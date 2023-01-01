Открытие ссылки из iframe в родительском окне: решение#Основы HTML #Встраивание (iframe) #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для того, чтобы ссылки в iframe открывались не в самом iframe, а в родительском окне, примените атрибут
target="_parent" внутри тегов
<a>:
<!-- В документе iframe -->
<a href="http://stackoverflow.com" target="_parent">Переход на Stackoverflow</a>
Благодаря данной настройке ссылки будут перенаправлять пользователя непосредственно в родительское окно.
Тег base в центре внимания
Все возможности тега base
Тег
<base> служит для определения основных параметров поведения ссылок и изображений внутри iframe. Размещайте его в секции
<head> документа iframe:
<!-- Рассматривайте секцию <head> документа iframe как управляющий блок -->
<base target="_parent">
В результате все ссылки автоматически будут открываться в родительском окне, и вам не надо будет каждый раз указывать
target="_parent". Проще некуда!
Ограничения по доменам
Не забывайте о политике одного источника: для возможности взаимодействия между iframe и родительским окном при использовании
target="_parent", оба должны принадлежать одному домену. В противном случае вы столкнётесь с ограничениями безопасности браузера.
Совместимость с браузерами
Учитывайте совместимость тега
<base> с разными браузерами. Рекомендуется проверить её на сайте caniuse.com.
Javascript и jQuery на помощь
Управление через JavaScript
JavaScript предоставляет возможность более гибко управлять поведением ссылок. Рассмотрите следующий код на JavaScript, который осуществляет принудительное открытие ссылки в родительском окне:
<a href="#" onclick="window.top.location='http://stackoverflow.com'">Перейти на Stackoverflow</a>
JavaScript дарит вам управление над действиями пользователей, словно вы – дирижер оркестра.
Простота использования jQuery
Если вам требуется контролировать несколько iframe или ссылок, jQuery значительно облегчит выполнение этой задачи. Селектор
.contents() дает возможность получить содержимое iframe и изменить атрибуты тегов
<a>:
$('iframe').contents().find('a').attr('target', '_parent');
Теперь все ссылки внутри iframe настроены на открытие в родительском окне. Благодарим jQuery за простоту и комфорт!
Играйте по своим правилам
Контроль над ссылками
Если вам требуется, чтобы лишь некоторые ссылки открывались в родительском окне, добавьте
target="_parent" к каждой такой ссылке индивидуально:
<a href="http://lovely-exception.com" target="_parent">Посетите lovely-exception.com в родительском окне</a>
Переход на самый верх
Если вашей целью является открытие ссылки на самом верхнем уровне, например, при работе с вложенными iframe, используйте
_top вместо
_parent:
<!-- Откройте новые горизонты с переходом на верхний уровень -->
<a href="http://another-example.com" target="_top">Перейти на another-example.com в верхнем окне</a>
Безопасность – это важно!
Уведомлям вас быть крайне внимательными к безопасности при работе с поведением ссылок в iframe. Всегда проверяйте URL-адреса и защищайте свой сайт от возможных атак, таких как кликджекинг. Безопасный интернет-просмотр должен быть вашим приоритетом!
Визуализация
Пример кода, демонстрирующий поведение ссылок в iframe, которые по умолчанию открываются в родительском окне:
<iframe>
<a href="http://example.com" target="_parent">Перейти на Example.com</a>
</iframe>
Помните, что
target="_parent" гарантирует перенаправление в родительское окно:
Внутри iframe: 🖼️ [Ссылка]
- Правила? Правила не для кошек! 🐱👤
Сахар and начальник цель 🖼️ [Ссылка 🧭]
- Дисциплинированно открывается в родительском окне. Как надёжный пёс! 🐶
Полезные материалы
- <iframe>: Элемент встроенного фрейма – MDN — подробное руководство по использованию элемента
<iframe>.
- html – Как сделать так, чтобы ссылка в iframe открывалась в родительском окне – Stack Overflow — обсуждение в сообществе Stack Overflow по перенаправлению ссылок в iframe.
- Как использовать HTML5 Full-Screen API — SitePoint — руководство по использованию API для полноэкранного режима, которое может пригодиться для полноэкранного содержимого в iframe.
- .contents() | jQuery API Documentation — документация jQuery по работе с элементами iframe.
- Webappsec/frame navigation – W3C Wiki — вики W3C по вопросам безопасности при навигации в рамках.
Тимур Селиванов
веб-инженер