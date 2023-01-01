Открытие ссылки в новом окне или вкладке HTML: FireFox#Основы HTML #Теги и атрибуты #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Чтобы гарантировать открытие ссылки в новой вкладке, воспользуйтесь атрибутом
target="_blank" в теге
<a>:
<!-- Дружественный подход к открытию новых вкладок! -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Пример</a>
Просто и эффективно: добавьте
target="_blank" в код вашей гиперссылки. Нет необходимости усложнять.
Глубже в деталях: атрибут 'target'
Основательное понимание поведения гиперссылок облегчает навигацию по вебу. Если желаете, чтобы ссылка открылась в новом окне или вкладке, используйте атрибут
target="_blank" с тегом
<a>. Вместе с тем помните: большая мощь подразумевает большую ответственность. Применяйте эту опцию только при необходимости улучшения взаимодействия с пользователем, а не в целях создания беспорядка.
Помните также о блокировщиках всплывающих окон, интегрированных в браузеры, которые могут мешать работе атрибута
target. Стремитесь к созданию цельного и гладкого пользовательского опыта.
Атрибут target: варианты применения
Атрибут
target предоставляет ряд вариантов использования, помимо
target="_blank":
_self: Открывает ссылку в том же окне или вкладке, что и задано по умолчанию.
_parent: Применяется для открытия ссылки в родительском фрейме при наличии фреймов на странице.
_top: Служит для открытия ссылки в полноэкранном режиме, при этом закрывая все вложенные фреймы.
Умелое использование этих атрибутов позволяет увеличить вовлеченность пользователей и удержание их на сайте.
Особые случаи, которые стоит учесть
Следует проанализировать некоторые специфические ситуации:
- Забота о безопасности: Вместе с
target="_blank"стоит использовать
rel="noopener", чтобы усилить защиту от возможных хакерских атак. Это предотвратит доступ новой вкладки к вашему объекту window посредством
window.opener.
<!-- Помните о безопасности! -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасная ссылка</a>
Доступность для всех: Скрин-ридеры и другие помощники способны распознавать
target="_blank"и озвучивать это пользователю. Максимально учтите нужды всех категорий посетителей вашего веб-сайта.
Консистентность: Если на вашем сайте много ссылок на внешние ресурсы, обеспечьте их единообразие. Все они должны открываться в новой вкладке для удобства взаимодействия с контентом.
Визуализация
Представьте себе ссылки как двери (🚪), а сайты — как комнаты (🏠). Вы, объективно, предпочтете, чтобы ваши посетители открывали новые "комнаты", оставаясь в вашем "доме":
🏠 Ваш сайт (комната) с дверьми 🚪
Клик по ссылке равнозначен открытию двери.
| Действие | Результат | Символ |
|----------|---------------------------------------|--------|
| Обычный клик | Открывает в текущем окне или вкладке | 🚪🏠 |
| Клик по Target | Открывает в новом окне или вкладке | 🚪➡️🏠 |
Вот ваш "ключ" к новой "комнате" (вкладке):
<!-- Добро пожаловать в комнату номер 101! -->
<a href="https://newsite.com" target="_blank">Открыть новую комнату</a>
Использование атрибута
target="_blank" подобно получению нового ключа (🔑) к другой "комнате", при этом ваша остаётся доступной.
До: Ваш посетитель находится в одной комнате, имея ключ только от неё. 🧍♂️🔑🚪🏠
После: Посетитель всё так же в вашей комнате, но теперь с дополнительным ключом от новой комнаты. 🧍♂️🔑🔑🏠🏠
Каждое новое окно или вкладка — это новое приключение, а ваш сайт все время под рукой.
Параметры атрибута
target обеспечивают повышение удобства использования сайта и соблюдение принципов доступности. Ваши ссылки станут порталами в новые миры, предоставляя пользователям увлекательный и удобный способ навигации по сети Интернет.
Полезные материалы
- HTML: Элемент '<a>' – Руководство по использованию элемента
<a>в HTML.
- HTML: атрибут target элемента '<a>' — Описание и функции атрибута
targetв элементе
<a>.
- HTML Стандарты – Официальная документация и стандарты использования элемента
<a>.
- Открытие URL в новой вкладке (не в новом окне) – Stack Overflow — Обсуждение методов открытия ссылок в новых вкладках с применением JavaScript.
- HTML Ссылки: Как создать ссылки, которые открываются в новой вкладке или окне — Секреты создания гиперссылок, открывающихся в новом окне или вкладке.
Ксения Сорокина
веб-техредактор