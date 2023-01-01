Открытие внешних ссылок в браузере через PhoneGap 2.9.0#Веб-разработка
Быстрый ответ
Вы можете открывать ссылки во внешнем браузере из приложения PhoneGap, используя функцию
window.open() c параметром
_system:
window.open('https://www.example.com', '_system');
Такой подход гарантирует высокий уровень удобства для пользователя, позволяя ему просматривать веб-страницы в привычной браузерной среде.
Установка плагина
Если при открытии ссылок в вашем приложении PhoneGap происходят какие-то нестандартные события, стоит проверить, установлен ли у вас плагин InAppBrowser. Он обеспечивает гладкое взаимодействие:
cordova plugin add cordova-plugin-inappbrowser
Визуализация
Открывание ссылки во внешнем браузере можно представить как дорогу из приложения PhoneGap через мост в бесконечный океан интернета:
📱 Приложение (PhoneGap) 🌊 Браузер (Море Интернет)
|
⛵️ Плывем
↓
🌉 🚤 🌊
Переходим грань между приложением и браузером!
📱 В PhoneGap: `Так уютно, что не хочется уходить`
🚤 При клике на ссылку: `Плывем по мосту в океан интернета`
Управление внешними ссылками в приложении
Создание универсального поведения ссылок для различных платформ
В случае, когда в приложении есть как внутренние, так и внешние ссылки, стандартная функция
window.open() может работать непредсказуемо. Необходимо настроить её поведение при помощи обработчика событий:
document.addEventListener("deviceready", function() {
window.open = cordova.InAppBrowser.open;
}, false);
Специфика обработки ссылок на Android
На Android платформе детали важны, и
window.open() с параметром
_system не всегда работает, как ожидается. Здесь следует использовать
navigator.app.loadUrl:
function openExternalLink(url) {
navigator.app.loadUrl(url, { openExternal: true });
}
В обработчике клика по ссылке:
<a href="#" onclick="openExternalLink('https://www.example.com');">Перейти на Example.com</a>
Управление поведением ссылок
Вы можете контролировать поведение ссылок, используя слушателя событий клика:
function handleExternalLinks() {
document.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(linkElement) {
linkElement.addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault(); // Останавливаем стандартное действие
var href = this.getAttribute('href');
window.open(href, '_system');
});
});
}
document.addEventListener("deviceready", handleExternalLinks, false);
Поддержка веб-согласованности
Если нет веских оснований поступать иначе, старайтесь сохранять стандартное поведение веб-ссылок. Это упрощает работу для пользователей:
<!-- Пример идеальной ссылки -->
<a href="https://www.example.com">Посетить Example.com</a>
Полезные материалы
- InAppBrowser – Apache Cordova – подробная документация по работе с плагином InAppBrowser.
- GitHub – apache/cordova-plugin-inappbrowser – официальный репозиторий плагина с полезными примерами кода.
- Embedding WebViews – Apache Cordova – руководство по встроенным WebView и работе со ссылками на внешние страницы.
- cordova-plugin-inappbrowser – npm – npm-пакет плагина, раскрывающий дополнительные возможности вашего приложения.
- Why is WKWebView not opening links with target="_blank"? – Stack Overflow – обсуждение особенностей работы WKWebView на платформе Stack Overflow.
Элина Баранова
разработчик Android