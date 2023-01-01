Отображение символа галочки в HTML без изображений: решение

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Быстрый ответ

Если вам требуется символ галочки в HTML, воспользуйтесь следующими вариантами:

HTML-сущность : ✓ (✓)

: (✓) Шестнадцатеричное представление Unicode-символа : ✓ (✓)

: (✓) Десятичное представление Unicode-символа: ✓ (✓)

Скопируйте этот фрагмент кода в нужное место вашего документа:

HTML Скопировать код ✓ ✓ ✓

На веб-странице эти символы отобразятся как: ✓ ✓ ✓

Кроссбраузерная совместимость и использование Unicode

Символы Unicode обеспечивают широкую кроссбраузерную совместимость, поэтому символ галочки отобразится корректно почти в любом браузере. Примеры: ☐ для неотмеченного чекбокса и ☑ для отмеченного. Самыми популярными символами галочки являются ✓ и ✔. Важно указывать кодировку UTF-8, чтобы избежать проблем с отображением символов:

HTML Скопировать код <meta charset="UTF-8">

Выбираем шрифты и библиотеки

Не все шрифты поддерживают символы галочек. Чтобы избежать проблем, используйте шрифты, такие как Arial Unicode MS и Lucida Grande. Если ваш сайт должен поддерживать устаревшие браузеры, такие как Internet Explorer 6, используйте чекбокс только для чтения:

HTML Скопировать код <input type="checkbox" checked onclick="return false;">

А если вы стремитесь к единообразию визуальных элементов, попробуйте иконки из библиотеки Font Awesome:

HTML Скопировать код <i class="fas fa-check"></i>

Встраиваем галочку стильно

Универсальный доступ: Никого не оставляем за бортом

Чтобы скринридеры корректно воспроизводили символы галочек и обеспечивала доступность вашего веб-контента, используйте HTML-сущности и улучшайте их восприятие с помощью ARIA:

HTML Скопировать код <span aria-hidden="true">✓</span><span class="visually-hidden">Завершено</span>

Цвета и типографика: Привлекаем внимание

Цвет и шрифт символа галочки играют важную роль. Они подбираются в зависимости от контекста. Например, для обозначения положительного результата часто используют зеленый цвет:

HTML Скопировать код <span style="color:#28a745;">✓</span>

Альтернативные символы: План Б обязателен

Если выбранный вами символ отображается некорректно, готовьтесь к использованию графических иконок, CSS-форм или других символов, например ☒.

HTML Скопировать код <span>❌</span>

Исправляем проблемы с отображением галочек

Устраняем разногласия между браузерами и шрифтами

Каждый браузер интерпретирует символы по-своему, поэтому разработчику приходится использовать определенные приемы:

Применяйте веб-безопасные шрифты.

Заменяйте текстовые символы на SVG-иконки.

Используйте CSS псевдоэлементы и фоновые изображения.

Масштабируем для разных устройств

Символы галочек должны корректно отображаться на всех устройствах. SVG или шрифты от Font Awesome помогут вам в этом.

Поддерживаем устаревшие системы

Для поддержки старых систем используйте изображения, хотя они и менее масштабируемы.

Исправляем проблемы с кодировкой символов

Убедитесь в том, что ваш сервер передает корректный заголовок Content-Type с указанием кодировки UTF-8.

HTML Скопировать код Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Визуализация

Символ галочки (✓) ассоциируется с точностью и завершенностью. Как саженец, превращающийся в некое растение, так и символ на HTML-странице становится положительным подтверждением для пользователя:

HTML Скопировать код ✓ <!-- Это скромное начало с уверенностью превратится в отмечающую выполнение задачи галочку! -->

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