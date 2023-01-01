Отображение полного элемента при overflow: hidden в CSS

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Быстрый ответ

CSS Скопировать код .parent { position: relative; /* Основной контейнер, ограничивающий своего потомка */ overflow: hidden; /* Извините, потомок. Вам здесь не поместиться */ } .child { position: absolute; /* Потомок, стремящийся к свободе за пределы родителя */ top: 50px; left: 50px; /* Ваши координаты, как точки на карте в поиске сокровищ */ }

Этот код иллюстрирует, что абсолютно позиционированный элемент может перемещаться свободно, но родитель с overflow: hidden и position: relative препятствует выходу его за свои границы, обрезая его при попытке переступить эти границы.

Метод «двойного дива»

Можно использовать дополнительный контейнер внутри родителя с overflow: hidden , который позволит дочернему элементу оставаться видимым, даже выходя за рамки родителя. Это можно сравнить с установкой защитного стекла, которое отводит дождь, но не скрывает видимость.

CSS Скопировать код .parent { position: relative; overflow: hidden; /* Зонтик раскрыт */ } .parent .wrapper { position: absolute; /* Потомку предоставлен домик для игр */ } .parent .wrapper .child { position: absolute; /* Теперь потомок свободен в своих движениях */ top: 50px; left: 50px; }

«Третье измерение»

Используя z-index , можно надеть на абсолютно позиционированные дочерние элементы своего рода 'плащ невидимку', что позволит им оставаться на виду, но при этом быть над другими элементами.

Не забывайте о transform и offset

Важно помнить, что трансформации и изменение position родителя могут влиять на offsetParent и абсолютное позиционирование потомков.

Окликнуть на помощь JavaScript

Если проблема не решается с помощью CSS, на помощь приходит JavaScript. Метод getBoundingClientRect() JavaScript – ваш точный инструмент для определения положения дочернего элемента.

Выход за рамки с использованием тега body

Иногда можно обратиться к body для выхода за пределы родителя. Такой подход напоминает о переезде в комнату без стен (видимую область браузера), минуя ограничения со свойством overflow: hidden.

Визуализация

Пример работы overflow: hidden :

Видимость до обрезки (Overflow:visible):

plaintext Скопировать код 🖼️ [🤾‍♀️🏷️🏞️🌲] 🏷️ (элемент виден за пределами контейнера)

Видимость после обрезки (Overflow:hidden):

plaintext Скопировать код 🖼️ [🤾‍♀️🏞️🌲] (элемент обрезан)

Что произошло? Дочерний элемент (div) был обрезан благодаря свойству overflow:hidden .

Небольшой трюк с псевдоэлементами

Псевдоэлементы ( ::before , ::after ), будучи дочерними по отношению к родительскому блоку, могут оставаться видимыми, даже если для родителя установлено свойство overflow: hidden .

Добрая привычка сохранять чистоту макета

Добавление нового div с clear:both; после абсолютно позиционированного элемента помогает избегать нарушения целостности документа около родительского блока.

Примеры-друзья

Информация лучше всего усваивается на практических примерах. Ссылка jsfiddle позволяет увидеть все эти концепции в действии.

Полезные материалы