Отмена изменения размеров div с помощью padding в CSS

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Быстрый ответ

Для предотвращения изменений ширины и высоты элемента при добавлении внутренних отступов или padding, следует использовать box-sizing: border-box; :

CSS Скопировать код .element { box-sizing: border-box; width: 100px; height: 100px; padding: 20px; }

С применением свойства box-sizing: border-box; параметры ширины и высоты останутся неизменными и составят 100px, независимо от размера внутренних отступов.

Разбираемся со свойством box-sizing

Свойство box-sizing определяет, каким образом рассчитываются размеры элементов в CSS. По умолчанию оно установлено как content-box и точно игнорирует padding и рамку при определении размера элемента. Применение border-box заставляет браузер учитывать padding и рамку при расчете общей ширины и высоты.

Существуют ли альтернативы? Конечно!

Встречайте отступы

Хотите добавить пространство вокруг элемента? Воспользуйтесь margin . Это свойство создаст отступы, не затрагивая внутренние размеры элемента.

Сдвиг текста для оформления содержимого

Нужен сдвиг текста внутри div , но не хотите менять ширину? Рассмотрите свойство text-indent , которое позволяет сдвинуть текст, сохранив при этом размеры div .

Гибкое оформление с помощью вложенных div

Для создания умных макетов можно использовать вложенные divs : задайте width: auto; и margin-left или margin-right . Таким образом, вы сможете эмулировать padding без воздействия на ширину элемента.

Визуализация

Продемонстрируем CSS Box Model с применением и без использования box-sizing: border-box; :

Вот ваш "бокс" в CSS — мы символически прозвали его картинной рамой:

Markdown Скопировать код Без `border-box`: [🖼️] = 🎨 + Рамка (Padding + Border, которые увеличивают размер)

Декорируя раму (padding/рамка), картина (содержимое) изменяет свои размеры.

Markdown Скопировать код С `border-box`: [🖼️] = 🎨 (Padding + Border включены в размер, нет лишних потерь😉)

Так картина (содержимое) сохраняет изначальные размеры, независимо от объёма рамы.

CSS Скопировать код .frame { width: 300px; height: 200px; padding: 40px; box-sizing: border-box; }

Мало того, что рама интенсивно "ест", box-sizing: border-box; гарантирует сохранение размера вашего произведения искусства (содержимого).

Глобальное использование box-sizing

Универсальный подход

Хотите однородности? Примените box-sizing: border-box; ко всем элементам через универсальный селектор * . Это обеспечит консистентность размеров в вашем дизайне.

CSS Скопировать код * { box-sizing: border-box; }

Подробное понимание box model

Овладение CSS box model и свойством box-sizing поможет избегать проблем с версткой и обеспечит предсказуемость дизайна.

Ключевые моменты в верстке и дизайне

Постоянство размеров элементов

Придерживайтесь использования box-sizing: border-box; для создания эстетичного и последовательного макета. Ваши элементы будут иметь одинаковые размеры, что упрощает управление макетом.

Интегральность дизайна

Применяйте border-box , чтобы добавление padding и рамок не портило ваши дизайнерские замыслы. Макет должен быть стабильным и производить впечатление тщательно продуманной конструкции.

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