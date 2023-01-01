logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Отображение дефолтного изображения при отсутствии основного в HTML
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Отображение дефолтного изображения при отсутствии основного в HTML

#Основы HTML  #Практика верстки (кейсы)  #Изображения и медиа  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Атрибут onerror в теге <img> позволяет решить проблему неудачной загрузки изображений:

HTML
Скопировать код
<img src="missing.jpg" onerror="this.src='fallback.png';" alt="Описание изображения">

Основные моменты:

  • onerror активируется в случае ошибки при загрузке основного изображения.
  • "this.src='fallback.png';" указывает путь к запасному изображению.
  • alt – это страховой элемент, способствующий улучшению доступности и SEO, важен при отсутствии изображения.

Данный подход повышает надёжность веб-страницы и гарантирует комфортный пользовательский опыт.

Пошаговый план для смены профессии

Способы решения проблем с загрузкой изображений

Смена на запасное изображение

Сделайте веб-страницы более привлекательными, используя onerror для автоматического подставления запасного изображения:

HTML
Скопировать код
<img src="path_to_image.jpg" onerror="this.src='default.jpg';" alt="Описание">

Удаление отсутствующих изображений

HTML предлагает возможность скрыть изображение, если оно недоступно:

HTML
Скопировать код
<img src="path_to_image.jpg" onerror="this.remove();" alt="Описание">

Применение JavaScript для решения проблем загрузки

Воспользуйтесь JavaScript для более тонкого контроля над ошибками:

HTML
Скопировать код
<img src="path_to_image.jpg" onerror="handleError(this);" alt="Описание">
<script>
function handleError(image) {
    // Ваш код для обработки ошибок на JavaScript
}
</script>

Защищаем изображения с помощью <object>

Тег <object> может выступать в роли контейнера для <img>, усиливая его защищённость:

HTML
Скопировать код
<object data="image.jpg" type="image/jpeg">
    <img src="image.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="Описание">
</object>

Повышение доступности с помощью альтернативного текста

Не забывайте о значимости альтернативного текста для каждого изображения:

HTML
Скопировать код
<img src="image.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="Отсутствующее изображение.">

Альтернативный текст улучшает доступность и может помочь в ситуациях, когда стандартное и запасное изображения недоступны.

Визуализация

Представьте веб-страницу как художественную галерею, где изображения — это картины, а их запасные версии — наброски:

Основная коллекция: [🖼️, 🖼️, 🖼️, ❓, 🖼️] Замены: [✏️, ✏️, ✏️, ✏️, ✏️]

Когда основное изображение не загружается (404), галерея предлагает заранее подготовленный набросок:

Экскурсия по Галерее: Основная Коллекция: [🖼️, 🖼️, 🖼️, ✏️, 🖼️]

Это наглядно показывает значимость наличия запасного варианта.

Запасной вариант: Если оригинальное изображение пропадает, набросок помогает сохранить целостность экспозиции.

Как избежать проблем

Предотвращение бесконечного цикла

Способ избежать вредных бесконечных циклов ошибок:

HTML
Скопировать код
<img src="image.jpg" onerror="this.onerror=null; this.src='fallback.jpg';" alt="Описание">

Скажите "нет" бесконечным попыткам загрузить одно и то же запасное изображение, установив onerror в null после первого сбоя.

Контролируем доступность запасных изображений на сервере

Проверьте, что запасное изображение доступно на сервере:

HTML
Скопировать код
<img src="image.jpg" onerror="this.src='/path/to/default.jpg';" alt="Описание">

Используйте абсолютные URL-адреса, чтобы ваш браузер всегда знал, где находятся запасные файлы.

Замена отсутствующих изображений... на пустоту?

В некоторых случаях изображение должно исчезнуть, если оно недоступно:

HTML
Скопировать код
<img src="image.jpg" onerror="this.src='';" alt="Описание">

Пустой src вместе с onerror позволяет оставить место изображения пустым, не предлагая замены.

Тестирование запасного плана

Тестирование даёт уверенность в надёжности вашего запасного плана:

  1. Переименуйте изображение, что вызовет ошибку 404.
  2. Проверьте, что запасное изображение или применённая логика успешно работают.

Проверка гарантирует безошибочное управление изображениями на вашей веб-странице.

Полезные материалы

  1. <img>: Элемент встраивания изображений – HTML: HyperText Markup Language | MDN — MDN представляет подробное руководство по использованию тега <img>.
  2. Data URLs – HTTP | MDN — статья о Data URLs и их применении в HTML для изображений.
  3. HTML onerror Event Attribute — подробное руководство по атрибуту onerror и его использованию в HTML.
  4. jQuery/JavaScript для замены неработающих изображений – Stack Overflow — на Stack Overflow вы найдёте поддержку и рекомендации по решению проблем с изображениями.
  5. HTML img alt Attribute — примечательная информация об атрибуте alt и его роли для доступности и SEO.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой атрибут в теге <img> используется для обработки ошибок загрузки изображений?
1 / 5

Ксения Сорокина

веб-техредактор

Свежие материалы
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...