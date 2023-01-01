Открытие HTML-файла с помощью браузера в Bash на Mac#Веб-разработка #Основы HTML #Установка софта
Быстрый ответ
Для открытия файла
.html в браузере по умолчанию на macOS вы можете применить команду
open, указав после неё имя нужного файла:
open yourfile.html
Если требуется, пропишите полный путь к файлу:
open /full/path/to/yourfile.html
Таким образом, файл будет открыт точно так же, как если бы вы дважды кликнули по его иконке в Finder.
Разбираемся с командой
Команда
open является мощным инструментом macOS для открытия файлов. Она использует фреймворк LaunchServices, который ассоциирует файлы с приложениями, обеспечивая их запуск.
Работа с приложениями по умолчанию
Чтобы глубже понять детали работы команды
open, можно обратиться к системной справке:
man open
Из этой справки вы узнаете об опциях
-a, позволяющей указать конкретное приложение, и
-e, открывающей файлы в TextEdit.
Открываем файл в нужном браузере
Для открытия файла в браузере, отличном от установленного по умолчанию, используйте опцию
-a:
open -a 'Google Chrome' yourfile.html
# или
open -a 'Firefox' yourfile.html
Если в пути к файлу присутствуют пробелы, используйте кавычки или экранируйте пробелы через обратный слеш:
open -a 'Google Chrome' "/path/to/your file.html"
# или
open -a 'Google Chrome' /path/to/your\ file.html
Автоматизируем процесс с помощью скриптов
Команду
open можно вполне успешно интегрировать в bash-скрипты или AppleScript для автоматизированного запуска файлов.
Вот пример сочетания команды
open с использованием протокола HTTP в AppleScript:
-- Фрагмент AppleScript
do shell script "open -a 'Google Chrome' http://www.example.com"
Настроим пользовательские ассоциации файлов
С помощью инструмента DefaultApplication можно управлять ассоциациями файлов. Проверьте, чтобы
/usr/local/bin был включен в переменную
PATH:
# После установки DefaultApplication
defaultapp set .html Google\ Chrome.app
Чтобы проверить пути в системе, используйте команду:
cat /etc/paths
Так вы убедитесь, что терминал находит необходимые команды.
Открываем URL-адреса с помощью команды open
Команда
open способна открывать не только локальные файлы, но и обрабатывать URL-адреса, открывая соответствующие страницы в браузере:
open http://www.example.com
Визуализация
Можно провести аналогию между командой
open и бумажным самолётом (🛩), который доставит ваш .html-файл прямиком в браузер:
Команда: `open -a "Google Chrome" yourfile.html`
🛩 -> 🌐 (Браузер по умолчанию)
Или отправить его по выбранному маршруту для открытия в определённом браузере:
Команда: `open -a "Safari" yourfile.html`
🛩 -> 🌐🍏 (Safari)
Открываем не только .html файлы
Команда
open умеет работать с любыми типами файлов, выполняя разнообразные функции, как швейцарский нож.
Устраняем проблемы
Если ваш .html-файл открывается в TextEdit или в любом другом неподходящем приложении, проверьте настройки ассоциаций файлов. Появились затруднения – используйте функцию Get Info в Finder или DefaultApplication.
Советы и уловки
Для удобства работы с браузерами создайте алиасы в файле
.bash_profile или
.zshrc:
alias chrome="open -a 'Google Chrome'"
alias firefox="open -a 'Firefox'"
alias safari="open -a 'Safari'"
Таким образом, вы сможете быстро открыть .html файл в выбранном браузере:
chrome yourfile.html // Открываем в Chrome
Полезные материалы
- Finder slow/freeze under Mavericks – Ask Different — Советы по настройке браузера по умолчанию в терминале Mac.
- open Man Page – macOS – SS64.com — Исчерпывающая справочная информация о команде
open.
- How to properly and easily configure
xdg-openwithout any environment? – Unix & Linux Stack Exchange — Руководство по настройке
xdg-open.
- Введение в HTML – Учебник по веб-разработке | MDN — Основы HTML в документации Mozilla.
- Учебник по HTML – W3Schools — Интерактивное обучение HTML с примерами и уроками.
Элина Баранова
разработчик Android