Относительные и абсолютные URL: преимущества и воздействие#SEO #ТехSEO #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Абсолютные URL (например,
https://www.example.com/page) представляют собой полный путь от протокола до страницы, гарантируя стабильность ссылок при обмене информацией или при изменении структуры сайта. В то время как относительные URL (например,
/page или
../up-one-level/page) предназначены для удобства и гибкости управления внутренней навигацией сайта, автоматически адаптируются под домен и каталоги, упрощая процесс обновления ссылок.
Выбираем, что лучше подходит
Работа с локальными ресурсами
Использование относительных URL для локальных ресурсов — это эффективный и удобный подход. Они обладают гибкостью при смене страницы или домена. URL, относительные относительно корня, например
/images/photo.jpg, обеспечивают единообразие по всему сайту и удобны в поддержке.
Работа с внешними ресурсами
Для ссылок на внешние ресурсы лучше использовать абсолютные URL (
https://externalsite.com). Они обеспечивают целостность ссылок, что особенно актуально при работе с HTTPS, так как относительные URL могут повысить риск безопасности.
Преимущества относительных URL по схеме
Относительные URL по схеме (
//cdn.example.com/lib.js) выгодны для ресурсов, которые поддерживают разные протоколы (HTTP и HTTPS). Это позволяет избежать проблем с безопасностью за счет совместимости протоколов.
Типы URL и их использование
Использование путей, относительно корня
Пути относительно корня, как
/about/team, надёжны для поддержания внутренних ссылок и вносят упрощение в навигацию при перемещении по уровням каталогов.
Абсолютные URL – концепция двухстороннего эффекта
Абсолютные URL обеспечивают точность, но при изменении домена могут потребовать перенастройку всех ссылок на сайте, что может быть трудозатратным и проверить ваше терпение на прочность.
Навигация с помощью path-relative URL
Путь относительные URL (
../images/photo.jpg) изменяются в соответствии с положением текущего документа и эффективны в пределах одного уровня каталога. Но при усложнении структуры сайта они могут вызывать проблемы.
При миграции сайта
Использование относительных URL эффективно при смене доменов, так как они не привязаны жестко к именам доменов и упрощают обновление сайта.
Безопасность – главный приоритет
Для электронных рассылок и других форм коммуникации рекомендуется использовать абсолютные URL, чтобы исключить неправильное определение направления ссылки почтовым клиентом, что может привести к проблемам с безопасностью или к неисправным ссылкам.
Практические примеры использования
Передача контента через разные протоколы
Относительные URL по схеме идеальны для контента, передаваемого по HTTP и HTTPS с одного домена, поскольку они обеспечивают соблюдение протокола без лишних предупреждений.
Преодоление сложной структуры сайта
Для сложных сайтов с многоуровневой структурой путь относительные URL могут оказаться запутанными, а URL относительно корня или использование тега
<base> облегчают навигацию.
Единообразие ссылок на сайте
Начальный слеш в URL (
/about) указывает на корневой каталог и обеспечивает единообразие путей на сайте, что благоприятно влияет на навигацию.
Улучшение взаимодействия с пользователем
Якорные URL (
#section), предназначенные для навигации по разделам одной страницы, обеспечивают плавный опыт взаимодействия пользователя на одностраничных сайтах и в документации.
Для внешних ресурсов требуется контекст
Важность использования абсолютных URL для внешних ресурсов подчеркивается необходимостью включения схемы и имени хоста для полноты контекста, что критично для ресурсов, важных для функционирования страницы.
Визуализация
🏠 Относительный URL: (🔍 с помощью карты сокровищ)
- "В двух шагах слева от пятнистого клена" ➜ Местные поймут, но что делать новичкам? 😅
🌐 Абсолютный URL: (🌍 с GPS координатами)
- "Координаты: 34.0522 N, 118.2437 W" ➜ Метко и понятно всем! 🌟
Абсолютные URL — это как точные GPS координаты, равные в любой части мира.
Относительный URL:
🔗 "Следуйте за второй звездой справа и долетите прямо до утра", в стиле Питера Пэна. 🧚♂️
Абсолютный URL:
🔗 Ориентация по GPS-координатам места клада. Кто нуждается в Стране Никогда, когда есть GPS! 💡
Когда важны однозначность и универсальность, абсолютные URL — лучший выбор. Карта сокровищ уже в ваших руках! 🗺️💡
Полезные материалы
- Что такое URL? – Учим веб-разработку | MDN — подробное описание компонентов URL и их функций.
- Справочник по кодировке URL в HTML — как правильно кодировать и декодировать URL.
- HTML Ссылки — как создавать гиперссылки в HTML.
- Быстрое напоминание о путях к файлам | CSS-Tricks — об использовании файловых путей в веб-ресурсах.
- Абсолютные против относительных URL – Stack Overflow — дискуссия о плюсах и минусах использования абсолютных и относительных URL.
- Почему относительные URL могут быть проблемой для веб-разработчиков • Yoast — последствия использования относительных URL для SEO.
- Рекомендации по структуре URL от Google | Центр Поиска Google — рекомендации от Google по оптимальной структуре URL.
Пётр Гончаров
SEO-редактор