTML #CSS и верстка #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Если вам требуется символ галочки в HTML, воспользуйтесь следующими вариантами:
- HTML-сущность:
✓(✓)
- Шестнадцатеричное представление Unicode-символа:
✓(✓)
- Десятичное представление Unicode-символа:
✓(✓)
Скопируйте этот фрагмент кода в нужное место вашего документа:
✓ ✓ ✓
На веб-странице эти символы отобразятся как: ✓ ✓ ✓
Кроссбраузерная совместимость и использование Unicode
Символы Unicode обеспечивают широкую кроссбраузерную совместимость, поэтому символ галочки отобразится корректно почти в любом браузере. Примеры: ☐ для неотмеченного чекбокса и ☑ для отмеченного. Самыми популярными символами галочки являются ✓ и ✔. Важно указывать кодировку UTF-8, чтобы избежать проблем с отображением символов:
<meta charset="UTF-8">
Выбираем шрифты и библиотеки
Не все шрифты поддерживают символы галочек. Чтобы избежать проблем, используйте шрифты, такие как Arial Unicode MS и Lucida Grande. Если ваш сайт должен поддерживать устаревшие браузеры, такие как Internet Explorer 6, используйте чекбокс только для чтения:
<input type="checkbox" checked onclick="return false;">
А если вы стремитесь к единообразию визуальных элементов, попробуйте иконки из библиотеки Font Awesome:
<i class="fas fa-check"></i>
Встраиваем галочку стильно
Универсальный доступ: Никого не оставляем за бортом
Чтобы скринридеры корректно воспроизводили символы галочек и обеспечивала доступность вашего веб-контента, используйте HTML-сущности и улучшайте их восприятие с помощью ARIA:
<span aria-hidden="true">✓</span><span class="visually-hidden">Завершено</span>
Цвета и типографика: Привлекаем внимание
Цвет и шрифт символа галочки играют важную роль. Они подбираются в зависимости от контекста. Например, для обозначения положительного результата часто используют зеленый цвет:
<span style="color:#28a745;">✓</span>
Альтернативные символы: План Б обязателен
Если выбранный вами символ отображается некорректно, готовьтесь к использованию графических иконок, CSS-форм или других символов, например ☒.
<span>❌</span>
Исправляем проблемы с отображением галочек
Устраняем разногласия между браузерами и шрифтами
Каждый браузер интерпретирует символы по-своему, поэтому разработчику приходится использовать определенные приемы:
- Применяйте веб-безопасные шрифты.
- Заменяйте текстовые символы на SVG-иконки.
- Используйте CSS псевдоэлементы и фоновые изображения.
Масштабируем для разных устройств
Символы галочек должны корректно отображаться на всех устройствах. SVG или шрифты от Font Awesome помогут вам в этом.
Поддерживаем устаревшие системы
Для поддержки старых систем используйте изображения, хотя они и менее масштабируемы.
Исправляем проблемы с кодировкой символов
Убедитесь в том, что ваш сервер передает корректный заголовок Content-Type с указанием кодировки UTF-8.
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Визуализация
Символ галочки (✓) ассоциируется с точностью и завершенностью. Как саженец, превращающийся в некое растение, так и символ на HTML-странице становится положительным подтверждением для пользователя:
✓ <!-- Это скромное начало с уверенностью превратится в отмечающую выполнение задачи галочку! -->
Полезные материалы
- Специальные символы HTML в Официальном стандарте HTML.
- Обучение использованию специальных символов в HTML на сайте W3Schools.
- Подробное описание Unicode символа галочки 'CHECK MARK' (U+2713).
- Список HTML символов и кодов от Toptal Designers.
- Иконки галочек от Font Awesome.
- Руководство по доступности веб-контента (WAI-ARIA) 1.1.
- Техники создания различных форм с помощью CSS на CSS-Tricks.
Ксения Сорокина
веб-техредактор