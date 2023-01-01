Отображение HTML тегов в текстовом поле: решение

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Быстрый ответ

Чтобы HTML-теги отображались как простой текст, замените символы < на < и > на > . Таким образом, вместо того чтобы быть частью разметки вашей страницы, они будут выведены как текст.

Пример:

HTML Скопировать код // HTML-тег, выдавшийся за обычный текст, готовый к дефиле: <p>Пример текста</p> // Золушка в полночь, вернувшаяся в обыденность HTML-тега, формирующего абзац: <p>Пример текста</p>

Это наиболее прямой способ отображения HTML-тегов в виде текста на ваших веб-страницах.

Продвинутые методы

Помимо базового эскейпирования символов < и > , существуют и другие, более продвинутые и безопасные способы отображения HTML-тегов в виде текста, коими стоит пользоваться:

Использование тегов pre и code для представления кода

Чтобы представить фрагменты кода, воспользуйтесь тегами <pre> и <code> . Это подобно надеванию изысканного костюма — функционально и достойно. Такой подход сохраняет форматирование отступов и переносов строк, что способствует улучшению чтения кода.

Пример:

HTML Скопировать код <pre><code> // Пусть ваш код будет таким же аккуратным, как ваша комната <div> <p>Привет, мир!</p> </div> </code></pre>

Работа с формами

При создании форм и обработке пользовательского ввода, экранирование данных стоит в которую очередь помощью предотвращения ошибок в работе форм и защиты от XSS-атак.

Пример на PHP:

php Скопировать код // За тихую жизнь без угроз безопасности! echo htmlspecialchars($user_input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');

Показ структуры кода

Для корректного отображения структуры кода, рекомендуется вместе использовать функцию htmlspecialchars() и тег <pre> . Такой код будет легче восприниматься и сохранит свою структуру.

Визуализация

Метафора, чтобы прервать постоянный поток кода:

Markdown Скопировать код Представьте, что перед вами книга с рецептами (📖): Ингредиенты блюда: яйца (🥚), мука (🌾), сахар (🍚) В мире HTML мы выводим рецепт, а не сами ингредиенты:

Символы < и > обозначают "ингредиенты":

Markdown Скопировать код | Как вывели | HTML-код | | --------------------- | ------------------------------- | | Пекло 🎂 | `Пекло <🎂>` |

Теперь теги видны и не скрыты, они не выполняют скрытую работу в процессе рендеринга. 🍰➡️🖥️

Реальные сценарии

Отображение HTML-тегов в виде текста не просто технический трюк, а полезная функция для разных задач:

Веб-учебники

Показывая теги в виде текста, вы помогаете новичкам освоить HTML, как будто ведёте их через тёмный лабиринт.

Защита от нежданчиков пользовательского опыта

Чтобы не вводить пользователей в заблуждение нежданчиками от HTML-интерпретации их сообщений в чате, используйте экранирование.

Укрепление безопасности

Защита от злонамеренных атак – это ваш личный крестовый поход против киберугроз. Экранирование тут становится вашим надёжным щитом.

Работа с CMS

В CMS-системах правильная фильтрация входящих данных гарантирует надлежащее отображение пользовательского контента в том виде, как было запланировано.

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