Отображение дефолтного изображения при отсутствии основного в HTML

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Быстрый ответ

Атрибут onerror в теге <img> позволяет решить проблему неудачной загрузки изображений:

HTML Скопировать код <img src="missing.jpg" onerror="this.src='fallback.png';" alt="Описание изображения">

Основные моменты:

onerror активируется в случае ошибки при загрузке основного изображения.

активируется в случае ошибки при загрузке основного изображения. "this.src='fallback.png';" указывает путь к запасному изображению.

указывает путь к запасному изображению. alt – это страховой элемент, способствующий улучшению доступности и SEO, важен при отсутствии изображения.

Данный подход повышает надёжность веб-страницы и гарантирует комфортный пользовательский опыт.

Способы решения проблем с загрузкой изображений

Смена на запасное изображение

Сделайте веб-страницы более привлекательными, используя onerror для автоматического подставления запасного изображения:

HTML Скопировать код <img src="path_to_image.jpg" onerror="this.src='default.jpg';" alt="Описание">

Удаление отсутствующих изображений

HTML предлагает возможность скрыть изображение, если оно недоступно:

HTML Скопировать код <img src="path_to_image.jpg" onerror="this.remove();" alt="Описание">

Применение JavaScript для решения проблем загрузки

Воспользуйтесь JavaScript для более тонкого контроля над ошибками:

HTML Скопировать код <img src="path_to_image.jpg" onerror="handleError(this);" alt="Описание"> <script> function handleError(image) { // Ваш код для обработки ошибок на JavaScript } </script>

Защищаем изображения с помощью <object>

Тег <object> может выступать в роли контейнера для <img> , усиливая его защищённость:

HTML Скопировать код <object data="image.jpg" type="image/jpeg"> <img src="image.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="Описание"> </object>

Повышение доступности с помощью альтернативного текста

Не забывайте о значимости альтернативного текста для каждого изображения:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" onerror="this.src='fallback.jpg';" alt="Отсутствующее изображение.">

Альтернативный текст улучшает доступность и может помочь в ситуациях, когда стандартное и запасное изображения недоступны.

Визуализация

Представьте веб-страницу как художественную галерею, где изображения — это картины, а их запасные версии — наброски:

Основная коллекция: [🖼️, 🖼️, 🖼️, ❓, 🖼️] Замены: [✏️, ✏️, ✏️, ✏️, ✏️]

Когда основное изображение не загружается ( 404 ), галерея предлагает заранее подготовленный набросок:

Экскурсия по Галерее: Основная Коллекция: [🖼️, 🖼️, 🖼️, ✏️, 🖼️]

Это наглядно показывает значимость наличия запасного варианта.

Запасной вариант: Если оригинальное изображение пропадает, набросок помогает сохранить целостность экспозиции.

Как избежать проблем

Предотвращение бесконечного цикла

Способ избежать вредных бесконечных циклов ошибок:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" onerror="this.onerror=null; this.src='fallback.jpg';" alt="Описание">

Скажите "нет" бесконечным попыткам загрузить одно и то же запасное изображение, установив onerror в null после первого сбоя.

Контролируем доступность запасных изображений на сервере

Проверьте, что запасное изображение доступно на сервере:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" onerror="this.src='/path/to/default.jpg';" alt="Описание">

Используйте абсолютные URL-адреса, чтобы ваш браузер всегда знал, где находятся запасные файлы.

Замена отсутствующих изображений... на пустоту?

В некоторых случаях изображение должно исчезнуть, если оно недоступно:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" onerror="this.src='';" alt="Описание">

Пустой src вместе с onerror позволяет оставить место изображения пустым, не предлагая замены.

Тестирование запасного плана

Тестирование даёт уверенность в надёжности вашего запасного плана:

Переименуйте изображение, что вызовет ошибку 404. Проверьте, что запасное изображение или применённая логика успешно работают.

Проверка гарантирует безошибочное управление изображениями на вашей веб-странице.

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