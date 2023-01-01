Открытие внешних ссылок в браузере через PhoneGap 2.9.0

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Быстрый ответ

Вы можете открывать ссылки во внешнем браузере из приложения PhoneGap, используя функцию window.open() c параметром _system :

JS Скопировать код window.open('https://www.example.com', '_system');

Такой подход гарантирует высокий уровень удобства для пользователя, позволяя ему просматривать веб-страницы в привычной браузерной среде.

Установка плагина

Если при открытии ссылок в вашем приложении PhoneGap происходят какие-то нестандартные события, стоит проверить, установлен ли у вас плагин InAppBrowser. Он обеспечивает гладкое взаимодействие:

Bash Скопировать код cordova plugin add cordova-plugin-inappbrowser

Визуализация

Открывание ссылки во внешнем браузере можно представить как дорогу из приложения PhoneGap через мост в бесконечный океан интернета:

Markdown Скопировать код 📱 Приложение (PhoneGap) 🌊 Браузер (Море Интернет) | ⛵️ Плывем ↓ 🌉 🚤 🌊

Переходим грань между приложением и браузером!

Markdown Скопировать код 📱 В PhoneGap: `Так уютно, что не хочется уходить` 🚤 При клике на ссылку: `Плывем по мосту в океан интернета`

Управление внешними ссылками в приложении

Создание универсального поведения ссылок для различных платформ

В случае, когда в приложении есть как внутренние, так и внешние ссылки, стандартная функция window.open() может работать непредсказуемо. Необходимо настроить её поведение при помощи обработчика событий:

JS Скопировать код document.addEventListener("deviceready", function() { window.open = cordova.InAppBrowser.open; }, false);

Специфика обработки ссылок на Android

На Android платформе детали важны, и window.open() с параметром _system не всегда работает, как ожидается. Здесь следует использовать navigator.app.loadUrl :

JS Скопировать код function openExternalLink(url) { navigator.app.loadUrl(url, { openExternal: true }); }

В обработчике клика по ссылке:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="openExternalLink('https://www.example.com');">Перейти на Example.com</a>

Управление поведением ссылок

Вы можете контролировать поведение ссылок, используя слушателя событий клика:

JS Скопировать код function handleExternalLinks() { document.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(linkElement) { linkElement.addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); // Останавливаем стандартное действие var href = this.getAttribute('href'); window.open(href, '_system'); }); }); } document.addEventListener("deviceready", handleExternalLinks, false);

Поддержка веб-согласованности

Если нет веских оснований поступать иначе, старайтесь сохранять стандартное поведение веб-ссылок. Это упрощает работу для пользователей:

HTML Скопировать код <!-- Пример идеальной ссылки --> <a href="https://www.example.com">Посетить Example.com</a>

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