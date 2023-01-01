Открытие ссылки в новом окне или вкладке HTML: FireFox

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы гарантировать открытие ссылки в новой вкладке, воспользуйтесь атрибутом target="_blank" в теге <a> :

HTML Скопировать код <!-- Дружественный подход к открытию новых вкладок! --> <a href="https://www.example.com" target="_blank">Пример</a>

Просто и эффективно: добавьте target="_blank" в код вашей гиперссылки. Нет необходимости усложнять.

Глубже в деталях: атрибут 'target'

Основательное понимание поведения гиперссылок облегчает навигацию по вебу. Если желаете, чтобы ссылка открылась в новом окне или вкладке, используйте атрибут target="_blank" с тегом <a> . Вместе с тем помните: большая мощь подразумевает большую ответственность. Применяйте эту опцию только при необходимости улучшения взаимодействия с пользователем, а не в целях создания беспорядка.

Помните также о блокировщиках всплывающих окон, интегрированных в браузеры, которые могут мешать работе атрибута target . Стремитесь к созданию цельного и гладкого пользовательского опыта.

Атрибут target: варианты применения

Атрибут target предоставляет ряд вариантов использования, помимо target="_blank" :

_self : Открывает ссылку в том же окне или вкладке, что и задано по умолчанию.

: Открывает ссылку в том же окне или вкладке, что и задано по умолчанию. _parent : Применяется для открытия ссылки в родительском фрейме при наличии фреймов на странице.

: Применяется для открытия ссылки в родительском фрейме при наличии фреймов на странице. _top : Служит для открытия ссылки в полноэкранном режиме, при этом закрывая все вложенные фреймы.

Умелое использование этих атрибутов позволяет увеличить вовлеченность пользователей и удержание их на сайте.

Особые случаи, которые стоит учесть

Следует проанализировать некоторые специфические ситуации:

Забота о безопасности: Вместе с target="_blank" стоит использовать rel="noopener" , чтобы усилить защиту от возможных хакерских атак. Это предотвратит доступ новой вкладки к вашему объекту window посредством window.opener .

HTML Скопировать код <!-- Помните о безопасности! --> <a href="https://www.example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасная ссылка</a>

Доступность для всех : Скрин-ридеры и другие помощники способны распознавать target="_blank" и озвучивать это пользователю. Максимально учтите нужды всех категорий посетителей вашего веб-сайта.

Консистентность: Если на вашем сайте много ссылок на внешние ресурсы, обеспечьте их единообразие. Все они должны открываться в новой вкладке для удобства взаимодействия с контентом.

Визуализация

Представьте себе ссылки как двери (🚪), а сайты — как комнаты (🏠). Вы, объективно, предпочтете, чтобы ваши посетители открывали новые "комнаты", оставаясь в вашем "доме":

Markdown Скопировать код 🏠 Ваш сайт (комната) с дверьми 🚪 Клик по ссылке равнозначен открытию двери. | Действие | Результат | Символ | |----------|---------------------------------------|--------| | Обычный клик | Открывает в текущем окне или вкладке | 🚪🏠 | | Клик по Target | Открывает в новом окне или вкладке | 🚪➡️🏠 |

Вот ваш "ключ" к новой "комнате" (вкладке):

HTML Скопировать код <!-- Добро пожаловать в комнату номер 101! --> <a href="https://newsite.com" target="_blank">Открыть новую комнату</a>

Использование атрибута target="_blank" подобно получению нового ключа (🔑) к другой "комнате", при этом ваша остаётся доступной.

Markdown Скопировать код До: Ваш посетитель находится в одной комнате, имея ключ только от неё. 🧍‍♂️🔑🚪🏠 После: Посетитель всё так же в вашей комнате, но теперь с дополнительным ключом от новой комнаты. 🧍‍♂️🔑🔑🏠🏠

Каждое новое окно или вкладка — это новое приключение, а ваш сайт все время под рукой.

Параметры атрибута target обеспечивают повышение удобства использования сайта и соблюдение принципов доступности. Ваши ссылки станут порталами в новые миры, предоставляя пользователям увлекательный и удобный способ навигации по сети Интернет.

Полезные материалы