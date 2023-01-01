Отключение возможности вставки текста в HTML-форму: JS-решение

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Быстрый ответ

Для того чтобы запретить возможность вставки текста в поле формы HTML, необходимо использовать атрибут onpaste="return false;" :

HTML Скопировать код <input type="text" onpaste="return false;">

Данный код немедленно блокирует функцию вставки.

Применение правил ввода в поля формы

Настройка обработки событий с использованием JavaScript

Чтобы запретить вставку во все текстовые поля формы, можно использовать следующий JavaScript код:

JS Скопировать код // JavaScript приходит на помощь document.querySelectorAll('input[type="text"]').forEach(input => { // Вставка сюда невозможна input.onpaste = e => e.preventDefault(); });

Такой подход дает возможность эффективно контролировать правила для всех полей на сайте.

Учитывание требований доступности

Создавая защитные механизмы и валидацию данных, не забывайте о комфорте посетителей сайта, в том числе о людях с ограниченными возможностями. Стремитесь предоставить дифференцированные способы проверки, не ограничиваясь только клавиатурным вводом.

Реализация альтернативных методов подтверждения и оптимизирование взаимодействия с пользователями

Рекомендуется использовать альтернативные способы подтверждения личности, например, через электронную почту или двухфакторную аутентификацию, для безболезненного подтверждения подлинности email-адреса.

Визуализация

Можно воспринимать текстовое поле как почтовый ящик 📬 с прорезью для писем. Пользователи, как правило, отправляют письма 📨 (собственные данные) по одному.

Блокировка функции вставки подобна установке замка на этот ящик 🔒:

Ограничение массовой рассылки 📨🚫: 📬🔒 Только индивидуальные сообщения 📨✉️.

В итоге почтовый ящик становится более безопасным и точным:

До: 📬➡️📨📨📨📨

После: 📬🔒➡️📨✉️

Проверка работы в различных браузерах

Опыт использования вашего сайта может отличаться в разных браузерах, поэтому обязательно проверьте работоспособность механизма блокировки вставки JavaScript в различных условиях, чтобы избежать проблем доступности для отдельных пользователей.

Борьба с технически подкованными пользователями

Технически опытные пользователи могут отключить JavaScript. В связи с этим важно осуществлять дополнительные проверки на серверной стороне, чтобы предотвратить обход установленных ограничений.

Постоянный диалог с пользователем

Создание обратной связи позволяет оперативно выявлять и решать любые возникающие проблемы, связанные с процессом ввода данных.

Клиентские реализации

Использование jQuery для блокировки вставки

Для пользователей jQuery предлагается следующий скрипт:

JS Скопировать код // jQuery к вашим услугам $('input[type="text"]').on('paste', function (e) { // Вставка не допускается! e.preventDefault(); });

Баланс между проверкой email и удобством использования

Настройка требования к ручному вводу электронной почты способствует повышению внимания пользователей и усиливает защиту данных.

Контроль над автозаполнением и его влияние на удобство использования

Для контроля над автозаполнением браузером, используйте autocomplete="off" :

HTML Скопировать код <input type="email" autocomplete="off">

Но готовьтесь к тому, что данный метод может замедлить процесс заполнения формы для некоторых пользователей.

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