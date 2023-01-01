Открыть ссылку в новой вкладке HTML: решение с помощью button

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Быстрый ответ

Для того чтобы веб-страница открывалась в новом окне браузера с помощью HTML-кнопки, используйте атрибут onclick вместе с функцией window.open() :

HTML Скопировать код <button onclick="window.open('https://www.example.com', '_blank')">Открыть в новом окне</button>

Убедитесь, что указали URL-адрес в качестве первого аргумента функции window.open() и '_blank' как второй аргумент. Это позволит открыть ссылку в новой вкладке.

Решения для разнообразных ситуаций

В сфере HTML есть множество решений для различных задач. Давайте рассмотрим наиболее значимые из них:

Использование якоря для обеспечения универсальности в браузерах

Для гарантированно одинакового поведения в разных браузерах стоит использовать кнопку внутри якорного тега <a> :

HTML Скопировать код <a href="https://www.example.com" target="_blank"> <button type="button">Открыть в новом окне</button> </a>

Такой подход объединяет функциональность браузера по открытию ссылок в новом окне и элемент кнопки.

Использование форм для доступа к ссылкам

Семантичным способом открытия ссылок в новом окне является использование форм с атрибутом target="_blank" :

HTML Скопировать код <form action="https://www.example.com" target="_blank" method="get"> <button type="submit">Открыть в новом окне</button> </form>

Этот метод подходит преимущественно для отправки данных формы, в соответствии с ее основным назначением.

Предотвращение стандартного поведения

Добавление return false после вызова window.open() в атрибуте onclick блокирует стандартное поведение кнопки:

HTML Скопировать код <button onclick="window.open('https://www.example.com', '_blank'); return false;">Открыть в новом окне</button>

Учет пользовательского опыта

Правильно имплементированные ссылки, которые открываются в новом окне, помогают избежать путаницы среди пользователей. Для улучшения читабельности при работе со скрин-ридерами следует придерживаться принципов доступности и использовать соответствующие атрибуты.

Визуализация

Пример визуализации, где дом представляет текущий контекст, а звонок – действие пользователя:

Markdown Скопировать код Обычная ссылка: [🔔] -> Открывает дверь в текущей комнате 🏠 Ссылка для новой вкладки: [🔔🆕] -> Переносит вас в новую реальность 🌍

HTML-кнопка функционирует как средство перемещения:

HTML Скопировать код <button onclick="window.open('http://example.com', '_blank');"> Нажмите кнопку, чтобы переместиться </button>

Таким образом, вы входите в новое пространство, не покидая своего дома.

Когда использование

Несмотря на пользу, которую приносит _blank , его чрезмерное использование может ухудшить пользовательский опыт из-за избыточного количества открытых вкладок. Важно избегать необоснованного использования этого функционала, чтобы не создавать проблемы с производительностью.

Альтернативы без использования JavaScript

Если использование JavaScript недоступно, вы можете использовать атрибут download в HTML5 для загрузки ресурсов в новом окне:

HTML Скопировать код <a href="https://www.example.com/document.pdf" download> Скачать документ </a>

Контроль доступности

Рекомендуется добавлять атрибут rel="noopener noreferrer" к элементам с атрибутом target="_blank" для повышения безопасности и доступности:

HTML Скопировать код <a href="https://www.example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Перейти на Example </a>

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