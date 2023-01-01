Отображение дефолтного изображения при отсутствии основного в HTML#Основы HTML #Практика верстки (кейсы) #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Атрибут
onerror в теге
<img> позволяет решить проблему неудачной загрузки изображений:
<img src="missing.jpg" onerror="this.src='fallback.png';" alt="Описание изображения">
Основные моменты:
onerrorактивируется в случае ошибки при загрузке основного изображения.
"this.src='fallback.png';"указывает путь к запасному изображению.
alt– это страховой элемент, способствующий улучшению доступности и SEO, важен при отсутствии изображения.
Данный подход повышает надёжность веб-страницы и гарантирует комфортный пользовательский опыт.
Способы решения проблем с загрузкой изображений
Смена на запасное изображение
Сделайте веб-страницы более привлекательными, используя
onerror для автоматического подставления запасного изображения:
<img src="path_to_image.jpg" onerror="this.src='default.jpg';" alt="Описание">
Удаление отсутствующих изображений
HTML предлагает возможность скрыть изображение, если оно недоступно:
<img src="path_to_image.jpg" onerror="this.remove();" alt="Описание">
Применение JavaScript для решения проблем загрузки
Воспользуйтесь JavaScript для более тонкого контроля над ошибками:
<img src="path_to_image.jpg" onerror="handleError(this);" alt="Описание">
<script>
function handleError(image) {
// Ваш код для обработки ошибок на JavaScript
}
</script>
Защищаем изображения с помощью
<object>
Тег
<object> может выступать в роли контейнера для
<img>, усиливая его защищённость:
<object data="image.jpg" type="image/jpeg">
<img src="image.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="Описание">
</object>
Повышение доступности с помощью альтернативного текста
Не забывайте о значимости альтернативного текста для каждого изображения:
<img src="image.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="Отсутствующее изображение.">
Альтернативный текст улучшает доступность и может помочь в ситуациях, когда стандартное и запасное изображения недоступны.
Визуализация
Представьте веб-страницу как художественную галерею, где изображения — это картины, а их запасные версии — наброски:
Основная коллекция: [🖼️, 🖼️, 🖼️, ❓, 🖼️] Замены: [✏️, ✏️, ✏️, ✏️, ✏️]
Когда основное изображение не загружается (
404), галерея предлагает заранее подготовленный набросок:
Экскурсия по Галерее: Основная Коллекция: [🖼️, 🖼️, 🖼️, ✏️, 🖼️]
Это наглядно показывает значимость наличия запасного варианта.
Запасной вариант: Если оригинальное изображение пропадает, набросок помогает сохранить целостность экспозиции.
Как избежать проблем
Предотвращение бесконечного цикла
Способ избежать вредных бесконечных циклов ошибок:
<img src="image.jpg" onerror="this.onerror=null; this.src='fallback.jpg';" alt="Описание">
Скажите "нет" бесконечным попыткам загрузить одно и то же запасное изображение, установив
onerror в
null после первого сбоя.
Контролируем доступность запасных изображений на сервере
Проверьте, что запасное изображение доступно на сервере:
<img src="image.jpg" onerror="this.src='/path/to/default.jpg';" alt="Описание">
Используйте абсолютные URL-адреса, чтобы ваш браузер всегда знал, где находятся запасные файлы.
Замена отсутствующих изображений... на пустоту?
В некоторых случаях изображение должно исчезнуть, если оно недоступно:
<img src="image.jpg" onerror="this.src='';" alt="Описание">
Пустой
src вместе с
onerror позволяет оставить место изображения пустым, не предлагая замены.
Тестирование запасного плана
Тестирование даёт уверенность в надёжности вашего запасного плана:
- Переименуйте изображение, что вызовет ошибку 404.
- Проверьте, что запасное изображение или применённая логика успешно работают.
Проверка гарантирует безошибочное управление изображениями на вашей веб-странице.
Полезные материалы
- <img>: Элемент встраивания изображений – HTML: HyperText Markup Language | MDN — MDN представляет подробное руководство по использованию тега
<img>.
- Data URLs – HTTP | MDN — статья о Data URLs и их применении в HTML для изображений.
- HTML onerror Event Attribute — подробное руководство по атрибуту
onerrorи его использованию в HTML.
- jQuery/JavaScript для замены неработающих изображений – Stack Overflow — на Stack Overflow вы найдёте поддержку и рекомендации по решению проблем с изображениями.
- HTML img alt Attribute — примечательная информация об атрибуте
altи его роли для доступности и SEO.
Ксения Сорокина
веб-техредактор