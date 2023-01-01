Отображение изображений с Google Drive на веб-сайте

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Быстрый ответ

Для того, чтобы подключить к сайту изображение из Google Drive, необходимо обеспечить открытый доступ к нему. Вы можете сделать это с помощью тега <img> и ссылки на файл в следующем виде:

Загрузите нужное изображение на Google Drive. Получите ссылку для общего использования и убедитесь, что любой может получить к нему доступ. Отберите уникальный ID данного файла из преобразованной ссылки и вставьте его в URL следующего формата:

HTML Скопировать код <img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_ID_ФАЙЛА" alt="Изображение">

Делитесь своими файлами, но никогда не делитесь своими банковскими данными!

Пошаговые инструкции и альтернативы

Google Drive идеально подходит для вставки изображений на ваш сайт, если знать, как его настроить. Рассмотрим этот процесс подробнее и найдем обходные пути.

Определение и использование ID изображений

Каждый файл на Google Drive имеет свой уникальный идентификатор. Ваша задача — узнать его и корректно использовать. Вы можете извлечь ID из ссылки на общий доступ.

Отображение нескольких изображений

Желаете показать полный фотоальбом? Скорее всего, вам потребуется ID папки, чтобы показать несколько изображений сразу.

HTML Скопировать код <img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ID_ПАПКИ/Image1.jpg" /> <img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ID_ПАПКИ/Image2.jpg" />

Механизм прямого показа

Не желаете перенаправлять посетителей на страницу Google Drive? Воспользуйтесь инструментом "Получить ссылку" и преобразуйте её для прямого доступа к изображению.

В качестве альтернативы: Google Фото

Google Фото – это отличный инструмент для вставки изображений, причем процесс интеграции с ним аналогичен использованию Google Drive.

Дополнительные возможности для продвинутых пользователей: Стилизация и многое другое

Не ограничивайтесь простым подключением изображений. Используйте стили, ссылки и папки, чтобы организовать контент доступно и понятно!

Адаптивная стилизация изображений

Подгоните отображение изображений под любые устройства. Используйте стилевые атрибуты для адекватного отображения изображений.

HTML Скопировать код <img src="ВАША_ПРЯМАЯ_ССЫЛКА" alt="Описание изображения" style="max-width:100%; height:auto;" />

Мои изображения всегда подходят идеально – ведь размер имеет значение!

Встраивание папок с изображениями

Встраивание папок возможно через сервис gdriv.es. Преобразуйте ссылку на папку в короткий и комфортный URL.

https://gdriv.es/id_папки

Теперь изображения из папки Google Drive легко можно интегрировать на ваш сайт без лишних усилий.

Заключение

Пользователи вашего сайта должны удобно просматривать содержимое, и им не стоит делать лишнего перехода на Google Drive. Следуйте описанным выше инструкциям, чтобы это обеспечить. И не забывайте благодарить создателей, если использовали чужой код или сервисы вроде gdriv.es.

Визуализация

Для лучшего понимания представим четыре этапа работы:

🚀 Загрузка изображения на Google Drive. 🔗 Создание ссылки для общего доступа. 🌐 Преобразование в прямую ссылку. 👀 Встраивание прямой ссылки в HTML код.

Вот так будет выглядеть ваш тег <img> :

HTML Скопировать код <img src="ВАША_ПРЯМАЯ_ССЫЛКА" alt="Описание изображения" /> <!-- Пусть каждый из нас станет Пикассо в мире HTML 🎨 -->

Теперь вы умеете правильно интегрировать изображения с Google Drive в свой веб-сайт.

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