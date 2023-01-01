Отлавливаем нажатие клавиш на DIV с помощью jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы отследить нажатия клавиш на элементе div , необходимо назначить этому элементу атрибут tabindex="0" и добавить обработчик события keydown . Так выглядит обычный пример такого кода:

HTML Скопировать код <div id="divKeyTrack" tabindex="0"></div> <script> var divToTrack = document.getElementById('divKeyTrack'); divToTrack.addEventListener('keydown', function(e) { alert('Нажата клавиша: ' + e.key); }); divToTrack.focus(); // Очень важно: нужно установить фокус на элемент, чтобы реагировать на нажатия клавиш </script>

Теперь элемент div будет реагировать на нажатия клавиш после его активации мышью или программно.

Атрибут

Для того, чтобы элемент div стал участником последовательности перехода между элементами интерфейса и смог реагировать на нажатия клавиш, примените атрибут tabindex="0" :

CSS Скопировать код #divKeyTrack { outline: none; /* Отменяем стандартное выделение фокуса */ }

Но удаляя выделение фокуса, не забудьте о пользователях, которые ориентируются на видимость фокуса при навигации, поэтому рассмотрите возможность предоставления альтернативных стилей для улучшения доступности.

jQuery и нажатие клавиш

Если вы предпочитаете jQuery, можете использовать следующий подход к обработке событий нажатия клавиш:

JS Скопировать код $('#divKeyTrack').on('keydown', function(e) { console.log('Была нажата клавиша: ' + e.key); });

Не забывайте устанавливать фокус на div , применяя метод .focus() . Однако чистый JavaScript может быть более эффективным и не требует подключения дополнительных библиотек.

Как определить нажатую клавишу

Для определения нажатой клавиши в обработчике keydown используйте свойства e.key или e.keyCode . Но на текущий момент использование e.key предпочтительнее, поскольку e.keyCode устарел:

JS Скопировать код div.addEventListener('keydown', function(e) { console.log('Жмут клавишу: ' + e.key); // Например, 'Enter', 'Space', 'ArrowUp' и т.д. });

Для работы со специальными клавишами полезно компоновать справочник кодов клавиш, чтобы облегчить их распознавание.

Стилизация фокусируемого div

Вместо полного устранения стилей фокуса, стоит предоставить доступные и эстетически привлекательные стили фокусировки:

CSS Скопировать код #divKeyTrack:focus { border: 2px solid blue; /* Используем синий цвет для выделения */ }

Визуализация

Можно представить элемент div как фотостудию, где событие keydown — это модель, движения которой вы хотите запечатлеть:

Markdown Скопировать код 📸 <-- Ваш фотоаппарат (обработчик событий) 🕺 <-- Модель: событие Keydown

JS Скопировать код div.addEventListener('keydown', function(e) { // Положим фотографии на память, наш Keydown! });

При каждом нажатии клавиши ваш div будет "фотографировать" действие, словно создавая искусство.

Смотрим справа от jQuery!

Иной раз не требуется jQuery. Чистый JavaScript может быть точно также мощным, и он обходится без лишних зависимостей:

JS Скопировать код document.getElementById('divKeyTrack').addEventListener('keydown', function(e) { console.log('Клавиша: ' + e.key); // Выводим на дисплей нажатую клавишу });

Использование встроенного обработчика событий предоставит вам больше опций по контролю и гибкости вашего кода.

Возможные несоответствия и обработчики клавиатурных событий

Клавиатурные события могут различаться, особенно в разных браузерах. Обратите внимание на эти различия, учите доступность и тестируйте на различных устройствах.

Чек-лист для профессионалов

Программная фокусировка: активируйте фокус на div , только если это действительно необходимо. Доступность: удостоверьтесь, что вы предоставили альтернативные стили фокусировки для удобства пользователей. Распространение событий: знание фаз всплытия и погружения событий может предотвратить будущие проблемы.

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