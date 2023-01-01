Отключение времени в Bootstrap DateTime Picker: решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Если нужно, чтобы Bootstrap позволял ввести в селекторе только дату — используйте свойство
format со значением
'YYYY-MM-DD' при инициализации селектора:
$('.datetimepicker').datetimepicker({
format: 'YYYY-MM-DD' // Применяется указанный формат, и время исключается
});
Таким образом, пользователь сможет выбрать только дату, без указания времени.
В глубину вопроса: настройка отображения только даты
Отключение выбора времени реализуется через установку определённого формата. Когда мы указываем значение
'YYYY-MM-DD', селектор даты и времени превращается просто в выбор даты.
Если вам важно учесть разные локализации, стоит применить библиотеку Moment.js и формат
'L', который учитывает региональные настройки форматов дат:
$('.datetimepicker').datetimepicker({
format: 'L' // Эта настройка устраняет возможную путаницу между форматами дат
});
Подход должен быть адаптирован под версию Bootstrap
Метод отключения времени зависит от версии Bootstrap:
- В версии 3 для этого применяется параметр
pickTime: false:
$('#datetimepicker4').datetimepicker({
pickTime: false // Время отключено
});
- В версии 4 достаточно просто не упоминать время в формате, и возможность его выбора исчезнет.
Используйте Moment.js для локализации
Благодаря использованию библиотеки Moment.js, имеющей поддержку разных региональных форматов даты и времени, ваш селектор будет удобен для пользователей по всему миру. Дополнительная информация доступна в документации Moment.js.
Визуализация
Исключение выбора времени из селектора даты и времени в Bootstrap можно представить как отключение будильника на цифровых часах:
Bootstrap datetime picker (📅🕒): [Дата + Время]
Желаемое состояние: [Только дата 📅]
И так получается, что отключается функция выбора времени 🛠️:
Было: [📅+⏰]
Стало: [📅]
📅🚫⏰: Ваше свидание будет без сюрпризов — ведь вы точно знаете дату!
Гармонизируйте дизайн с темой вашего сайта
Для лучшей интеграции в общий дизайн сайта используйте классы Bootstrap
.container и
.row при оформлении селектора даты и времени.
Обеспечьте единообразный пользовательский интерфейс
Внесите соответствующие изменения в макет интерфейса:
- Удалите иконку
glyphicon-time, это будет намеком на отсутствие выбора времени.
- Убедитесь, что макет селектора соответствует классу 'form-control', чтобы сохранить общий стиль оформления.
Проверка и тестирование
Тщательно протестируйте модифицированный компонент, чтобы убедиться в его корректности:
$('#datetimepicker4').on("dp.change", function(e) {
console.log(e.date);
// Можно увидеть дату выбранного события
});
Это позволит удостовериться, что селектор функционирует в соответствии с ожиданиями.
Полезные материалы
- Tempus Dominus – Bootstrap 4 — официальная документация для селектора даты и времени Bootstrap.
- GitHub – Eonasdan/tempus-dominus: Мощный виджет выбора даты/времени. — GitHub-репозиторий компонента Bootstrap от Eonasdan.
- Moment.js | Docs — подробная документация по работе с датами и временем в библиотеке Moment.js.
- HTML: HyperText Markup Language (MDN) — подробное руководство Mozilla по встроенным элементам выбора даты и времени HTML5.
- Стилизация кроссбраузерных элементов ввода с помощью CSS — полезные рекомендации CSS-Tricks по стилизации элементов форм для разных браузеров.
- Все о формах HTML5 и типах ввода — подробная информация по формам HTML5 и типам ввода.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда