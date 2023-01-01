Отличия target="#Основы HTML #Теги и атрибуты #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для открытия ссылок в новой вкладке браузера рекомендуется использовать
target="_blank".
target="_new" не соответствует стандартам и может привести к нежелательному повторному использованию вкладок. Вот как это должно выглядеть в коде:
<!-- Хороший пример: безопасное открытие ссылки в новой вкладке -->
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">Посетить сайт Example</a>
Таким образом, советуем выбирать
target="_blank" для открытия внешних ссылок и избегать нестандартного
target="_new". Для улучшения безопасности и производительности применяйте
rel="noopener" и
rel="noreferrer".
Безопасность и оптимизация: роль "noopener" и "noreferrer"
При использовании
target="_blank" важно соблюдать безопасность и оптимизацию. Атрибут
rel="noopener" помогает обеспечить защиту вашего сайта, блокируя новой вкладке доступ к вашей странице через
window.opener, что минимизирует подобные уязвимости.
Кроме того,
rel="noreferrer" обеспечивает дополнительную защиту, внедряя анонимность и увеличивая скорость загрузки страниц, благодаря блокировке передачи HTTP-заголовка Referer.
Пример безопасного использования:
<!-- Крепость: Надёжность, сопоставимая с надежностью швейцарского банка. Отличная скорость загрузки страниц. -->
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посетить сайт Example</a>
Так, понимание и использование этих атрибутов защищает от уязвимостей, особенно когда контент генерируется пользователями и содержит внешние ссылки.
Игра в названия: понимание поведения браузера с именованными целями
В HTML присутствуют особые зарезервированные имена для целей.
"_blank" — одно из них. Когда вы присваиваете
target="SomeWindowName", браузер ищет окно или вкладку с таким именем и, в случае успеха, использует её. В обратном случае создаёт новое.
"_new" воспринимается браузерами как именованная цель:
<!-- Перекрёсток: Может открывать новое окно по своему усмотрению -->
<a href="https://example.com" target="_new">Посетить сайт Example</a>
Такой подход вызывает неоднозначное поведение, поскольку
"_new" не воспринимается как специальное имя, в отличие от "blank", "self", "parent", "top". Решение простое: избегайте использования
target="_new" для предсказуемости и удобства навигации.
Священные тексты: зарезервированные имена целей и стандарты HTML
Спецификация HTML детально описывает зарезервированные имена целей и их поведение, обеспечивая стандартизацию и универсальность их использования:
"_blank": при каждом клике открывается новая вкладка или окно.
"_self": содержимое открывается в текущем окне или фрейме.
"_parent": переход выполняется в родительский фрейм.
"_top": содержимое отображается в полноэкранном режиме.
Для наиболее эффективного оформления ссылок используйте данные стандарты и Спецификацию HTML5.
Слушая легенд: мнения экспертов о "rel" атрибутах
Особую ценность представляют мнения экспертов, таких как Матиас Биннс и Джейк Арчибальд. Их публикации о атрибутах
"rel" считаются обязательными к изучению для каждого веб-разработчика и служат отличным руководством по вопросам безопасности и лучшим практикам.
Визуализация
Можно представить различные варианты атрибута
target в виде дверей в доме:
target="_blank": 🆕🌐 Каждая дверь ведёт в новую комнату.
target="_new": 🔁🌐 Все двери открывают одну и ту же комнату.
Таким образом,
target="_blank" надежно ведёт вас в новое место, в то время как с
target="_new" вы рискуете обнаружить привычное пространство.
Полезные материалы
Ксения Сорокина
веб-техредактор