Отображение изображений с Google Drive на веб-сайте#Веб-разработка #Встраивание (iframe) #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Для того, чтобы подключить к сайту изображение из Google Drive, необходимо обеспечить открытый доступ к нему. Вы можете сделать это с помощью тега
<img> и ссылки на файл в следующем виде:
- Загрузите нужное изображение на Google Drive.
- Получите ссылку для общего использования и убедитесь, что любой может получить к нему доступ.
- Отберите уникальный ID данного файла из преобразованной ссылки и вставьте его в URL следующего формата:
<img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_ID_ФАЙЛА" alt="Изображение">
- Делитесь своими файлами, но никогда не делитесь своими банковскими данными!
Пошаговые инструкции и альтернативы
Google Drive идеально подходит для вставки изображений на ваш сайт, если знать, как его настроить. Рассмотрим этот процесс подробнее и найдем обходные пути.
Определение и использование ID изображений
Каждый файл на Google Drive имеет свой уникальный идентификатор. Ваша задача — узнать его и корректно использовать. Вы можете извлечь ID из ссылки на общий доступ.
Отображение нескольких изображений
Желаете показать полный фотоальбом? Скорее всего, вам потребуется ID папки, чтобы показать несколько изображений сразу.
<img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ID_ПАПКИ/Image1.jpg" />
<img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ID_ПАПКИ/Image2.jpg" />
Механизм прямого показа
Не желаете перенаправлять посетителей на страницу Google Drive? Воспользуйтесь инструментом "Получить ссылку" и преобразуйте её для прямого доступа к изображению.
В качестве альтернативы: Google Фото
Google Фото – это отличный инструмент для вставки изображений, причем процесс интеграции с ним аналогичен использованию Google Drive.
Дополнительные возможности для продвинутых пользователей: Стилизация и многое другое
Не ограничивайтесь простым подключением изображений. Используйте стили, ссылки и папки, чтобы организовать контент доступно и понятно!
Адаптивная стилизация изображений
Подгоните отображение изображений под любые устройства. Используйте стилевые атрибуты для адекватного отображения изображений.
<img src="ВАША_ПРЯМАЯ_ССЫЛКА" alt="Описание изображения" style="max-width:100%; height:auto;" />
Мои изображения всегда подходят идеально – ведь размер имеет значение!
Встраивание папок с изображениями
Встраивание папок возможно через сервис gdriv.es. Преобразуйте ссылку на папку в короткий и комфортный URL.
https://gdriv.es/id_папки
Теперь изображения из папки Google Drive легко можно интегрировать на ваш сайт без лишних усилий.
Заключение
Пользователи вашего сайта должны удобно просматривать содержимое, и им не стоит делать лишнего перехода на Google Drive. Следуйте описанным выше инструкциям, чтобы это обеспечить. И не забывайте благодарить создателей, если использовали чужой код или сервисы вроде gdriv.es.
Визуализация
Для лучшего понимания представим четыре этапа работы:
- 🚀 Загрузка изображения на Google Drive.
- 🔗 Создание ссылки для общего доступа.
- 🌐 Преобразование в прямую ссылку.
- 👀 Встраивание прямой ссылки в HTML код.
Вот так будет выглядеть ваш тег
<img>:
<img src="ВАША_ПРЯМАЯ_ССЫЛКА" alt="Описание изображения" /> <!-- Пусть каждый из нас станет Пикассо в мире HTML 🎨 -->
Теперь вы умеете правильно интегрировать изображения с Google Drive в свой веб-сайт.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android