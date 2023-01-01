Отключение возможности изменения размера textarea в HTML

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Быстрый ответ

Чтобы отключить возможность изменения размера поля ввода textarea , достаточно применить к нему CSS-свойство resize со значением none . В результате регулятор размера для поля textarea исчезнет, и его размер станет неизменяемым.

CSS Скопировать код textarea { resize: none; /* Регулятор размера пропал */ }

Подробное руководство по настройке и альтернативы

Ограничьте изменение размера

Если вы хотите задать ограничения на размер, воспользуйтесь такими CSS-свойствами, как max-width , max-height , min-width и min-height . Это ограничит поле textarea и не позволит ему выйти за рамки указанных размеров:

CSS Скопировать код textarea { resize: both; max-width: 500px; /* Задаем максимальную ширину */ max-height: 300px; /* Задаем максимальную высоту */ min-width: 200px; /* Задаем минимальную ширину */ min-height: 100px; /* Задаем минимальную высоту */ }

Допустите изменение размера только в одном направлении

Если разрешать изменение размера в обоих направлениях считаете нежелательным, разрешите его только в одном – вертикальном или горизонтальном:

CSS Скопировать код /* Разрешаем только вертикальное изменение размера */ textarea { resize: vertical; /* Только вверх */ } /* Разрешаем только горизонтальное изменение размера */ textarea { resize: horizontal; /* Только вширь */ }

Точная настройка с использованием классов и ID

Задайте resize: none; через класс или ID для конкретного поля textarea , чтобы запретить ему изменение размера:

CSS Скопировать код /* По классу */ .textarea-nonresizable { resize: none; /* Здесь изменение размера недоступно */ } /* По ID */ #uniqueTextarea { resize: none; /* Я уникален и не хочу менять размер */ }

Влияние свойства overflow

Учтите, что свойство resize работает только если overflow не равен visible . Помните об этом при стилизации поля textarea :

CSS Скопировать код textarea { overflow: auto; resize: none; /* Спасибо, overflow, за поддержку! */ }

Проверьте поддержку вашего браузера

CSS-свойство resize может быть несовместимо со старыми версиями браузеров. Поэтому на всякий случай проверьте в Can I use....

Не отключайте изменение размера без нужды!

Дважды или даже трижды подумайте, прежде чем отключать изменение размера. Возможно, вашим пользователям это потребуется, так что будьте аккуратны!

Визуализация

Представьте элемент textarea как окно в старинном здании:

Markdown Скопировать код Окно Старого Здания, Шаг 1: [🏚️🪟✨] - Хотите расширить? Уменьшить? Просто тяните за края окна. Всё возможно.

Теперь примените код, запрещающий изменение размера:

CSS Скопировать код textarea { resize: none; /* Изменение размера окна запрещено по-распоряжению владельца! */ }

Markdown Скопировать код Окно Старого Здания, Шаг 2: [🏚️🔒🪟] - Размер окна зафиксирован. Изменения строго запрещены!

Дополнительные советы и трюки для усовершенствования вашего textarea

Используйте атрибут placeholder для подсказок!

Атрибут placeholder предназначен для демонстрации текстовых подсказок, которые помогают пользователям понять, что нужно вводить в поле. Он сделан для удобства пользователей, не так ли?

HTML Скопировать код <textarea placeholder="Напишите здесь свои гениальные мысли"></textarea>

Установите количество строк в textarea для контроля видимой высоты

Воспользуйтесь атрибутом rows , чтобы настроить видимую высоту:

HTML Скопировать код <textarea rows="4"> /* Высота соответствует четырем строкам текста — просто и удобно! */ </textarea>

Встроенное стилизование для быстрых исправлений и тестов

Если вы хотите быстро что-то исправить или протестировать, воспользуйтесь встроенной стилизацией:

HTML Скопировать код <textarea style="resize: none;"> /* Вот и все, я неподвижен! */ </textarea>

Кастомизация — это важно

Возможно, пользователи пожелают переопределить стили для более удобной работы. Используйте !important для того, чтобы гарантировать, что некоторые стили будут сохранены:

CSS Скопировать код .textarea-on-steroids { resize: both !important; /* Ощутите двойную силу изменения размера! */ }

Помимо этого, всегда помните о важности учета предпочтений пользователя и необходимости обеспечения гибкости использования элементов.

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