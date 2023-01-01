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Отображение HTML тегов в текстовом поле: решение
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Отображение HTML тегов в текстовом поле: решение

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Чтобы HTML-теги отображались как простой текст, замените символы < на &lt; и > на &gt;. Таким образом, вместо того чтобы быть частью разметки вашей страницы, они будут выведены как текст.

Пример:

HTML
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// HTML-тег, выдавшийся за обычный текст, готовый к дефиле:
&lt;p&gt;Пример текста&lt;/p&gt;

// Золушка в полночь, вернувшаяся в обыденность HTML-тега, формирующего абзац:
<p>Пример текста</p>

Это наиболее прямой способ отображения HTML-тегов в виде текста на ваших веб-страницах.

Пошаговый план для смены профессии

Продвинутые методы

Помимо базового эскейпирования символов < и >, существуют и другие, более продвинутые и безопасные способы отображения HTML-тегов в виде текста, коими стоит пользоваться:

Использование тегов pre и code для представления кода

Чтобы представить фрагменты кода, воспользуйтесь тегами <pre> и <code>. Это подобно надеванию изысканного костюма — функционально и достойно. Такой подход сохраняет форматирование отступов и переносов строк, что способствует улучшению чтения кода.

Пример:

HTML
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<pre><code>
// Пусть ваш код будет таким же аккуратным, как ваша комната
&lt;div&gt;
  &lt;p&gt;Привет, мир!&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</code></pre>

Работа с формами

При создании форм и обработке пользовательского ввода, экранирование данных стоит в которую очередь помощью предотвращения ошибок в работе форм и защиты от XSS-атак.

Пример на PHP:

php
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// За тихую жизнь без угроз безопасности!
echo htmlspecialchars($user_input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');

Показ структуры кода

Для корректного отображения структуры кода, рекомендуется вместе использовать функцию htmlspecialchars() и тег <pre>. Такой код будет легче восприниматься и сохранит свою структуру.

Визуализация

Метафора, чтобы прервать постоянный поток кода:

Markdown
Скопировать код
Представьте, что перед вами книга с рецептами (📖):

Ингредиенты блюда: яйца (🥚), мука (🌾), сахар (🍚)

В мире HTML мы выводим рецепт, а не сами ингредиенты:

Символы &lt; и &gt; обозначают "ингредиенты":

Markdown
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| Как вывели             | HTML-код                        |
| --------------------- | ------------------------------- |
| Пекло 🎂               | `Пекло &lt;🎂&gt;`               |

Теперь теги видны и не скрыты, они не выполняют скрытую работу в процессе рендеринга. 🍰➡️🖥️

Реальные сценарии

Отображение HTML-тегов в виде текста не просто технический трюк, а полезная функция для разных задач:

Веб-учебники

Показывая теги в виде текста, вы помогаете новичкам освоить HTML, как будто ведёте их через тёмный лабиринт.

Защита от нежданчиков пользовательского опыта

Чтобы не вводить пользователей в заблуждение нежданчиками от HTML-интерпретации их сообщений в чате, используйте экранирование.

Укрепление безопасности

Защита от злонамеренных атак – это ваш личный крестовый поход против киберугроз. Экранирование тут становится вашим надёжным щитом.

Работа с CMS

В CMS-системах правильная фильтрация входящих данных гарантирует надлежащее отображение пользовательского контента в том виде, как было запланировано.

Полезные материалы

  1. HTML Сущности (Entities) — Подробное руководство по HTML-сущностям от W3Schools.
  2. Сущность — MDN Web Docs Глоссарий — MDN объясняет HTML-сущности, расширяя понимание.
  3. javascript – Потеря кодировки HTML при чтении атрибутов из поля ввода – Stack Overflow — Практическое изучение вопросов кодировки на Stack Overflow.
  4. Бесплатный онлайн инструмент для экранирования/разэкранирования HTML — Инструмент для преобразования символов в HTML-сущности.
  5. Сервис валидации разметки W3C — Если вы хотите убедиться, что ваш HTML безупречен, проверьте его здесь.
  6. Изучение HTML: Шpаргалка по элементам и структуре — Шpаргалка от Codecademy, помогающая осмыслить основы HTML.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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