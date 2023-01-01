Отображение многострочного текста из базы данных в HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Для того чтобы текст в ячейках HTML-таблицы располагался на нескольких строках, применяйте или тег
<br>, или CSS-свойство
white-space: pre-line.
Вот пример с
<br>:
<td>Первая строка<br>Вторая строка<br>Третья строка</td>
Вот пример с CSS:
<style>.multiline { white-space: pre-line; }</style>
<td class="multiline">Первая строка
Вторая строка
Третья строка</td>
Тег
<br> подойдет для ручных переносов, а CSS для автоматического переноса строк.
Управление пробелами: мастерство умения работы с CSS
Управление пробелами и переносами строк — этот аспект важен для настройки отображения текста в таблицах. CSV-свойство
white-space нам в этом поможет.
Вот возможные варианты значения для
white-space:
normal— сливает пробелы, текст помещается внутрь блока;
nowrap— пробелы сливаются и переносы строк не допускаются;
pre— все пробелы и переносы строк сохраняются;
pre-wrap— сохраняются пробелы, допускаются переносы строк, всё это размещается в блоке;
pre-line— сдвигает пробелы, но переносы строк сохраняются.
Эти настройки помогут вам поместить многострочный текст точно так, как вам это нужно.
Различные методы для представления многострочного текста
У нас есть несколько способов для помещения текста на нескольких строках в таблицы:
- Тег
<br>: Простой и надёжный. Устанавливает переносы там, где это необходимо.
- Свойство CSS
white-space: Дает более широкий контроль над текстовым форматированием.
- Тег
<pre>: Идеально подходит для сохранения оригинального форматирования кода или стихотворений.
- Замена символов новой строки: Это оптимально для серверной обработки текста. Преобразуйте символы '\n' в
<br />.
- Применение блочных элементов: Больше гибкости с использованием
<div>или
<p>внутри
td.
Зная об этих вариантах, вы сможете выбрать наиболее подходящий для ваших условий.
Как бороться с длинными строками и переполнением
Чтобы управлять длинными текстами без смешивания содержимого ячейки, можно использовать следующие подходы:
pre-wrapвместе с
word-wrap: break-wordпомогут словам переноситься на другие строки.
overflowсо значениями
scrollили
auto— если нужны полосы прокрутки.
td.multiline {
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
}
/* Длинные тексты теперь не создают проблем */
Как избежать глобального воздействия CSS 🦠
В процессе стилизации постарайтесь избегать глобального воздействия:
td.multiline {
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
}
/* Ограничьте влияние своих CSS до необходимых элементов */
Визуализация
Вот пример многострочного текста в таблице, который можно сравнить с размещением книг на полке:
|Текст в ячейке (картинка с книгами на полке 📚)
|"Розы красные, 🌹
|Фиалки голубые,
|Сахар сладкий,
|И ты такой."
<td style="white-space: pre-line;">
Розы красные,
Фиалки голубые,
Сахар сладкий,
И ты такой.
</td>
Адаптивный дизайн: лучшие практики
Важно, чтобы многострочный текст отображался корректно как на десктопе, так и на мобильном устройстве:
@media screen and (max-width: 600px) {
td.multiline {
white-space: pre-wrap; /* Подходит для мобильных экранов! 📱 */
}
}
Убедитесь, что ваш текст адаптируется под любое устройство.
Использование семантики
HTML отображает не только внешний вид. Правильно используемые теги (
<p>,
<div>,
<span>) и атрибуты ARIA придают содержанию смысл и улучшают доступность.
Работа с контентом из базы данных
Контент из базы данных может быть легко преобразован в многострочный, как просмотр видео с котиками 🐱. Пример на PHP:
<?php
echo '<td>' . nl2br(htmlentities($database_content)) . '</td>';
?>
/* И контент из базы данных превращается в красивый многострочный текст! */
Функция
nl2br() будет полезна для замены переводов строк на
<br>, а
htmlentities() предохранит от вредоносного кода.
Ксения Сорокина
веб-техредактор