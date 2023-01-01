Отключение выделения текста в HTML с помощью CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам потребовалось запретить возможность выделения текста на вашем сайте, примените CSS свойство
user-select: none;. Ниже представлен пример, как отключить выделение текста на всей странице:
* {
user-select: none; /* Искусство невозможности выделения */
}
Поддержка устаревших браузеров
В старыми версиями браузеров, такими как Internet Explorer или Opera, для отключения выделения используется атрибут
unselectable. Рассмотрим пример:
<div unselectable="on" class="no-select">
Не трогать (вспоминаем перевод из песни? Нет? Оставим это).
</div>
var elems = document.querySelectorAll('.no-select');
Array.prototype.forEach.call(elems, function(el) {
el.setAttribute('unselectable', 'on');
});
Невозможность выделения и динамическое содержимое
Динамические элементы на странице также можно защитить от выделения посредством рекурсивной функции.
function makeUnselectable(node) {
if (node.nodeType == 1) {
node.setAttribute("unselectable", "on");
}
var child = node.firstChild;
while (child) {
makeUnselectable(child);
child = child.nextSibling;
}
}
// Пример использования:
makeUnselectable(document.getElementById('content'));
Предотвращение событий mousedown на уровне обработки событий
В случаях, когда CSS не справляется с задачей, JavaScript приходит на помощь, чтобы запретить перетаскивание элементов:
document.addEventListener('mousedown', function(e) {
e.preventDefault(); // Запрещает выделение или перетаскивание
e.stopPropagation(); // Прекращает дальнейшее распространение события
}, false);
Использование jQuery упрощает управление подобными событиями:
$(document).on('mousedown', function(e) {
e.preventDefault();
}).on('mouseup', function() {
$(this).off('mousedown');
});
Префиксы производителей и псевдо-стили выделения
Префиксы, применяемые производителями, стали стандартной практикой в современных браузерах:
.no-select {
-webkit-user-select: none; /* Safari */
-moz-user-select: none; /* Firefox */
-ms-user-select: none; /* IE 10+ и Edge */
user-select: none; /* Общепризнанный формат */
}
Если вы ранее стилизовали выделение с помощью
::selection или
::-moz-selection, то не забудьте соответствующим образом настроить их:
.no-select::selection,
.no-select::-moz-selection {
background: none;
}
Пользовательский опыт и доступность
Помните о важности пользовательского опыта и доступности при отключении выделения текста. Любые ограничения должны быть аргументированы с точки зрения UX.
Другие способы предотвращения взаимодействия
Чтобы запретить перетаскивание изображений без воздействия на выделение текста, мы предлагаем следующее решение:
img {
pointer-events: none; /* Перетаскивание изображений запрещено */
}
В старых браузерах можно использовать прозрачное наложение:
<img src="image.jpg" draggable="false">
<div class="overlay" style="position: absolute; width: imageWidth; height: imageHeight; top: imageTop; left: imageLeft;"></div>
Визуализация
Ваш сайт – это своего рода музей:
До: 🖼️🔓 – Взаимодействие без ограничений
После добавления
user-select: none;:
.exhibit { user-select: none; }
Страница таким образом преобразуется:
После: 🖼️🔒 – Только просмотр, без возможности прикоснуться
Ваши тексты защищены, как настоящие произведения искусства. 🚫👆
Точность поведения при выделении
Динамические элементы и стандарты обновления
В динамическом контенте своевременное обновление пользовательского интерфейса обеспечит плавность взаимодействия:
document.addEventListener('mousemove', function(e) {
// Здесь укажите логику обновления интерфейса
});
Уровни изображений с использованием z-index
При наличии слоевых элементов используйте z-index для управления их уровнями:
.overlay {
z-index: 10; /* Закладка должна находиться выше изображения, которое она перекрывает */
}
Удаление слушателей событий
Не забывайте удалять слушателей событий после их использования. Этот аспект особенно важен при работе с одностраничными приложениями и динамическим содержимым:
$(window).on('mouseup', function() {
$(document).off('mousemove'); /* Удаляем ненужные обработчики */
});
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда