Отображение HTML тегов в текстовом поле: решение#Основы HTML #Теги и атрибуты #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы HTML-теги отображались как простой текст, замените символы
< на
< и
> на
>. Таким образом, вместо того чтобы быть частью разметки вашей страницы, они будут выведены как текст.
Пример:
// HTML-тег, выдавшийся за обычный текст, готовый к дефиле:
<p>Пример текста</p>
// Золушка в полночь, вернувшаяся в обыденность HTML-тега, формирующего абзац:
<p>Пример текста</p>
Это наиболее прямой способ отображения HTML-тегов в виде текста на ваших веб-страницах.
Продвинутые методы
Помимо базового эскейпирования символов
< и
>, существуют и другие, более продвинутые и безопасные способы отображения HTML-тегов в виде текста, коими стоит пользоваться:
Использование тегов pre и code для представления кода
Чтобы представить фрагменты кода, воспользуйтесь тегами
<pre> и
<code>. Это подобно надеванию изысканного костюма — функционально и достойно. Такой подход сохраняет форматирование отступов и переносов строк, что способствует улучшению чтения кода.
Пример:
<pre><code>
// Пусть ваш код будет таким же аккуратным, как ваша комната
<div>
<p>Привет, мир!</p>
</div>
</code></pre>
Работа с формами
При создании форм и обработке пользовательского ввода, экранирование данных стоит в которую очередь помощью предотвращения ошибок в работе форм и защиты от XSS-атак.
Пример на PHP:
// За тихую жизнь без угроз безопасности!
echo htmlspecialchars($user_input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
Показ структуры кода
Для корректного отображения структуры кода, рекомендуется вместе использовать функцию
htmlspecialchars() и тег
<pre>. Такой код будет легче восприниматься и сохранит свою структуру.
Визуализация
Метафора, чтобы прервать постоянный поток кода:
Представьте, что перед вами книга с рецептами (📖):
Ингредиенты блюда: яйца (🥚), мука (🌾), сахар (🍚)
В мире HTML мы выводим рецепт, а не сами ингредиенты:
Символы
< и
> обозначают "ингредиенты":
| Как вывели | HTML-код |
| --------------------- | ------------------------------- |
| Пекло 🎂 | `Пекло <🎂>` |
Теперь теги видны и не скрыты, они не выполняют скрытую работу в процессе рендеринга. 🍰➡️🖥️
Реальные сценарии
Отображение HTML-тегов в виде текста не просто технический трюк, а полезная функция для разных задач:
Веб-учебники
Показывая теги в виде текста, вы помогаете новичкам освоить HTML, как будто ведёте их через тёмный лабиринт.
Защита от нежданчиков пользовательского опыта
Чтобы не вводить пользователей в заблуждение нежданчиками от HTML-интерпретации их сообщений в чате, используйте экранирование.
Укрепление безопасности
Защита от злонамеренных атак – это ваш личный крестовый поход против киберугроз. Экранирование тут становится вашим надёжным щитом.
Работа с CMS
В CMS-системах правильная фильтрация входящих данных гарантирует надлежащее отображение пользовательского контента в том виде, как было запланировано.
Полезные материалы
- HTML Сущности (Entities) — Подробное руководство по HTML-сущностям от W3Schools.
- Сущность — MDN Web Docs Глоссарий — MDN объясняет HTML-сущности, расширяя понимание.
- javascript – Потеря кодировки HTML при чтении атрибутов из поля ввода – Stack Overflow — Практическое изучение вопросов кодировки на Stack Overflow.
- Бесплатный онлайн инструмент для экранирования/разэкранирования HTML — Инструмент для преобразования символов в HTML-сущности.
- Сервис валидации разметки W3C — Если вы хотите убедиться, что ваш HTML безупречен, проверьте его здесь.
- Изучение HTML: Шpаргалка по элементам и структуре — Шpаргалка от Codecademy, помогающая осмыслить основы HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор