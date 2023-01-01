Отключение зума в Mobile Safari: корректная настройка viewport

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Быстрый ответ

Если вы желаете запретить масштабирование в мобильном Safari, вставьте следующий тег в раздел head вашего HTML-документа:

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">

Такой тег устанавливает масштаб на уровне 1.0, тем самым предотвращая увеличение страницы при помощи жеста "пинч" (раздвижение двумя пальцами).

Избегаем подводных камней

Даже проверенные решения могут иногда подводить. Здесь представлены некоторые советы, которые помогут избежать непредвиденного масштабирования:

Кавычки : Все атрибуты в HTML должны быть взяты в правильные двойные кавычки .

: Все атрибуты в HTML должны быть взяты в . Расстановка атрибутов : Проанализируйте ваш код и убедитесь, что атрибуты в значении content мета-тега разделены запятыми .

: Проанализируйте ваш код и убедитесь, что атрибуты в значении мета-тега . Целостность HTML : Проверьте ваш код на валидность с помощью HTML-валидатора – это недооцениваемый инструмент для каждого разработчика!

: Проверьте ваш код на валидность с помощью – это недооцениваемый инструмент для каждого разработчика! Изучение руководств: Не забывайте регулярно ознакамливаться с официальной документацией Apple, поскольку там могут быть предложены новые рекомендации относительно использования мета-тегов для viewport.

iOS 10+? На помощь приходит CSS!

Со вступлением в силу iOS 10, Apple начала игнорировать значение user-scalable=no . Но не стоит расстраиваться, управлять масштабом можно с использованием CSS-свойства touch-action .

Пример использования touch-action :

CSS Скопировать код /* Позволяет ограничить масштабирование, сохраняя возможность прокрутки */ element { touch-action: pan-x pan-y; }

Используйте комбинацию pan-x pan-y , чтобы сохранить скролл вместо touch-action: none .

Для отключения масштабирования pinch-to-zoom с помощью JavaScript:

JS Скопировать код // Запрет событий масштабирования 'gesturestart' document.addEventListener('gesturestart', function(event) { event.preventDefault(); });

Старые версии iOS? Не забудьте и о них!

Для версий iOS 9 и ниже используйте event.preventDefault() в событиях touchmove .

JS Скопировать код /* Предотвращение масштабирования через 'touchmove' в старых версиях iOS */ document.addEventListener('touchmove', function(event) { if (event.scale !== 1) { event.preventDefault(); } }, { passive: false });

Визуализация блокировки viewport

Viewport в мобильном Safari можно ассоциировать с воротами (🚪), а попытки пользователей масштабировать страницу – с ключем-отмычкой (🔓).

Для обеспечения "защиты" мы устанавливаем замок (🔒):

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">

Визуализация изменений:

Markdown Скопировать код Ворота до: 🚪🔓 Ворота после: 🚪🔒

Важный элемент: user-scalable=no выступает в роли ключа (🔑), который блокирует доступ к функции масштабирования. 🔒📡

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