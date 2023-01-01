Отключение времени в Bootstrap DateTime Picker: решение

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Быстрый ответ

Если нужно, чтобы Bootstrap позволял ввести в селекторе только дату — используйте свойство format со значением 'YYYY-MM-DD' при инициализации селектора:

JS Скопировать код $('.datetimepicker').datetimepicker({ format: 'YYYY-MM-DD' // Применяется указанный формат, и время исключается });

Таким образом, пользователь сможет выбрать только дату, без указания времени.

В глубину вопроса: настройка отображения только даты

Отключение выбора времени реализуется через установку определённого формата. Когда мы указываем значение 'YYYY-MM-DD' , селектор даты и времени превращается просто в выбор даты.

Если вам важно учесть разные локализации, стоит применить библиотеку Moment.js и формат 'L' , который учитывает региональные настройки форматов дат:

JS Скопировать код $('.datetimepicker').datetimepicker({ format: 'L' // Эта настройка устраняет возможную путаницу между форматами дат });

Подход должен быть адаптирован под версию Bootstrap

Метод отключения времени зависит от версии Bootstrap:

В версии 3 для этого применяется параметр pickTime: false :

JS Скопировать код $('#datetimepicker4').datetimepicker({ pickTime: false // Время отключено });

В версии 4 достаточно просто не упоминать время в формате, и возможность его выбора исчезнет.

Используйте Moment.js для локализации

Благодаря использованию библиотеки Moment.js, имеющей поддержку разных региональных форматов даты и времени, ваш селектор будет удобен для пользователей по всему миру. Дополнительная информация доступна в документации Moment.js.

Визуализация

Исключение выбора времени из селектора даты и времени в Bootstrap можно представить как отключение будильника на цифровых часах:

Markdown Скопировать код Bootstrap datetime picker (📅🕒): [Дата + Время] Желаемое состояние: [Только дата 📅]

И так получается, что отключается функция выбора времени 🛠️:

Markdown Скопировать код Было: [📅+⏰] Стало: [📅] 📅🚫⏰: Ваше свидание будет без сюрпризов — ведь вы точно знаете дату!

Гармонизируйте дизайн с темой вашего сайта

Для лучшей интеграции в общий дизайн сайта используйте классы Bootstrap .container и .row при оформлении селектора даты и времени.

Обеспечьте единообразный пользовательский интерфейс

Внесите соответствующие изменения в макет интерфейса:

Удалите иконку glyphicon-time , это будет намеком на отсутствие выбора времени.

, это будет намеком на отсутствие выбора времени. Убедитесь, что макет селектора соответствует классу 'form-control', чтобы сохранить общий стиль оформления.

Проверка и тестирование

Тщательно протестируйте модифицированный компонент, чтобы убедиться в его корректности:

JS Скопировать код $('#datetimepicker4').on("dp.change", function(e) { console.log(e.date); // Можно увидеть дату выбранного события });

Это позволит удостовериться, что селектор функционирует в соответствии с ожиданиями.

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