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Открытие ссылки в новом окне или вкладке HTML: FireFox
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Открытие ссылки в новом окне или вкладке HTML: FireFox

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Ссылки и навигация  
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Быстрый ответ

Чтобы гарантировать открытие ссылки в новой вкладке, воспользуйтесь атрибутом target="_blank" в теге <a>:

HTML
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<!-- Дружественный подход к открытию новых вкладок! -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Пример</a>

Просто и эффективно: добавьте target="_blank" в код вашей гиперссылки. Нет необходимости усложнять.

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Глубже в деталях: атрибут 'target'

Основательное понимание поведения гиперссылок облегчает навигацию по вебу. Если желаете, чтобы ссылка открылась в новом окне или вкладке, используйте атрибут target="_blank" с тегом <a>. Вместе с тем помните: большая мощь подразумевает большую ответственность. Применяйте эту опцию только при необходимости улучшения взаимодействия с пользователем, а не в целях создания беспорядка.

Помните также о блокировщиках всплывающих окон, интегрированных в браузеры, которые могут мешать работе атрибута target. Стремитесь к созданию цельного и гладкого пользовательского опыта.

Атрибут target: варианты применения

Атрибут target предоставляет ряд вариантов использования, помимо target="_blank":

  • _self: Открывает ссылку в том же окне или вкладке, что и задано по умолчанию.
  • _parent: Применяется для открытия ссылки в родительском фрейме при наличии фреймов на странице.
  • _top: Служит для открытия ссылки в полноэкранном режиме, при этом закрывая все вложенные фреймы.

Умелое использование этих атрибутов позволяет увеличить вовлеченность пользователей и удержание их на сайте.

Особые случаи, которые стоит учесть

Следует проанализировать некоторые специфические ситуации:

  • Забота о безопасности: Вместе с target="_blank" стоит использовать rel="noopener", чтобы усилить защиту от возможных хакерских атак. Это предотвратит доступ новой вкладки к вашему объекту window посредством window.opener.
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<!-- Помните о безопасности! -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасная ссылка</a>

  • Доступность для всех: Скрин-ридеры и другие помощники способны распознавать target="_blank" и озвучивать это пользователю. Максимально учтите нужды всех категорий посетителей вашего веб-сайта.

  • Консистентность: Если на вашем сайте много ссылок на внешние ресурсы, обеспечьте их единообразие. Все они должны открываться в новой вкладке для удобства взаимодействия с контентом.

Визуализация

Представьте себе ссылки как двери (🚪), а сайты — как комнаты (🏠). Вы, объективно, предпочтете, чтобы ваши посетители открывали новые "комнаты", оставаясь в вашем "доме":

Markdown
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🏠 Ваш сайт (комната) с дверьми 🚪
Клик по ссылке равнозначен открытию двери.

| Действие | Результат                             | Символ |
|----------|---------------------------------------|--------|
| Обычный клик | Открывает в текущем окне или вкладке  | 🚪🏠   |
| Клик по Target   | Открывает в новом окне или вкладке  | 🚪➡️🏠 |

Вот ваш "ключ" к новой "комнате" (вкладке):

HTML
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<!-- Добро пожаловать в комнату номер 101! -->
<a href="https://newsite.com" target="_blank">Открыть новую комнату</a>

Использование атрибута target="_blank" подобно получению нового ключа (🔑) к другой "комнате", при этом ваша остаётся доступной.

Markdown
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До: Ваш посетитель находится в одной комнате, имея ключ только от неё. 🧍‍♂️🔑🚪🏠
После: Посетитель всё так же в вашей комнате, но теперь с дополнительным ключом от новой комнаты. 🧍‍♂️🔑🔑🏠🏠

Каждое новое окно или вкладка — это новое приключение, а ваш сайт все время под рукой.

Параметры атрибута target обеспечивают повышение удобства использования сайта и соблюдение принципов доступности. Ваши ссылки станут порталами в новые миры, предоставляя пользователям увлекательный и удобный способ навигации по сети Интернет.

Полезные материалы

  1. HTML: Элемент '<a>'Руководство по использованию элемента <a> в HTML.
  2. HTML: атрибут target элемента '<a>' — Описание и функции атрибута target в элементе <a>.
  3. HTML Стандарты – Официальная документация и стандарты использования элемента <a>.
  4. Открытие URL в новой вкладке (не в новом окне) – Stack Overflow — Обсуждение методов открытия ссылок в новых вкладках с применением JavaScript.
  5. HTML Ссылки: Как создать ссылки, которые открываются в новой вкладке или окне — Секреты создания гиперссылок, открывающихся в новом окне или вкладке.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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