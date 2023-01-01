Отключение возможности изменения размера textarea в HTML#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы отключить возможность изменения размера поля ввода
textarea, достаточно применить к нему CSS-свойство
resize со значением
none. В результате регулятор размера для поля
textarea исчезнет, и его размер станет неизменяемым.
textarea { resize: none; /* Регулятор размера пропал */ }
Подробное руководство по настройке и альтернативы
Ограничьте изменение размера
Если вы хотите задать ограничения на размер, воспользуйтесь такими CSS-свойствами, как
max-width,
max-height,
min-width и
min-height. Это ограничит поле
textarea и не позволит ему выйти за рамки указанных размеров:
textarea {
resize: both;
max-width: 500px; /* Задаем максимальную ширину */
max-height: 300px; /* Задаем максимальную высоту */
min-width: 200px; /* Задаем минимальную ширину */
min-height: 100px; /* Задаем минимальную высоту */
}
Допустите изменение размера только в одном направлении
Если разрешать изменение размера в обоих направлениях считаете нежелательным, разрешите его только в одном – вертикальном или горизонтальном:
/* Разрешаем только вертикальное изменение размера */
textarea { resize: vertical; /* Только вверх */ }
/* Разрешаем только горизонтальное изменение размера */
textarea { resize: horizontal; /* Только вширь */ }
Точная настройка с использованием классов и ID
Задайте
resize: none; через класс или ID для конкретного поля
textarea, чтобы запретить ему изменение размера:
/* По классу */
.textarea-nonresizable { resize: none; /* Здесь изменение размера недоступно */ }
/* По ID */
#uniqueTextarea { resize: none; /* Я уникален и не хочу менять размер */ }
Влияние свойства
overflow
Учтите, что свойство
resize работает только если
overflow не равен
visible. Помните об этом при стилизации поля
textarea:
textarea {
overflow: auto;
resize: none; /* Спасибо, overflow, за поддержку! */
}
Проверьте поддержку вашего браузера
CSS-свойство
resize может быть несовместимо со старыми версиями браузеров. Поэтому на всякий случай проверьте в Can I use....
Не отключайте изменение размера без нужды!
Дважды или даже трижды подумайте, прежде чем отключать изменение размера. Возможно, вашим пользователям это потребуется, так что будьте аккуратны!
Визуализация
Представьте элемент textarea как окно в старинном здании:
Окно Старого Здания, Шаг 1: [🏚️🪟✨]
- Хотите расширить? Уменьшить? Просто тяните за края окна. Всё возможно.
Теперь примените код, запрещающий изменение размера:
textarea {
resize: none; /* Изменение размера окна запрещено по-распоряжению владельца! */
}
Окно Старого Здания, Шаг 2: [🏚️🔒🪟]
- Размер окна зафиксирован. Изменения строго запрещены!
Дополнительные советы и трюки для усовершенствования вашего textarea
Используйте атрибут placeholder для подсказок!
Атрибут
placeholder предназначен для демонстрации текстовых подсказок, которые помогают пользователям понять, что нужно вводить в поле. Он сделан для удобства пользователей, не так ли?
<textarea placeholder="Напишите здесь свои гениальные мысли"></textarea>
Установите количество строк в textarea для контроля видимой высоты
Воспользуйтесь атрибутом
rows, чтобы настроить видимую высоту:
<textarea rows="4"> /* Высота соответствует четырем строкам текста — просто и удобно! */
</textarea>
Встроенное стилизование для быстрых исправлений и тестов
Если вы хотите быстро что-то исправить или протестировать, воспользуйтесь встроенной стилизацией:
<textarea style="resize: none;"> /* Вот и все, я неподвижен! */
</textarea>
Кастомизация — это важно
Возможно, пользователи пожелают переопределить стили для более удобной работы. Используйте
!important для того, чтобы гарантировать, что некоторые стили будут сохранены:
.textarea-on-steroids {
resize: both !important; /* Ощутите двойную силу изменения размера! */
}
Помимо этого, всегда помните о важности учета предпочтений пользователя и необходимости обеспечения гибкости использования элементов.
Полезные материалы
<textarea>: The Textarea element– HTML | MDN — Наглядное руководство для изучения элемента и его атрибутов
<textarea>.
- CSS
resizeproperty – W3Schools — Основы и нюансы работы со свойством CSS
resize.
- CSS
resizeproperty – MDN – Подробное исследование от MDN свойства
resizeCSS.
- resize | CSS-Tricks — Ваш справочник по свойству CSS
resize.
- "resize" | Can I use... — Сведения о кросс-браузерной совместимости свойства CSS
resize.
- Sizing Units | web.dev — Подробная информация о управлении изменением размеров элементов и единицах измерения в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда