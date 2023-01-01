Открыть ссылку в новом окне HTML: атрибут target=_blank

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Быстрый ответ

Для того чтобы браузер открывал ссылки в новой вкладке, используйте атрибут target="_blank" в тегах <a> :

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" target="_blank">Пример</a>

Атрибут target позволяет посетителям вашего веб-сайта оставаться на нем, переходя по ссылкам на другие ресурсы. Для повышения уровня безопасности и защиты конфиденциальности, рекомендуется добавить rel="noopener noreferrer" :

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасный пример</a>

Вышеупомянутые атрибуты улучшают безопасность пользователя и обеспечивают защиту конфиденциальности данных.

Последствия и компромиссы

В данном разделе мы рассмотрим ключевые аспекты, которые стоит учесть при применении стратегии target="_blank" .

Вопросы безопасности

Использование атрибута target="_blank" без дополнительных настроек может представлять опасность для безопасности. Страница, открывшаяся по ссылке, может получить доступ к вашему окну, нарушив тем самым политику безопасности. Атрибут rel="noopener" позволяет решить эту проблему.

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">example.com</a> <!-- Теперь мы находимся в безопасности, подобно хорошо защищенному Форт-Ноксу -->

Защита конфиденциальности пользователей

С помощью атрибута rel="noreferrer" вы сможете защитить конфиденциальность источника. Если его использовать, новая страница не сможет определить, откуда пришел пользователь. Защищайте конфиденциальность вашего сайта – никто из нас не любит назойливых и любопытных соседей.

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">example.com</a> /* Теперь мы становимся настоящими мастерами в игре "прятки"! */

Уважайте предпочтения пользователей

Есть пользователи, которые настраивают свои браузеры таким образом, чтобы они игнорировали ваши настройки относительно открытия ссылок. Обратите внимание, что браузеры без поддержки вкладок будут открывать ссылки в новых окнах. Уважайте предпочтения своих клиентов!

Другие варианты использования атрибута target

Рассмотрите иные варианты использования атрибута target :

target="_self" : действие по умолчанию, открывает ссылку в текущем окне (iframe).

: действие по умолчанию, открывает ссылку в текущем окне (iframe). target="_parent" : открывает ссылку в родительском окне (родительском фрейме).

: открывает ссылку в родительском окне (родительском фрейме). target="_top" : удаляет все фреймы и открывает ссылку в полном окне.

Не используйте target="_tab" ; это значение не является стандартным и может вызвать проблемы.

Визуализация

Markdown Скопировать код Ваш веб-сайт содержит множество ссылок. Ваш взгляд мог бы упасть на одну из них, не так ли? Если вы нажмете на ссылку без атрибута target, то "пейзаж" изменится, но "корабль", то есть ваш браузер, останется прежним. Однако использование `target="_blank"` можно сравнить с вызовом своего личного самолета для нового путешествия, тогда как ваш "корабль" спокойно ожидает вас в порту. В HTML это выглядит так:

html <a href="https://example.com" target="_blank">Вызвать мой самолет!</a>