Отключение выделения текста в HTML с помощью CSS

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Быстрый ответ

Если вам потребовалось запретить возможность выделения текста на вашем сайте, примените CSS свойство user-select: none; . Ниже представлен пример, как отключить выделение текста на всей странице:

CSS Скопировать код * { user-select: none; /* Искусство невозможности выделения */ }

Поддержка устаревших браузеров

В старыми версиями браузеров, такими как Internet Explorer или Opera, для отключения выделения используется атрибут unselectable . Рассмотрим пример:

HTML Скопировать код <div unselectable="on" class="no-select"> Не трогать (вспоминаем перевод из песни? Нет? Оставим это). </div>

JS Скопировать код var elems = document.querySelectorAll('.no-select'); Array.prototype.forEach.call(elems, function(el) { el.setAttribute('unselectable', 'on'); });

Невозможность выделения и динамическое содержимое

Динамические элементы на странице также можно защитить от выделения посредством рекурсивной функции.

JS Скопировать код function makeUnselectable(node) { if (node.nodeType == 1) { node.setAttribute("unselectable", "on"); } var child = node.firstChild; while (child) { makeUnselectable(child); child = child.nextSibling; } } // Пример использования: makeUnselectable(document.getElementById('content'));

Предотвращение событий mousedown на уровне обработки событий

В случаях, когда CSS не справляется с задачей, JavaScript приходит на помощь, чтобы запретить перетаскивание элементов:

JS Скопировать код document.addEventListener('mousedown', function(e) { e.preventDefault(); // Запрещает выделение или перетаскивание e.stopPropagation(); // Прекращает дальнейшее распространение события }, false);

Использование jQuery упрощает управление подобными событиями:

JS Скопировать код $(document).on('mousedown', function(e) { e.preventDefault(); }).on('mouseup', function() { $(this).off('mousedown'); });

Префиксы производителей и псевдо-стили выделения

Префиксы, применяемые производителями, стали стандартной практикой в современных браузерах:

CSS Скопировать код .no-select { -webkit-user-select: none; /* Safari */ -moz-user-select: none; /* Firefox */ -ms-user-select: none; /* IE 10+ и Edge */ user-select: none; /* Общепризнанный формат */ }

Если вы ранее стилизовали выделение с помощью ::selection или ::-moz-selection , то не забудьте соответствующим образом настроить их:

CSS Скопировать код .no-select::selection, .no-select::-moz-selection { background: none; }

Пользовательский опыт и доступность

Помните о важности пользовательского опыта и доступности при отключении выделения текста. Любые ограничения должны быть аргументированы с точки зрения UX.

Другие способы предотвращения взаимодействия

Чтобы запретить перетаскивание изображений без воздействия на выделение текста, мы предлагаем следующее решение:

CSS Скопировать код img { pointer-events: none; /* Перетаскивание изображений запрещено */ }

В старых браузерах можно использовать прозрачное наложение:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" draggable="false"> <div class="overlay" style="position: absolute; width: imageWidth; height: imageHeight; top: imageTop; left: imageLeft;"></div>

Визуализация

Ваш сайт – это своего рода музей:

Markdown Скопировать код До: 🖼️🔓 – Взаимодействие без ограничений

После добавления user-select: none; :

CSS Скопировать код .exhibit { user-select: none; }

Страница таким образом преобразуется:

Markdown Скопировать код После: 🖼️🔒 – Только просмотр, без возможности прикоснуться

Ваши тексты защищены, как настоящие произведения искусства. 🚫👆

Точность поведения при выделении

Динамические элементы и стандарты обновления

В динамическом контенте своевременное обновление пользовательского интерфейса обеспечит плавность взаимодействия:

JS Скопировать код document.addEventListener('mousemove', function(e) { // Здесь укажите логику обновления интерфейса });

Уровни изображений с использованием z-index

При наличии слоевых элементов используйте z-index для управления их уровнями:

CSS Скопировать код .overlay { z-index: 10; /* Закладка должна находиться выше изображения, которое она перекрывает */ }

Удаление слушателей событий

Не забывайте удалять слушателей событий после их использования. Этот аспект особенно важен при работе с одностраничными приложениями и динамическим содержимым:

JS Скопировать код $(window).on('mouseup', function() { $(document).off('mousemove'); /* Удаляем ненужные обработчики */ });

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