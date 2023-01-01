Отлавливаем нажатие клавиш на DIV с помощью jQuery#Работа с DOM #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы отследить нажатия клавиш на элементе
div, необходимо назначить этому элементу атрибут
tabindex="0" и добавить обработчик события
keydown. Так выглядит обычный пример такого кода:
<div id="divKeyTrack" tabindex="0"></div>
<script>
var divToTrack = document.getElementById('divKeyTrack');
divToTrack.addEventListener('keydown', function(e) {
alert('Нажата клавиша: ' + e.key);
});
divToTrack.focus(); // Очень важно: нужно установить фокус на элемент, чтобы реагировать на нажатия клавиш
</script>
Теперь элемент
div будет реагировать на нажатия клавиш после его активации мышью или программно.
Атрибут
Для того, чтобы элемент
div стал участником последовательности перехода между элементами интерфейса и смог реагировать на нажатия клавиш, примените атрибут
tabindex="0":
#divKeyTrack {
outline: none; /* Отменяем стандартное выделение фокуса */
}
Но удаляя выделение фокуса, не забудьте о пользователях, которые ориентируются на видимость фокуса при навигации, поэтому рассмотрите возможность предоставления альтернативных стилей для улучшения доступности.
jQuery и нажатие клавиш
Если вы предпочитаете jQuery, можете использовать следующий подход к обработке событий нажатия клавиш:
$('#divKeyTrack').on('keydown', function(e) {
console.log('Была нажата клавиша: ' + e.key);
});
Не забывайте устанавливать фокус на
div, применяя метод
.focus(). Однако чистый JavaScript может быть более эффективным и не требует подключения дополнительных библиотек.
Как определить нажатую клавишу
Для определения нажатой клавиши в обработчике
keydown используйте свойства
e.key или
e.keyCode. Но на текущий момент использование
e.key предпочтительнее, поскольку
e.keyCode устарел:
div.addEventListener('keydown', function(e) {
console.log('Жмут клавишу: ' + e.key); // Например, 'Enter', 'Space', 'ArrowUp' и т.д.
});
Для работы со специальными клавишами полезно компоновать справочник кодов клавиш, чтобы облегчить их распознавание.
Стилизация фокусируемого div
Вместо полного устранения стилей фокуса, стоит предоставить доступные и эстетически привлекательные стили фокусировки:
#divKeyTrack:focus {
border: 2px solid blue; /* Используем синий цвет для выделения */
}
Визуализация
Можно представить элемент
div как фотостудию, где событие
keydown — это модель, движения которой вы хотите запечатлеть:
📸 <-- Ваш фотоаппарат (обработчик событий)
🕺 <-- Модель: событие Keydown
div.addEventListener('keydown', function(e) {
// Положим фотографии на память, наш Keydown!
});
При каждом нажатии клавиши ваш
div будет "фотографировать" действие, словно создавая искусство.
Смотрим справа от jQuery!
Иной раз не требуется jQuery. Чистый JavaScript может быть точно также мощным, и он обходится без лишних зависимостей:
document.getElementById('divKeyTrack').addEventListener('keydown', function(e) {
console.log('Клавиша: ' + e.key); // Выводим на дисплей нажатую клавишу
});
Использование встроенного обработчика событий предоставит вам больше опций по контролю и гибкости вашего кода.
Возможные несоответствия и обработчики клавиатурных событий
Клавиатурные события могут различаться, особенно в разных браузерах. Обратите внимание на эти различия, учите доступность и тестируйте на различных устройствах.
Чек-лист для профессионалов
- Программная фокусировка: активируйте фокус на
div, только если это действительно необходимо.
- Доступность: удостоверьтесь, что вы предоставили альтернативные стили фокусировки для удобства пользователей.
- Распространение событий: знание фаз всплытия и погружения событий может предотвратить будущие проблемы.
Полезные материалы
- Element: keydown event – Web APIs | MDN — руководство MDN Web Docs по событиям keydown в JavaScript.
- Keyboard: keydown and keyup – JavaScript.info — подробное руководство по клавиатурным событиям, включая keydown.
- How To Trigger Button Click on Enter – W3Schools — чёткое пояснение того, как активировать клик кнопки клавишей Enter.
- javascript – How do I capture a key press (or keydown) event on a div element? – Stack Overflow — решения и дискуссии сообщества Stack Overflow о том, как отслеживать нажатия клавиш на элементе
<div>.
- Bubbling and capturing – JavaScript.info — объяснение механизма распространения событий, что важно при работе с обработчиками.
- UI Events – W3C — спецификация W3C на события пользовательского интерфейса, включая взаимодействие с клавиатурой.
Элина Баранова
разработчик Android